Encuentran una vivienda de la Edad de Hierro en las islas Cíes: “Se pudo observar la presencia de dos niveles” de la Antigüedad y de la Edad Media

Imagen de los sondeos realizados en las islas Cíes (Universidad de Vigo)

El Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio de la Universidad de Vigo ha descubierto en una ladera, situada cerca del faro principal del castro de Hortas en las islas Cíes, una vivienda que podría haberse construido durante la Edad de Hierro (1.200 a.C. a 550 a.C.). Este hallazgo supone un paso de gigante para la arqueología de la región, ya que confirma de manera incontestable la existencia de un poblado consolidado en las islas mucho antes de la dominación romana. Según las investigaciones, el pueblo se habría mantenido en pie hasta casi el final de la Edad Media.

Las labores comenzaron con el desbroce de la vegetación superficial en las áreas a intervenir, una ardua tarea preparatoria de la que se hizo cargo el personal del Parque Nacional Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas de Galicia. Tras ello, el GEAAT hizo sondeos arqueológicos en la zona entre finales de abril y comienzos de mayo, encabezados por las arqueólogas Patricia Valle y Alba Rodríguez. Junto a ellas, hay que sumar la participación del investigador de la Universidad de León, Carlos Fernández.

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Los trabajos de esta campaña se han hecho posibles gracias al primer sondeo de la campaña pasada, en la que se documentó un suelo y una serie de muros antiguos. Pero, al ampliar la zona en esta nueva campaña, “aparecieron más estructuras y se pudo observar la presencia de dos niveles de ocupación”. Estos dos estratos históricos han sido fechados por los expertos en la época tardoantigua (comprendida entre los siglos V y VI d.C.) y en un periodo altomedieval (datado en los siglos IX y X d.C.).

Arqueólogas de la UVigo Patricia Valle y Alba Rodríguez con el investigador de la Universidad de León Carlos Fernández (Universidad de Vigo)

“Quedó claro que se trataba de un área de desechos”

El segundo sondeo del castro de Hortas, donde se encontró la vivienda de la Edad de Hierro, se planificó en una zona concreta donde había un llamativo desnivel. El objetivo de esta acción residía en “recuperar más información de los posibles restos arqueológicos situados en la ladera oriental, así como esclarecer los diferentes momentos de ocupación de un yacimiento emblemático de la arqueología gallega”.

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Una particularidad del terreno fue lo que les hizo sospechar que tal vez allí se escondía “la presencia de un posible muro”, ha subrayado el Diario de la Universidad de Vigo. “Desde el principio, quedó claro que se trataba de un área de desechos provenientes de los restos alimenticios de los habitantes castrexos de esa zona de la isla, con la aparición de una concha que casi alcanzaba los tres metros de profundidad”, ha indicado el equipo arqueológico.

Durante la investigación recuperaron varias muestras de fauna que serán estudiadas para descubrir los “patrones alimentarios” de la antigua población del archipiélago. “La cantidad de cerámica recogida también es sorprendente, la cual será analizada en el laboratorio GEAAT del campus de Ourense”, ha revelado el equipo.

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Pero sin duda, el mayor hallazgo fue encontrar la “gran casa del periodo castrexo” entre todos esos deshechos. Y es que es “la primera que se encuentra en las Islas Cíes y que, finalmente, es prueba fehaciente de la presencia allí de un importante asentamiento humano anterior a la llegada de los romanos”.

El fuerte de Hortas destaca por su ubicación en una isla y su impresionante emplazamiento (Universidad de Vigo)

El castro de Hortas “permitiría un control total de las rutas marítimas”

El yacimiento protagonista de este hallazgo, el castro de Hortas, es un enclave emblemático en la arqueología gallega y uno de los yacimientos de la Edad del Hierro más célebres. Esto se debe, en gran medida, a su impresionante localización geográfica, estando situado en el extremo sur de la isla del Medio (también conocida como isla del Faro). Esta es zona muy escarpada que, por su posición estratégica, “permitiría un control total de las rutas marítimas”.

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De este modo, además de conocer cómo era la vida de estos habitantes, estos impresionantes restos arqueológicos y muestras biológicas permitirán a los especialistas de la Universidad de León determinar cuáles eran los patrones alimenticios exactos de los pobladores del castro de Hortas durante la Edad del Hierro. Toda esta campaña arqueológica de 2026 se encuadra dentro de un marco de investigación mucho más amplio denominado proyecto ‘Sentinela: Patrimonio Cultural Amenazado’. El objetivo central de este proyecto, que finalizará previsiblemente en julio de 2026, es catalogar todos los bienes culturales de las islas del Parque Nacional y monitorear aquellos que se encuentran afectados por fenómenos naturales o humanos.