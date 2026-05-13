España

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Google icon
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los números ganadores del sorteo 4 de las 17:00 horas de este miércoles 13 de mayo publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 13 de mayo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 5, 5, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

La Seguridad Social puede aumentar las prestaciones, pero exige cumplir límites de ingresos, residencia y convivencia

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | Francia está evaluando si el virus ha mutado y descarta el uso de mascarilla por el momento

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | Francia está evaluando si el virus ha mutado y descarta el uso de mascarilla por el momento

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 13 mayo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 13 mayo

El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

PSOE y Sumar respaldan una medida que llega después de la reforma del Reglamento del Congreso impulsada para frenar los incidentes protagonizados por ambos acreditados

El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Encuentran una vivienda de la Edad de Hierro en las islas Cíes: “Se pudo observar la presencia de dos niveles” de la Antigüedad y de la Edad Media

Este hallazgo confirma de manera incontestable la existencia de un poblado consolidado en las islas mucho antes de la dominación romana

Encuentran una vivienda de la Edad de Hierro en las islas Cíes: “Se pudo observar la presencia de dos niveles” de la Antigüedad y de la Edad Media
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

España eleva su relación con Arabia Saudí y anuncia la creación de un consejo para multiplicar contactos económicos y militares

Juanma Moreno sigue los pasos de Mazón y se suma a la lista de artistas del PP: así han hecho de la música una de las grandes señas de identidad del partido

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

La Justicia declara como accidente laboral la afonía que sufrió una mujer por su trabajo como gestora telefónica

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Suiza y Austria, las protagonistas del partido con más goles de la historia de los Mundiales: doce tantos, dos ‘hat-tricks’ y una épica remontada

Suiza y Austria, las protagonistas del partido con más goles de la historia de los Mundiales: doce tantos, dos ‘hat-tricks’ y una épica remontada

El duro ataque del presidente del Barça a Florentino: “Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades”

Iker Casillas se niega a que Mourinho sea el nuevo entrenador del Real Madrid: “Otros están mejor capacitados”

La ley anti-Piqué y cómo afecta a Sergio Ramos después de que comprara el Sevilla

Carlo Ancelotti y la situación en el Real Madrid: “Da la impresión de que los jugadores hacen lo que quieren. Es una completa tontería”