Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Este viernes 15 de mayo concluye la campaña electoral andaluza, dos semanas en las que el presidente en funciones y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha apelado en cada ocasión a su objetivo principal: la ansiada mayoría absoluta del Partido Popular en las elecciones de este domingo que le permitiría gobernar sin necesitar los votos de la ultraderecha. Ese ha sido su mensaje de cierre de campaña, en el que ha llamado a concentrar el voto y sumar sus fuerzas en torno a la mayoría de “estabilidad” que representa su partido, y ha advertido de que no es suficiente con ganar las elecciones: “Necesitamos matrícula de honor”.
Las encuestas muestran que la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, puede cosechar el peor resultado del PSOE en tierras andaluzas, y en el acto cierre de campaña la exministra de Hacienda ha estado arropada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y Carmen Romero, exdiputada y exmujer del que fuera presidente del Gobierno Felipe González.
Sánchez pide “coherencia” a los andaluces que quieran un gobierno de izquierda
Pedro Sánchez ha pedido este viernes “coherencia” a los andaluces que quieran un gobierno de izquierdas en la comunidad y voten a la candidata socialista, María Jesús Montero, para evitar que el PP se mantenga en el poder y Vox “entre en San Telmo”.
Sánchez , que ha arropado a Montero durante el cierre de campaña del PSOE en Andalucía, ha pedido una gran movilización este domingo de los votantes socialistas.
Ha asegurado que está “convencido” de que muchos andaluces votarán en las próximas generales al PSOE, “tal como lo hicieron en 2023” y ha pedido que ese voto también vaya ahora a la candidatura de Montero.
Sánchez se ha mostrado seguro además de que Montero ganará las elecciones y podrá ayudar al desarrollo de la región en los próximos años al frente del Ejecutivo andaluz: “Será un honor recibirte en el Palacio de la Moncloa como la próxima presidenta de la Junta”, ha dicho.
La campaña electoral andaluza llega a su fin este viernes, después de dos semanas donde el presidente en funciones y el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento para lograr su tan ansiada mayoría absoluta en la comunidad autónoma más poblada de España. El popular no quiere seguir la estela de sus compañeros de partido que han encarado comicios en los últimos meses y que se han visto obligados a pactar con Vox.
María Jesús Montero: “Las políticas de PP y Vox son indistinguibles”
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha venido a trasladar este viernes la idea de que no contempla prestar algún tipo de apoyo parlamentario al candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, si éste no lograra revalidar en las elecciones de este domingo la mayoría absoluta que conquistó en 2022 pero se quedara cerca de la misma.
“Las políticas de PP y Vox son indistinguibles”, ha señalado la candidata socialista en declaraciones a La Sexta, a unas horas del cierre de campaña de las elecciones andaluzas, y en respuesta a la pregunta de si el PSOE-A se plantearía darle al PP-A de Moreno un apoyo parlamentario si dicha formación se quedara a pocos escaños de la mayoría absoluta, para evitar que el líder ‘popular’ tuviera que buscar un pacto de gobierno con Vox.
“No”, ha respondido Montero antes de agregar que para ella son “indistinguibles las políticas que practica el PP de las que practica Vox”, y que “gran parte de los acuerdos” que ambos partidos han suscrito en algunas comunidades autónomas “se están haciendo ya” en Andalucía “sin necesidad” de que Vox forme parte del Gobierno.
Juanma Moreno busca una “mayoría suficiente de seguridad”
El presidente de Andalucía y candidato del PP a la reelección en las elecciones autonómicas de este domingo, Juanma Moreno, ha llamado a los andaluces aDurante un acto electoral celebrado en Granada antes de cerrar esta noche la campaña en Málaga, Moreno ha dicho que aunque las encuestas los den como preferidos, es necesario alcanzar una “mayoría suficiente de seguridad” para poder tener un gobierno en julio y no estar “al albur del capricho de una sola persona que ni es andaluza ni vive en Andalucía”.
“Hemos llegado al sobresaliente, pero necesitamos matrícula de honor”, ha resumido antes de enumerar lo que podría ocurrir sin esa mayoría suficiente que, dice, necesita Andalucía para que pueda seguir trazando su camino esta comunidad, antes “indolente y poco orgullosa”, a la que ahora “miran en serio” y que se ha situado en el “podio” de indicadores económicos junto a Madrid o Cataluña.“Hoy Andalucía no mira a otras comunidades, son otras las que nos miran preguntándonos cómo habéis conseguido gobernar sin bronca”, ha afirmado Moreno, que dice haberlo logrado a través de “la vía andaluza, que no es la de la discordia, sino la de la concordia”.