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El refugio de Fito Cabrales de Fito & Fitipaldis muy cerca de Bilbao: un pueblo de 1.200 habitantes con vistas privilegiadas entre la montaña y el mar

El municipio está formado por cinco barrios, cada uno con su propia personalidad y tradiciones propias

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El lago del pueblo de Fito Cabrales
El pueblo de Bilbao donde se refugia Fito, de Fito y Fitipaldis. (Montaje Infobae/Wikiloc)

Buscar refugio en un entorno rural, rodeado de naturaleza y lejos del ruido de la ciudad, es una opción que cada vez más personas valoran. Un ejemplo de ello es Fito Cabrales, líder de Fito & Fitipaldis, quien eligió establecer su residencia en Laukariz, un pequeño municipio de Bizkaia con tan solo 1.200 habitantes. Situado muy cerca de Bilbao, este enclave destaca por su tranquilidad, sus paisajes de montaña y mar, y la calidad de vida que ofrece a quienes buscan desconexión y calma.

La casa de campo de Fito Cabrales es una de las más llamativas de Laukariz. Se trata de una propiedad de gran tamaño, ubicada en un entorno donde predominan el verde de los prados, la presencia de árboles autóctonos y la cercanía de las montañas. La vivienda, apartada del centro urbano, le permite disfrutar de privacidad y silencio, algo difícil de encontrar en entornos más poblados. Este tipo de elección es habitual entre quienes han vivido la intensidad de las grandes ciudades y ahora prefieren un estilo de vida más pausado y conectado con la naturaleza.

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Laukariz es una localidad con historia y carácter rural, perteneciente al municipio de Mungia y enclavada en la Comarca de Uribe. Su pasado está ligado a la agricultura y la ganadería, actividades que han dado forma tanto al paisaje como a la vida social del pueblo. El municipio está formado por cinco barrios, cada uno con su propia personalidad y elementos distintivos, lo que facilita que tanto residentes como visitantes encuentren rincones con encanto y tradición.

Barrios y entorno: historia, tradición y vida moderna

Laukariz cuenta con barrios que aportan riqueza y variedad al municipio. Elgezabal se encuentra cerca del río y es conocido por la fertilidad de sus tierras, ideales para el cultivo y el aprovechamiento agrícola. Maurola mantiene la esencia de los caseríos tradicionales, reflejando la arquitectura rural y la forma de vida de generaciones pasadas. Por su parte, Zabalondo destaca por su polígono industrial, aportando dinamismo económico y empleo a la zona.

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El equilibrio entre tradición y modernidad es una de las señas de identidad de Laukariz. El municipio ha sabido conservar su patrimonio histórico y sus costumbres, al mismo tiempo que ofrece servicios actuales y espacios de calidad para vivir o visitar. Para muchos, como Fito Cabrales, este equilibrio resulta fundamental: permite disfrutar de la autenticidad del entorno sin renunciar a las comodidades de la vida contemporánea.

La ubicación de Laukariz, entre mar y montaña, favorece la variedad de paisajes y actividades posibles. El entorno invita a pasear, practicar deporte al aire libre, disfrutar de la gastronomía local y descubrir lugares con historia. La cercanía a Bilbao facilita el acceso a servicios urbanos, pero sin perder la esencia tranquila y comunitaria que caracteriza a los pueblos pequeños del País Vasco.

Un club de campo completo y vistas privilegiadas

Uno de los mayores atractivos de Laukariz es su Club de Campo, un complejo privado que ofrece múltiples posibilidades deportivas y de ocio. Entre sus instalaciones, sobresale el campo de golf de 27 hoyos, uno de los más extensos de la región, que incluye también campo de prácticas y putting green. Estas instalaciones atraen a aficionados al golf de toda Bizkaia y consolidan el municipio como un destino de referencia para quienes buscan deporte y relax.

Un lago en Bilbao
El pueblo donde vive Fito Cabrales. (Wikiloc)

El club no se limita al golf. Dispone de frontón, piscinas exteriores e interiores, gimnasio, sauna, salas de masaje y una variada oferta de pistas: tenis, pádel, baloncesto, balonmano, hockey, fútbol y futbito. Además, los socios pueden disfrutar de restaurantes, tiendas, salones, clubes sociales y actividades para todas las edades. La oferta se completa con rutas de paseo alrededor del lago y zonas verdes, ideales para quienes aprecian la naturaleza y el silencio.

Este club de campo es uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad. Permite a vecinos y visitantes practicar deporte, socializar y relajarse en un entorno seguro y bien cuidado. La calidad de las instalaciones y la diversidad de servicios lo convierten en un complemento perfecto para quienes han elegido Laukariz como lugar de residencia o escapada habitual.

La vida en Laukariz ejemplifica la tendencia de quienes buscan calidad de vida, contacto con la naturaleza y un ritmo más sosegado, lejos de las prisas y el bullicio de la ciudad. La presencia de personalidades conocidas solo refuerza el atractivo de este enclave, que ofrece una combinación única de historia, servicios y paisajes excepcionales.

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