Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave ilegal de Albacete. (Guardia Civil)

El Gobierno saca pecho de los efectivos que tienen de la Guardia Civil en Albacete. En una respuesta parlamentaria a dos diputados del Partido Popular indica como desde el año 2018 al 2025, se ha vivido un crecimiento de 77 efectivos, pasando de 786 a 863. Sin embargo, estos datos no revelan la situación real que se vive en el municipio, ya que, como denuncian desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), están “maquillados”.

La denuncia no va enfocada en desmentir estos datos, ya que es cierto que se ha vivido ese incremento dentro del Cuerpo, el problema que denuncian es que cada vez hay menos agentes en Seguridad Ciudadana, la primera línea dentro de la Guardia Civil. “Es cierto lo que ellos dicen, pero lo que se ha ampliado en un 30% los puestos de los altos mandos. La Comandancia de Albacete ha pasado de ser de teniente coronel a coronel, lo que lleva implícito que se crea una escala más de jefes”, denuncia José Agustín Clemente, portavoz de la AUGC en Albacete, a Infobae.

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A esto se suma, que de estos puestos de nueva creación “en torno a 44 son de reserva, guardias civiles que llegan a una edad y dejan de ser activos”, por lo que realmente son puestos burocráticos. También se han creado nuevos puestos en la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana de la comandancia (USECIC), que “no están prestando servicio todos los días” y en otros servicios como el ROCA o contra la Violencia de Género, que, aunque “esenciales”, no se han acompañado de un refuerzo de personal, esquilmando a Seguridad Ciudadana.

Solo se van a cubrir 17 vacantes

“Todos esos servicios se han creado sin dotación presupuestaria ni recursos humanos. Se han creado a costa de la seguridad ciudadana, detrayendo personal de seguridad ciudadana hacia esos servicios esenciales, que son esenciales, pero se necesita personal", explica Clemente.

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Una macrofiesta rave en Albacete desata la polémica por las condiciones en las que trabajó la Guardia Civil. La falta de hospedaje, los turnos de hasta 16 horas y los peligrosos desplazamientos complicaron el operativo de seguridad.

Una de las mayores preocupaciones que se viven dentro de la comandancia son las vacantes que están libres. Según sus datos, actualmente el Puesto Principal de La Roda mantiene alrededor de 12 vacantes sin publicar. A ello se suma la situación de la compañía de Hellín, con unas 17 vacantes sin ofertar, y la zona de Albacete, donde existen más de 25 vacantes sin cubrir.

“Los datos son odiosos. Por ejemplo, de 70-80 vacantes que hay actualmente, se van a cubrir 18 este año”, relata el portavoz. “Tú le preguntas a los jefes de la Comandancia de Albacete y ellos te dicen que van a salir muchas vacantes y si, se van cubriendo, pero siguen siendo de jefes, burocráticas, y nosotros hemos puesto el foco en las vacantes de servicios de seguridad ciudadana”, agrega.

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Un incremento del 5,4% de los delitos

Y el problema al final acaba repercutiendo en la seguridad de la sociedad. Como destacan desde la asociación, los últimos datos del Ministerio del Interior muestran como en Albacete los delitos han crecido un 5,4% en 2025 comparado con el año anterior, alcanzando las 16.178 infracciones penales.

Crecimiento de delitos en Albacete entre 2024 y 2025 (Ministerio del Interior)

“No es igual que el tiempo de reacción, que en lo normal sería unos diez minutos, se traslade a media o incluso una hora”, denuncia Clemente, que también se enfoca en que la ciudadanía necesita ver a los agentes para sentirse acompañado y protegido.

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Por esta razón desde la AUGC están llevando a cabo una serie de contactos institucionales para trasladarles esta situación y poder ponerle una solución. Centrados ahora en el PSOE y el PP, los dos partidos que tienen representación desde Albacete en el Congreso, quieren llevar a cabo una serie de acercamientos con los alcaldes de la zona. “Al fin y al cabo los alcaldes son los representantes de los ciudadanos y ciudadanas y ellos son los que se tienen que hacer eco de esta denuncia”, explica.

“Todo esto es para evitar que haya una desgracia, para que no tengan que intervenir las patrullas solas y que haya solamente una patrulla para siete pueblos, que es lo que está ocurriendo ahora”, concluye Clemente.

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