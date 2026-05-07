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Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

La instalación deportiva se ha hecho encima de un sótano donde se guardan vehículos y que ha tenido que ser reparado de emergencia porque comprometía la “seguridad del edificio y de las personas”. la AUGC denuncia la ubicación elegida

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La pista de pádel que se ha construido en la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas
La pista de pádel que se ha construido en la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas

Los guardias civiles destinados en la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria (1.980 agentes) pueden jugar gratis al pádel en la nueva pista que se ha construido junto al aparcamiento del Módulo 2. El objetivo, según un portavoz de la Comandancia, es “fomentar el compañerismo y el deporte”. El problema es que la instalación deportiva se ha construido encima del garaje donde se guardan los vehículos de la unidad de Tráfico, un garaje que está siendo rehabilitado con un contrato de emergencia porque era necesario arreglar los pilares que sustentan el techo (la base de la pista) debido a las filtraciones de agua.

“Hay peligro. No nos parece el mejor lugar para habilitar una pista de pádel. La comandancia está junto al mar, a 75 metros, y se están reforzando los pilares porque no están en buen estado”, explica un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha solicitado formalmente la siguiente información: “coste de adquisición de la pista, empresa que realizó la venta, coste de la instalación, empresa instaladora, importe abonado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en concepto de impuesto sobre construcciones, importe del proyecto técnico, nombre del ingeniero o arquitecto colegiado que firmó dicho proyecto, y si se ha realizado un estudio de impacto acústico conforme a la normativa de ruidos vigente”.

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La plantilla de la Benemérita en Las Palmas fue informada en febrero que, a partir del día 27 de ese mes, la Comandancia ponía a disposición de su personal la pista de pádel, “todo ello orientado a la mejora de la condición psicofísica del personal del Cuerpo”. La citada pista de encuentra en la explanada del módulo II de la Comandancia, anexa a la zona de entrenamiento funcional. La puede utilizar cualquier componente del Cuerpo, “cualquiera que sea su destino, en servicio activo, reserva o retirado, así como los familiares de los mismos de primer y segundo grado”, explican desde la Comandancia. “La Guardia Civil no se hace cargo del mal uso de la pista y lesiones que se puedan producir durante el desarrollo de la actividad física”.

Obras en el garaje de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas
Obras en el garaje de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas

Un portavoz de la Comandancia asegura que la pista es una aportación de la Fundación de la Guardia Civil, creada en noviembre de 2002 “para desarrollar actividades de soporte y apoyo a los miembros del Cuerpo y a sus familiares”. Desde la AUGC critican la ubicación elegida para construirla. En noviembre de 2025, la Benemérita adjudicó una obra de emergencia para reparar los pilares del sótano del edificio del Subsector de la Agrupación de Tráfico, justo debajo de donde está la nueva pista. Unos trabajos valorados en 1,2 millones de euros.

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Para la seguridad de las personas

La memoria justificativa de este contrato ya menciona la emergencia de las estas obras. “La situación de los pilares y estructura del edificio que ocupa actualmente el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha empeorado drásticamente en los últimos meses, tras quedar desierto un expediente de contratación abierto para acometer su reparación. En consecuencia, resulta imprescindible acometer una serie de actuaciones impostergables para garantizar la seguridad de las personas y el edificio. Por otra parte, las medidas de apuntalamiento de los pilares implementadas actualmente resultan ser insuficientes para el agravamiento de las patologías, comprometiendo seriamente la seguridad del edificio". La sección resistente de los pilares ha disminuido de manera notable, llegando en algunos casos a desaparecer completamente.

El edificio data del año 1984 y se ubica a escasos 75 metros del mar. Ya en el año 2009 se elaboró un informe en el que se describían desprendimientos en el techo debido a filtraciones de agua, así como daños estructurales en pilares y la cara inferior de los forjados, provocados por graves procesos de corrosión en las armaduras de acero y fisuras en los pilares de hormigón. Como consecuencia, se ejecutó un proyecto de reparación en el sótano. En 2011 se llevaron a cabo nuevos refuerzos estructurales, utilizando bandas de fibra de carbono. Además, se impermeabilizaron los muros para prevenir nuevas filtraciones.

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En junio de 2022 un nuevo informe técnico identificó, otra vez, daños significativos en pilares y otros elementos de la edificación. Se licitó una obra para hacer una reforma, pero esta quedó finalmente desierta en diciembre de 2024. “Las medidas de apuntalamiento de los pilares implementadas resultan ser insuficientes para el agravamiento de las patologías, comprometiendo seriamente la seguridad del edificio”, reconoció entonces la Comandancia. Por eso a finales de 2025 se licitó un nuevo contrato de emergencia. A raíz de estas obras y de la construcción de la pista de pádel, la AUGC también ha solicitado, al amparo de la ‘Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas’, información sobre el número de donaciones de bienes muebles realizadas a la Guardia Civil en Canarias entre 2023 y 2026 y cuáles de ellas han sido aceptadas formalmente por la Dirección General.

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