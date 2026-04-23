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Así es la vida actual de Mariano Rajoy: su discreto hogar en el barrio madrileño de Aravaca junto a su mujer y sus vacaciones en Galicia

El político ha declarado en el juicio de la ‘Operación Kitchen’ como testigo tras haber sido nombrado por Luis Bárcenas

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El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy

La reciente reaparición pública de Mariano Rajoy con motivo de su declaración en el conocido como Caso Kitchen ha vuelto a situar al expresidente en el foco mediático. Una exposición a la que no estaba acostumbrado desde que abandonó la primera línea política en 2018 y que contrasta con el estilo de vida mucho más discreto que ha llevado en los últimos años.

Tras su salida del Gobierno, Rajoy optó por retomar la profesión que había marcado sus inicios: registrador de la propiedad. Un regreso poco habitual entre antiguos jefes del Ejecutivo, que le llevó primero a la localidad alicantina de Santa Pola y, posteriormente, a Madrid, donde continúa desarrollando su actividad. Esta vuelta a su carrera funcionarial ha sido uno de los pilares de su nueva etapa, en la que ha combinado el trabajo diario con la reflexión política a través de publicaciones.

En los últimos años, el exlíder del Partido Popular ha plasmado su visión sobre la política y la sociedad en varios libros, entre ellos Una España mejor o Política para adultos. En ellos, ofrece una mirada personal sobre su trayectoria y el contexto político que le tocó gestionar, manteniendo así cierta presencia en el debate público sin necesidad de ocupar cargos institucionales.

Mariano Rajoy comparece por el Caso Kitchen
Mariano Rajoy comparece por el Caso Kitchen

Sin embargo, más allá de su faceta profesional e intelectual, la vida de Rajoy se ha caracterizado por una notable normalidad. Instalado en el madrileño barrio de Aravaca, comparte su día a día con su esposa, Elvira Fernández, conocida en su entorno como “Viri”. Ambos han consolidado a lo largo de los años una relación marcada por la discreción. Se conocieron a principios de los años noventa en Sanxenxo y contrajeron matrimonio en 1996, iniciando entonces una vida familiar alejada del foco mediático.

Durante su etapa en La Moncloa, Fernández mantuvo siempre un perfil bajo, una línea que ha continuado tras la retirada política de su marido. Hoy es habitual verla desenvolverse en su entorno cotidiano sin atención mediática, una normalidad que también ha recuperado el propio Rajoy en su vida privada.

La pareja tiene dos hijos, Mariano y Juan, que han crecido alejados del protagonismo público. Ambos han orientado su formación hacia el ámbito empresarial, siguiendo trayectorias académicas en centros de prestigio y desarrollando sus carreras profesionales con discreción. La vida familiar se ha convertido así en uno de los ejes fundamentales del día a día del expresidente.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declara como testigo en la Audiencia Nacional sobre su relación con Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Rajoy califica su vínculo como "puramente profesional" y asegura que Bárcenas no era una persona de su confianza.

Su rutina alejado del foco

Entre sus rutinas más conocidas, hay una que se ha mantenido inalterable con el paso del tiempo: caminar. Rajoy es un gran aficionado a los paseos a paso ligero, una costumbre que ya practicaba durante su etapa política y que sigue siendo parte esencial de su rutina diaria. Sus recorridos por Madrid o por Galicia durante el verano forman parte de una imagen ya reconocible, ligada a su estilo personal.

Precisamente Galicia sigue ocupando un lugar destacado en su vida. En periodos vacacionales, el expresidente suele regresar a su tierra natal para compartir tiempo con su entorno más cercano. Estas estancias, alejadas del ruido mediático, refuerzan su perfil actual: el de una figura pública retirada que prioriza la tranquilidad.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su "tradicional" caminata de finales de agosto en la Ruta da Pedra da Agua, entre Ribadumia y Meis (Pontevedra) (AUTONOMÍAS/CEDIDA PPDEG).
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su "tradicional" caminata de finales de agosto en la Ruta da Pedra da Agua, entre Ribadumia y Meis (Pontevedra) (AUTONOMÍAS/CEDIDA PPDEG).

A esta faceta más relajada se suma también su sentido del humor, una característica que nunca ha ocultado. En los últimos años, ha sorprendido con apariciones puntuales en ámbitos poco habituales, como su participación en la película Mi otro Jon, donde se interpretó a sí mismo, o su colaboración como comentarista durante eventos deportivos. Estas incursiones han contribuido a proyectar una imagen más cercana y desenfadada.

Uno de los episodios que mejor refleja esta nueva etapa fue su participación en el Camino de Santiago junto a sus hijos. Las imágenes del expresidente recorriendo etapas con mochila se difundieron ampliamente, mostrando una faceta más personal y alejada del protocolo institucional.

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