Nacen los primeros cachorros de lince ibérico en el Cerrato Palentino desde la reintroducción de la especie

La Junta de Castilla y León ha anunciado que se trata de cinco cachorros de dos hembras distintas: Virgo y Valeriana

La Junta de Castilla y León celebra el nacimiento de cinco cachorros de lince ibérico en la comarca del Cerrato Palentino, las primeras camadas desde la reintroducción de la especie en la zona.

Un año después de que comenzase el proyecto de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato Palentino, la Junta de Castilla y León ha celebrado un hito muy importante para la conservación de esta especie emblemática: el nacimiento de las dos primeras camadas en la zona.

Se trata de cinco cachorros de dos hembras distintas: Virgo y Valeriana, ambas liberadas en la comarca en 2025. Así, el lince ibérico comienza a prosperar en la mitad norte del país, donde décadas atrás se había extinguido.

“¿Os acordáis de Virgo, la lince ibérica que liberamos hace poco más de un año en el Cerrato palentino? Tengo una buena noticia: ha sido madre de una camada de 3 cachorros. Una gran alegría para la naturaleza y biodiversidad de Castilla y León“, ha compartido a través de X Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico, junto a un vídeo en el que se muestra a las tres crías junto a su madre.

