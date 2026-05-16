España

Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores, Alicante

Los cuerpos se han encontrado en la mañana de este sábado y la investigación sigue en marcha

Guardar
Google icon
Coches patrulla de la Guardia Civil. (Europa Press)
Coches patrulla de la Guardia Civil. (Europa Press)

Los cuerpos de un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos han sido hallados sin vida este sábado en la localidad alicantina de Dolores, según han informado fuentes de Comandancia. Los cuerpos se han encontrado en la mañana de este sábado y la investigación sigue en marcha, señalan las mismas fuentes. El agente fallecido era miembro del Puesto Principal de Dolores.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, “ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio”.

PUBLICIDAD

*Con información de Europa Press. Noticia en ampliación

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaGuardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Page carga contra la ‘prioridad nacional’ de los servicios públicos: “Es bastante insultante”

La campaña electoral andaluza termina y llega el ‘día de reflexión’

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Page carga contra la ‘prioridad nacional’ de los servicios públicos: “Es bastante insultante”

El director de Eurovisión desata la polémica al abrir la puerta a Rusia para volver y espanta a España: “La invasión de otro país no es motivo de exclusión”

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha reaccionado a estas declaraciones, que para él “dificultan el regreso de España” en futuras ediciones

El director de Eurovisión desata la polémica al abrir la puerta a Rusia para volver y espanta a España: “La invasión de otro país no es motivo de exclusión”

Desayuno con avena o tostada de aguacate: esta es la mejor opción para bajar el colesterol, según dietistas

La primera comida del día debe incluir alimentos que ayuden a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, pero también que sean ricos en fibra, grasas saludables y proteína

Desayuno con avena o tostada de aguacate: esta es la mejor opción para bajar el colesterol, según dietistas

Nacen los primeros cachorros de lince ibérico en el Cerrato Palentino desde la reintroducción de la especie

La Junta de Castilla y León ha anunciado que se trata de cinco cachorros de dos hembras distintas: Virgo y Valeriana

Nacen los primeros cachorros de lince ibérico en el Cerrato Palentino desde la reintroducción de la especie

Ni Georgina Rodríguez, ni Penélope Cruz: quiénes son las dos españolas de la alfombra roja del Festival de Cannes 2026, Fabiana Sevillano y Marina Barrial

El Grand Théâtre Lumières que acoge el festival ha recibido a las dos influencers en su alfombra roja antes de la llegada de otros rostros españoles más internacionales y comunes en este tipo de eventos

Ni Georgina Rodríguez, ni Penélope Cruz: quiénes son las dos españolas de la alfombra roja del Festival de Cannes 2026, Fabiana Sevillano y Marina Barrial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Page carga contra la ‘prioridad nacional’ de los servicios públicos: “Es bastante insultante”

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Page carga contra la ‘prioridad nacional’ de los servicios públicos: “Es bastante insultante”

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”