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Cinco alimentos de primavera que facilitan la digestión por ser ricos en fibra y antioxidantes, según nutricionistas

Los expertos aconsejan incluir en la dieta diaria ciertas frutas y verduras de temporada que destacan por su alto valor nutricional y por ser clave para el bienestar general

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Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Consumir productos de temporada siempre suele ser una de las principales recomendaciones de los nutricionistas. De ahí que haya quienes aconsejan incluir en la dieta diaria cinco alimentos de primavera que son ricos en fibra y antioxidantes y, por ello, perfectos para ayudar con la digestión y mejorar el bienestar general. Y es que contienen un alto valor nutricional que es fundamental para llevar una alimentación equilibrada y, por ende, un estilo de vida saludable.

Para Melissa Jaeger, dietista registrada y jefa de nutrición de MyFitnessPal, esta época representa el mejor momento para realizar compras, tal y como recoge la revista Real Simple. “Los pasillos de frutas y verduras y los mercados de agricultores adquieren un nuevo dinamismo tras el invierno, y me resulta realmente motivador llenar el carrito”, afirma.

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Adquirir productos primaverales en su momento óptimo permite aprovechar al máximo su valor nutricional, en especial en lo que respecta a fibra y antioxidantes. Estos alimentos, generalmente cosechados en regiones cercanas, conservan mejor sus nutrientes al reducir los tiempos de transporte y almacenamiento, algo especialmente relevante para los antioxidantes.

Alcachofas, una gran fuente nutricional

La alcachofa es otra de las verduras características de la primavera y destaca por su sabor cuando se consume fresca. Según Kayla Farrell, dietista registrada de FRESH Communications, se trata de una de las fuentes nutricionales más valoradas de la temporada por su alto contenido de fibra y antioxidantes. Una taza de alcachofa cocida aporta alrededor de 10 gramos de fibra, lo que contribuye a la salud digestiva y favorece la sensación de saciedad.

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Además, la alcachofa concentra una gran variedad de antioxidantes, entre los que se encuentran flavonoides, antocianinas, terpenos y compuestos fenólicos, los cuales se asocian a efectos protectores frente a enfermedades cardíacas, cáncer y trastornos neurológicos, así como a propiedades antivirales.

Farrell recomienda prepararlas asadas con aceite de oliva, limón y sal marina como acompañamiento, o incluirlas en una salsa de espinaca y alcachofa.

La fresa, una fruta fresca con vitamina C y magnesio

Vista cenital de una mesa de madera rústica con una abundante selección de alimentos frescos que incluyen carne roja, pollo, pescado, huevos, vegetales, frutas y cereales.
Los expertos recomiendan un alto consumo de frutas, verduras y productos de temporada en la dieta diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de fresas marca uno de los momentos más esperados de la primavera, debido a la dulzura y frescura de estas bayas recién recolectadas. Las fresas no solo figuran entre las frutas preferidas de varias dietistas, sino que también destacan por su aporte de fibra y antioxidantes. Según Kayla Farrell, la cosecha comienza en abril y permite incorporar este fruto de sabor naturalmente dulce a la alimentación diaria. Las fresas contienen antioxidantes como la vitamina C y manganeso, mineral vinculado al metabolismo.

Una taza de fresas en rodajas aporta tres gramos de fibra, lo que contribuye a la salud intestinal, inmunológica, cardiovascular y metabólica. Además, estas bayas contienen ácido elágico, flavonoides y antocianinas, junto con vitamina C.

Kelsey Kalenderian, dietista y propietaria de Balanced Nutrition with Kelsey, recomienda consumir fresas con yogur griego como desayuno o merienda, acompañadas de mantequilla de cacahuete como tentempié, o con nata montada como postre. Farrell también sugiere incorporarlas en yogures, batidos y ensaladas durante la primavera.

Los guisantes y sus beneficios para la salud

Los guisantes destacan como uno de los productos más representativos de la primavera. Maxine Yeung, dietista y fundadora de The Wellness Whisk, LLC, señala que suelen ser una de sus opciones preferidas para los días cálidos. Los describe como dulces, crujientes y refrescantes, además de resaltar su contenido de agua, fibra y vitaminas C y K, nutrientes que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunitario y la salud ósea. Una porción ofrece tres gramos de fibra.

Yeung sugiere consumirlos solos o acompañados de hummus para sumar proteínas y grasas saludables. También recomienda incorporarlos en salteados o saltearlos brevemente con ajo, aceite de oliva y sal como guarnición. Kelsey Kalenderian comparte su preferencia por los guisantes tirabeques crudos y los considera una excelente adición a platos de verduras, ideales como acompañamiento de un sándwich o como merienda.

Una de las verduras clave de primavera: los espárragos

Tallos de espárrago cocidos al vapor o asados, ricos en fibra, vitaminas y minerales esenciales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los espárragos son ideales para acompañar comidas nutritivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espárrago se posiciona como uno de los ingredientes más presentes en las recetas primaverales y se encuentra fresco en distintos puntos del país durante esta estación. Melissa Jaeger, dietista registrada, lo describe como una de las verduras más representativas de la primavera y destaca su aporte de folato, vitaminas K y C, así como su facilidad de preparación para las comidas cotidianas.

Una taza de espárragos crudos aporta tres gramos de fibra, además de compuestos antiinflamatorios y antioxidantes como la vitamina E, el glutatión, la quercetina y la rutina, que contribuyen al cuidado de la salud ocular, el sistema inmunitario y el bienestar general.

Jaeger recomienda retirar la base leñosa del tallo, mezclar los espárragos con aceite de oliva y limón, y asarlos a 200 °C durante unos 12 minutos. Otra opción sugerida es cocinarlos en una cesta para parrilla junto con los condimentos preferidos, mientras se termina de asar la carne.

Verduras de hoja verde como las espinacas

Durante la primavera, diversas verduras de hoja verde alcanzan su mejor momento, ya que resisten bien las temperaturas frescas de la estación. La espinaca figura entre las opciones más destacadas por su aporte nutricional. Kayla Farrell, dietista registrada, subraya que esta verdura ofrece fibra, vitaminas y antioxidantes que contribuyen a la digestión, el sistema inmunitario y el bienestar general. Añadir espinaca a ensaladas, batidos, sándwiches o tortillas permite enriquecer estas preparaciones de forma sencilla; una porción aporta aproximadamente cuatro gramos de fibra.

Kelsey Kalenderian también incluye la espinaca en su selección de vegetales primaverales. Destaca su contenido de vitaminas A, C y K, folato, hierro y diversos antioxidantes. Entre sus compuestos se encuentran la luteína y la zeaxantina, asociados a beneficios para el sistema inmunitario, la salud cardiovascular, ósea y visual.

La versatilidad es otro de los atributos de la espinaca, que puede incorporarse tanto cruda como al vapor o salteada en diferentes platos, desde tortillas y ensaladas hasta bowls de arroz, pasta o batidos.

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