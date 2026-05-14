La isla poblada más pequeña de España empieza los trámites de su independencia con tan solo 50 habitantes

Isla de Tabarca, en Alicante (Turismo Alicante).

A poco más de ocho kilómetros de la costa de Alicante, la isla de Tabarca se ha convertido en uno de los destinos más visitados del Mediterráneo español. Sus aguas transparentes, sus calles estrechas y su historia ligada a piratas y pescadores atraen cada año a miles de turistas que llegan en barco desde distintos puntos de la provincia.

Sin embargo, la isla de Tabarca no es un paraíso sin fisuras. Sus poco más de 50 habitantes se enfrentan a la masificación turística y a unos servicios que clasifican como deficientes. Es por este motivo por el que desde hace más de una década la Asociación Tabarca Isla Plana denuncia los problemas presentes en este enclave.

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Ante una situación que señalan que no ha mejorado en todos estos años, han tomado la decisión de iniciar los trámites para solicitar que la isla de Tabarca sea considerada como una entidad local menor y no depender por completo del Ayuntamiento de Alicante. Así, ganarían autonomía administrativa al poder gestionar servicios básicos y parte de los recursos. Este paso hacia delante se produce después de que más de la mitad de los vecinos empadronados hayan mostrado su acuerdo para iniciarse el procedimiento.

Del aislamiento a los problemas de limpieza

En declaraciones a Europa Press, Carmen Martí, presidenta de la asociación vecinal Tabarca Isla Plana, señaló que su lucha se remonta a hace 11 años. Debido a que en este tiempo creen que no se ha avanzado, han decido llevar sus reclamaciones un paso más allá.

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Isla de Tabarca. (Wikipedia)

Las principales demandas vecinales hacen referencia, por ejemplo, a las mejoras en el transporte marítimo. Debido a que se trata de una isla, los habitantes se enfrentan al aislamiento, puesto que el barco es la única vía de acceso. Este transporte está condicionado por el mar y el tiempo, que pueden dejar la isla incomunicada.

También se centran en el mantenimiento de su rico patrimonio histórico, lo que llevó al enclave a ser clasificado como Conjunto Histórico-Artístico —también fue la primera reserva marina de interés pesquero declarada en el país—. Las deficiencias de conservación es otro de los puntos que preocupan a los vecinos.

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A esto se suma el hecho de que la presión turística en verano agrava los problemas de limpieza e infraestructuras de la isla. Por ello, reclaman una mayor atención a los servicios básicos.

Desde el Ayuntamiento de Alicante, del que depende Tabarca, señalaron a Europa Press que la isla no se encuentra desatendida y que se está trabajando en mejorar sus condiciones.

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El islote carece de carreteras y es un paraíso dentro de la Costa Blanca

Entidad local menor

Si los vecinos de la isla de Tabarca consiguen convertirse en entidad local menor, este enclave tendría una cierta capacidad de administración propia, aunque sin llegar a conformar un ayuntamiento independiente. Esto les permitiría gestionar asuntos locales como el mantenimiento y la limpieza de espacios públicos, pequeñas infraestructuras, actividades culturales o gestión de bienes comunales. Además, podrían contar con un alcalde pedáneo o junta vecinal.

Los vecinos insisten en que es fundamental garantizar la habitabilidad de la isla durante todo el año. Mientras que en verano son miles las personas que pasan por allí, el resto de los meses continúan viviendo decenas de vecinos que se enfrentan a las deficiencias de un enclave alejado por el mar del Ayuntamiento del que dependen.

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