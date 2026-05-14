La reflexión de Steve Jobs sobre el éxito: “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”

El director general de Apple, Steve Jobs, muestra un iPhone en la MacWorld Conference, el 9 de enero de 2007, en San Francisco. (AP Foto/Paul Sakuma)

Hoy, más de 1,8 mil millones de personas utilizan un iPhone en todo el mundo. Y quien no tenga uno, probablemente trabaje con un MacBook, escuche música en unos AirPods o lleve un AirTag en la maleta por si cuando viaja termina perdida. Desde la fundación de Apple en 1976, la empresa ha sabido innovar en el mundo tecnológico. Y si hay una figura asociada a una marca, ese es él, su creador, Steve Jobs (San Francisco, 1955-Palo Alto, 2011).

Sin embargo, una de las reflexiones más recordadas del fundador de Apple no tuvo que ver con ningún teléfono, sino con la pasión por el trabajo. “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”, aseguró este durante el discurso de graduación de la Universidad de Stanford en 2005, a la que fue invitado a participar. Con el paso de los años, esta cita se ha convertido en una de las intervenciones más reconocidas del mundo. A día de hoy, el vídeo oficial publicado por la universidad supera los 48 millones de visualizaciones en YouTube.

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El empresario pronunció aquella frase mientras recordaba uno de los momentos más difíciles de su trayectoria: su salida de Apple en 1985. La compañía que había fundado junto a Steve Wozniak en el garaje de sus padres con apenas 20 años se había convertido en una multinacional valorada en millones de dólares. “En diez años, Apple pasó de ser solo nosotros dos en un garaje a una empresa de 2.000 millones de dólares con más de 4.000 empleados”, dijo.

El origen de la reflexión

Fue precisamente lo rápido que creció la compañía lo que obligó a Jobs a contratar a otra persona para dirigir la empresa con él: “Durante el primer año, más o menos, todo marchó bien. Pero luego nuestras visiones del futuro empezaron a divergir. Y finalmente, tuvimos un desencuentro. Cuando eso sucedió, nuestro consejo de administración se puso de su lado. Así que, a los 30 años, me marché, y de forma muy pública”.

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Pese a que ya no lideraba la empresa que vio nacer, se dio cuenta de que salir de Apple fue lo mejor que le pudo pasar: entró en uno de los periodos más creativos de su vida. “Estoy convencido de que lo único que me mantuvo en marcha fue que amaba lo que hacía”, explicó Jobs.

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Durante los siguientes cinco años fundó la empresa informática NeXT y entró a Pixar, donde conoció a su mujer. Ese mismo año, en 1995, produjo Toy Story, la primera película de animación por ordenador del mundo. "Estoy bastante seguro de que nada de esto habría pasado si no me hubieran despedido de Apple“, afirmó.

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Con esta idea, Jobs pronunció la famosa cita: “Hay que encontrar lo que uno ama, y ​​esto es tan cierto para el trabajo como para las relaciones amorosas. El trabajo ocupará una gran parte de tu vida, y la única manera de sentirte verdaderamente satisfecha es haciendo lo que consideras un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces".

El discurso también incluyó otras reflexiones personales sobre su vida. Jobs recordó cómo abandonó la universidad pocos meses después de empezar sus estudios y cómo, tras dejar las clases obligatorias, comenzó a asistir a cursos de caligrafía simplemente porque le parecían interesantes. Años después, aquellos conocimientos terminaron influyendo en la tipografía y el diseño del primer Macintosh, uno de los ordenadores más influyentes de la historia.

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En este escenario el empresario mostró la filosofía que iba a guiar a la empresa durante el próximo milenio. (Tomado de YouTube/JoshuaG)

Esa filosofía terminó acompañando toda la trayectoria de Steve Jobs, convertido con el paso de los años en una de las figuras más influyentes de la historia reciente de la tecnología. Nacido en San Francisco en 1955 y adoptado por una familia de clase media, fundó Apple junto a Steve Wozniak en 1976 desde el garaje de sus padres.

Tras abandonar la empresa, el magnate volvió a ella en 1997. Jobs falleció en 2011 a causa de un cáncer de páncreas, pero sus reflexiones sobre el éxito, la intuición y la pasión por el trabajo siguen teniendo impacto dos décadas después.

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