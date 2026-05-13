Avance de ‘La Promesa’ del jueves 14 de mayo: Alonso acabará a golpes con Lorenzo por Curro y le confesará a Vera que conoce su verdadera identidad

'La Promesa': La llegada del periodista Aníbal Esparza altera la paz del palacio. (TVE)

La reciente emisión del capítulo del miércoles de La Promesa ha llevado la tensión narrativa a su punto más crítico, después de que Pía descubriese la auténtica identidad de la misteriosa “Mercedes del Amor”: Leocadia. Esta revelación, que señalaría la implicación directa de Leocadia en la muerte de Jana, ha sacudido la estructura social y emocional de la casa, dejando claro que las consecuencias de este hallazgo están lejos de resolverse.

El próximo capítulo de La Promesa, que se emitirá el jueves 14 de mayo y será el episodio 834, mostrará un enfrentamiento abierto entre Alonso y Lorenzo, que casi llega a las manos, intensificando la disputa por la legitimidad de Curro dentro de la familia. La noticia también anticipa que Leocadia intentará mediar sin éxito y que el marqués acusará a Leocadia de haber propuesto una boda en el lugar donde murió la madre de Curro, provocando un nuevo estallido de crueldad y resentimiento.

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Además, el capítulo destacará el impacto de la llegada del periodista Aníbal Esparza al palacio y el destape de la verdadera identidad de Vera como Mercedes de Carril, lo que supone un giro inesperado en la trama. En la entrega inmediatamente anterior, emitida este miércoles 13 de mayo, Alonso había elegido proteger la reputación familiar ante la imposibilidad de denunciar las graves acusaciones, y decidió situar a Curro en el centro de los focos mediáticos, revelando su papel protagonista en una crónica social.

'La Promesa': María Fernández intuye que Carlo y Estefanía ocultan algo. (TVE)

Qué pasará el jueves en ‘La Promesa’

Esta medida desencadenó la ira de Lorenzo y Leocadia, que rechazaron la elección del marqués por considerar inadmisible el origen bastardo de Curro, lo que condujo a una división interna con la legitimidad y la pureza del linaje como núcleo del conflicto, tal y como ha narrado Televisión Española en los resúmenes previos.

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El jueves, la confrontación entre los dos cabezas de familia experimentará un salto cualitativo. Alonso no se limitará a responder verbalmente a los desprecios de Lorenzo, sino que la situación escalará hasta el borde de la violencia física. El argumento prevé que Leocadia trate de contener la tensión, aunque será recriminada con dureza por el propio marqués, al reprocharle la elección del escenario de la boda, vinculándolo trágicamente con el pasado familiar. Esta escena refuerza la fractura emocional y social en el interior del palacio de La Promesa.

El énfasis en la reputación y el futuro social de la familia se verá complementado con la llegada del periodista Aníbal Esparza, cuya presencia alterará la dinámica y causará un nerviosismo palpable en el personal y los señores. Ángela y Curro tratarán de proyectar una imagen de serenidad durante la inminente entrevista, mientras Ángela animará a Curro a resolver sus diferencias con Pía, buscando evitar que el ambiente hostil se traslade al exterior.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Los secretos de ‘La Promesa’

Paralelamente, se incrementará la presión sobre el personal del servicio de La Promesa. Adriano, tras fracasar en su intento de memorizar los espacios para compensar su ceguera, iniciativa sugerida por Jacobo, se sentirá completamente quebrado ante la posibilidad de haber puesto en riesgo a uno de sus hijos. El consuelo de Martina, que le abraza en un momento de vulnerabilidad, será presenciado en silencio por Jacobo, quien decide no intervenir, subrayando el clima de inseguridad y contención emocional predominante entre los secundarios.

El bloque de la planta de servicio también quedará marcado por los consejos de Petra, que convencerá a Pía para alejarse definitivamente de los Pellicer, asumiendo que el daño infligido es irreversible y cualquier intento de retorno resultaría inútil. La situación de Santos continuará agravándose: adoptará una actitud cada vez más hostil y evasiva ante su padre, quien empieza a sospechar con fuerza que la muerte de Ana no fue un accidente, avanzando hacia un nuevo foco de conflicto interno.

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El próximo jueves en La Promesa, Alonso tomará de nuevo la iniciativa respecto a los secretos que aún pesan sobre la casa. Tras llamar a Vera, le desvelará, dejándola en estado de shock, que conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril. Este giro amplía la amenaza de escándalo e impulsa nuevas líneas de tensión en la serie.