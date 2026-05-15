Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Juanma Moreno. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

Este viernes 15 de mayo concluye la campaña electoral andaluza, dos semanas en las que el presidente en funciones y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha apelado en cada ocasión a su objetivo principal: la ansiada mayoría absoluta del Partido Popular en las elecciones de este domingo que le permitiría gobernar sin necesitar los votos de la ultraderecha. Ese ha sido su mensaje de cierre de campaña, en el que ha llamado a concentrar el voto y sumar sus fuerzas en torno a la mayoría de “estabilidad” que representa su partido, y ha advertido de que no es suficiente con ganar las elecciones: “Necesitamos matrícula de honor”.

Las encuestas muestran que la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, puede cosechar el peor resultado del PSOE en tierras andaluzas, y en el acto cierre de campaña la exministra de Hacienda ha estado arropada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y Carmen Romero, exdiputada y exmujer del que fuera presidente del Gobierno Felipe González.