Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Un coche de la policía en Barcelona. (Europa Press)

Tres policías canadienses han sido arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi ubicado en Ciutat Vella, según informaron fuentes de los Mossos d’Esquadra a EFE.

De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió el miércoles 13 de mayo y afectó a una mujer en situación de prostitución. Tras los hechos, uno de los agentes implicados se desplazó a Palma, donde fue capturado el viernes. Los otros dos agentes permanecieron en Barcelona, lugar en el que fueron puestos a disposición judicial.

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Entre estos dos detenidos en Barcelona, uno quedó en libertad provisional después de ser arrestado por agredir a un agente de la autoridad, mientras que otro fue imputado por agresión sexual y lesiones.

Otros sucesos del fin de semana: muere un hombre al caerle encima un camión

Este no ha sido el único suceso destacado de este sábado. Un hombre ha perdido la vida en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, tras caerle encima un camión mientras lo reparaba, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía. Minutos antes de las 8.30 horas, el teléfono 112 ha recibido el primer aviso en el que un ciudadano alertaba que había un hombre herido en un cortijo tras caerle encima un camión.

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La sala coordinadora activó en ese instante a los Bomberos de Diputación, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local. Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del varón en el mismo lugar del suceso. Desde el 112 se ha dado aviso también a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Tras el ataque, producido este miércoles, el gobierno británico ha elevado a grave el nivel de alerta terrorista y ha prometido aumentar la protección a la comunidad judía.

Y en Granada, un hombre de 44 años ha sido detenido por su presunta implicación en una decena de robos con fuerza, entre ellos el de un bonsái valorado en 25.000 euros que fue hallado en el jardín de su casa de Alhendín (Granada), donde la Guardia Civil localizó además una plantación de marihuana. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la denuncia presentada por el propietario de una empresa dedicada a la venta de bonsáis, quien informó de la sustracción de siete de estas plantas valoradas en total en 35.000 euros —solo una de ellas se estima en 25.000 euros—, informa la Guardia Civil, que localizó la vivienda donde podría estar el bonsái de más valor.

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Durante el registro de la casa, hallaron, además del bonsái en el jardín, una habitación en el semisótano que ocultaba una plantación con 216 esquejes de cannabis sativa, así como dos bolsas con unos 2.170 gramos de cogollos secos de la misma planta en otra habitación anexa de la vivienda. También fueron intervenidos objetos y herramientas susceptibles de haber sido sustraídos, según la Guardia Civil, que detuvo al inquilino y lo puso a disposición judicial.

*Con información de la Agencia EFE

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