Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores, Alicante

Coches patrulla de la Guardia Civil. (Europa Press)

Los cuerpos de un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos han sido hallados sin vida este sábado en la localidad alicantina de Dolores, según han informado fuentes de Comandancia. Los cuerpos se han encontrado en la mañana de este sábado y la investigación sigue en marcha, señalan las mismas fuentes. El agente fallecido era miembro del Puesto Principal de Dolores.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, “ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio”.

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*Con información de Europa Press. Noticia en ampliación