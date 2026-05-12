Starmer sufrió dos nuevas bajas en su equipo de gobierno en medio de la crisis interna del Partido Laborista británico

La secretaria británica de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh. REUTERS/Chris Radburn

La secretaria británica de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó este martes su dimisión en desacuerdo con la gestión del primer ministro, Keir Starmer, al que pidió que “haga lo correcto” para el Reino Unido y establezca un calendario para su retirada del poder.

Esta es la primera renuncia significativa en el Gobierno de Starmer, que afronta una fuerte presión de más de 70 diputados laboristas que piden que dimita de forma inmediata o fije una fecha para su salida del Gobierno, tras la debacle electoral del pasado jueves sufrida por la formación.

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El primer ministro afronta hoy una crítica reunión del Gobierno en medio del descontento en las filas laboristas por el varapalo sufrido por la formación en los comicios locales parciales en Inglaterra y los regionales en Escocia y Gales.

En su carta de dimisión divulgada a los medios, la secretaria de Estado expresa su orgullo por el trabajo realizado en el Gobierno y afirma que ha sido “un privilegio formar parte de un gobierno que trabaja arduamente en todos los niveles para lograr el cambio que nuestro país necesita”.

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El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street hacia la Cámara de los Comunes para asistir a la sesión de preguntas al primer ministro (PMQs).

“Si bien se han logrado avances, no hemos actuado con la visión, el ritmo y la ambición que exige nuestro mandato de cambio. Tampoco hemos gobernado como un Partido Laborista con valores claros y firmes en nuestras convicciones”, añadió la política.

Entre los errores del Ejecutivo, Fahnbulleh mencionó el recorte del subsidio al combustible para los pensionistas o los de las personas con algún tipo de discapacidad, asuntos que “han generado dudas en muchos de mis electores sobre nuestra misión”.

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“El mensaje que recibí fue claro: Usted, primer ministro, ha perdido la confianza de la población. Nuestro país afronta enormes desafíos y la gente clama por la magnitud del cambio que esto requiere”, añadió.

“El pueblo no cree que usted pueda liderar este cambio, y yo tampoco. Por lo tanto, le insto a que haga lo correcto por el país y el partido, y establezca un calendario para una transición ordenada, de modo que un nuevo equipo pueda llevar a cabo el cambio que le prometimos al país”, subrayó en su misiva.

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El recorte del subsidio al combustible para pensionistas y discapacitados, según Fahnbulleh, minó la confianza de sus electores en el Gobierno de Starmer.

Una segunda secretaria de Estado del gobierno británico dimitió este martes, lo que eleva la presión en el Partido Laborista para que el primer ministro Keir Starmer deje el cargo tras el fiasco de las elecciones municipales y regionales.

“No puedo seguir desempeñando mis funciones como secretaria de Estado bajo el liderazgo actual”, escribe Jess Phillips, a cargo de la lucha contra la violencia machista, en una carta publicada por Sky News y dirigida a Keir Starmer.

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Al menos 80 diputados laboristas han pedido abiertamente a Starmer que renuncie mientras las ministras de Exteriores e Interior, Yvette Cooper y Shabana Mahmood, respectivamente, han pedido al primer ministro que establezca una transición de poder ordenada, según adelanta hoy el diario The Guardian.

La BBC ya ha adelantado que la primera reacción de Starmer en la reunión de su Gobierno ha sido que descarta dimitir en este momento, pese a la enorme presión que sufre en su propio partido.

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(con información de EFE)