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Así es el buque destructor ‘HMS Dragon’ que ha desplegado Reino Unido en el estrecho de Ormuz: defensa aérea, helicópteros a bordo y 200 tripulantes

Los británicos, junto a Francia, han convocado a los ministros de Defensa de más de 40 países para abordar una posible misión

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Destructor Dragon que ha desplegado Reino Unido en Ormuz (REUTERS/Carlos Jasso)
Destructor Dragon que ha desplegado Reino Unido en Ormuz (REUTERS/Carlos Jasso)

El HMS Dragon (D35), fácilmente identificable por el dragón galés que luce en su proa, es uno de los seis destructores de defensa aérea Tipo 45 que forman la columna vertebral de la Marina Real Británica. Este buque, considerado uno de los más avanzados del mundo, destaca por su capacidad para detectar, identificar y neutralizar amenazas aéreas con su sistema de misiles Sea Viper, garantizando la protección de sus embarcaciones compañeras y del conjunto de la flota.

Tal y como ha confirmado el propio gobierno británico, el destructor se dirige a aguas cercanas al estrecho de Ormuz para estar listo en caso de que tenga que intervenir. Reino Unido y Francia han convocado a los ministros de Defensa de más de 40 países para abordar una posible misión en el mar Rojo y tomar una posición conjunta con el objetivo de reabrir el estrecho para el paso comercial.

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Para esta implicación, el escogido ha sido el ‘Dragon’. La versatilidad es una de sus señas de identidad. Puede desempeñar misiones de ayuda humanitaria, operaciones de abordaje contra el narcotráfico o tareas de vigilancia marítima, más allá de su función principal de defensa aérea, que será la clave en Ormuz si se acaba desplegando en una misión defensiva. Tras una reciente modernización de sus sistemas de armamento, informática y comunicaciones, el buque está preparado para un nuevo papel reforzado.

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Así es el HMS Dragon

El HMS Dragon (D35) es uno de los destructores de defensa aérea más avanzados y destaca tanto por su diseño moderno como por su capacidad tecnológica. Pertenece a la clase Tipo 45, caracterizada por una silueta robusta y líneas angulosas que optimizan la reducción de la firma radar. Con una eslora de 152 metros y una manga de 21 metros, el HMS Dragon puede alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos.

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Está equipado con el sistema de defensa aérea Sea Viper, capaz de rastrear múltiples objetivos y lanzar misiles de largo alcance para interceptar amenazas aéreas a gran distancia. Este complejo sistema se apoya en potentes radares multifunción, que permiten detectar y seguir aeronaves y misiles enemigos incluso en condiciones adversas.

HMS Dragon (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)
HMS Dragon (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

La estructura del buque alberga tecnología avanzada no solo en el ámbito armamentístico, sino también en sistemas de mando, control y comunicaciones. Dispone de salas de operaciones dotadas con consolas digitales e inteligencia artificial para la gestión táctica en tiempo real. El ‘Dragon’ cuenta, además, con hangares y cubierta de vuelo para operar helicópteros, lo que amplía su capacidad de vigilancia, rescate o intervención en el mar.

Pensado para largas misiones, el buque ofrece a su tripulación de más de 200 personas instalaciones modernas, con camarotes, áreas de descanso, gimnasios y espacios de formación. Su autonomía le permite mantenerse en operaciones durante semanas, soportando condiciones extremas. El HMS Dragon es un ejemplo de ingeniería naval británica, preparado tanto para operar en solitario como integrado en grupos de combate, adaptándose a escenarios que van desde la defensa aérea hasta la ayuda humanitaria. Ahora, Ormuz es su próxima parada.

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