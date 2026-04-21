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Un exjefe de la UDEF ve “evidente” quien se esconde detrás de “M. Rajoy”: “Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid”

Manuel Vázquez, jefe de la UDEF entre 2012 y 2016, asegura en el juicio del ‘caso Kitchen’ que nunca existieron órdenes para ocultar la aparición de “M. Rajoy” en los papeles vinculados a Luis Bárcenas

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El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un desayuno informativo (Diego Radamés - Europa Press)
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un desayuno informativo (Diego Radamés - Europa Press)

El exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez, ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que no alberga dudas sobre la identidad que se oculta tras la anotación “M. Rajoy” en una supuesta contabilidad paralela del Partido Popular (PP). Durante su declaración como testigo en el juicio del ‘caso Kitchen’, ha comparado esa identificación con la de un futbolista de primer nivel: “Es como si aparece K. Mbappé en la del Real Madrid”.

Vázquez, que estuvo al frente de la UDEF entre 2012 y 2016, ha respondido a preguntas de la defensa del comisario Andrés Gómez Gordo en el marco de un procedimiento en el que se juzga la presunta existencia de una trama parapolicial destinada a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación sensible para la formación política. Los hechos investigados se sitúan entre 2013 y 2015, en plena instrucción de los casos Gürtel y de la denominada caja B del partido.

La anotación de “M. Rajoy” y su interpretación

En su intervención, Vázquez ha señalado que el debate en torno a la anotación no giraba en torno a la identidad de la persona mencionada, sino a la veracidad de la propia contabilidad. Según ha explicado, cuando apareció el nombre, se planteó la posibilidad de llamar a declarar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una opción que finalmente fue descartada tanto por la Fiscalía como por el juez instructor.

El exresponsable policial ha negado de forma tajante que existieran órdenes para ocultar esa información o evitar que trascendiera. “No se tapó nada. Esas órdenes no existieron”, ha afirmado ante el tribunal. En ese contexto, ha insistido en que la comparación con Mbappé pretende ilustrar la evidencia de la identidad, restando relevancia a cualquier duda sobre a quién podría referirse la inicial.

El juicio del ‘caso Kitchen’, que se celebra en la Audiencia Nacional, tiene entre sus principales acusados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ambos están acusados de haber participado en un operativo irregular para obtener información de Bárcenas al margen de los cauces judiciales.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, durante su declaración en la Audiencia Nacional (Audiencia Nacional)
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, durante su declaración en la Audiencia Nacional (Audiencia Nacional)

Sin constancia de seguimientos

Durante su declaración, Vázquez también ha abordado la cuestión de los supuestos seguimientos y vigilancias al extesorero del PP y a su entorno familiar. En este punto, ha indicado que no tiene constancia de que tales actuaciones se produjeran mientras estuvo al frente de la UDEF, aunque ha matizado que no puede descartarlo de forma absoluta.

“Antes de ser destinado a la UDEF, lo ignoro. Desde que fui jefe de la UDEF no lo puedo afirmar categóricamente, porque a lo mejor sí”, ha señalado, introduciendo así un margen de incertidumbre sobre posibles actuaciones no registradas oficialmente o realizadas fuera de su conocimiento directo.

Procedimientos internos y registro de investigaciones

En la misma sesión ha declarado otro testigo, quien ejercía como coordinador de inteligencia de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en 2015. Este ha explicado que las unidades policiales estaban obligadas a introducir las investigaciones en el sistema interno desde el inicio de las mismas, con el objetivo de detectar posibles coincidencias entre distintas operaciones en curso.

Esta cuestión ha cobrado relevancia a raíz de que uno de los acusados, el inspector Andrés Gómez Gordo, introdujera en ese sistema información relacionada con la operación Kitchen dos años después de su supuesto inicio. Esa incorporación tardía generó una coincidencia con las investigaciones de la UDEF sobre Gürtel y Bárcenas, lo que derivó en la cesión de información entre unidades.

El testigo ha detallado que dicha cesión se canalizó mediante comunicaciones internas dirigidas a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, también acusados en la causa, quienes centralizaban las comunicaciones dentro de la DAO. Según ha indicado, este procedimiento era habitual en este tipo de actuaciones, aunque ha subrayado que no era frecuente que la propia DAO desarrollara investigaciones de este tipo.

Fondos reservados

La sesión también ha contado con la declaración del comisario jubilado José Manuel Benavides, quien fue secretario general de la DAO hasta septiembre de 2013. Durante su comparecencia, ha explicado el funcionamiento de los fondos reservados y su distribución entre las distintas unidades policiales.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, explica durante su declaración en la Audiencia Nacional el contenido de una nota manuscrita en la que daba instrucciones para "destruir todos los audios de M.R.", en referencia a Mariano Rajoy.

Benavides ha afirmado que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dirigida por Enrique García Castaño, no recibía directamente estos fondos, que eran canalizados a través de la Comisaría General de Información. Asimismo, ha negado haber recibido solicitudes de fondos reservados destinadas al excomisario José Manuel Villarejo, también vinculado a la causa.

Según su testimonio, únicamente autorizó dos pagos a Villarejo, ambos relacionados con gastos de viaje y manutención, sin conexión con las cantidades que se investigan en el ‘caso Kitchen’. Estas, presuntamente, habrían sido utilizadas para pagar al chófer de Bárcenas a cambio de información, un extremo que, según ha señalado, no formaba parte de los presupuestos oficiales gestionados por la DAO.

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