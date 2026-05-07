España Deportes

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

En el último partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, los precios oscilaban entre los 135 y 465 euros

Guardar
Google icon
El presidente del FC Barcelona Joan Laporta (REUTERS/Albert Gea)
El presidente del FC Barcelona Joan Laporta (REUTERS/Albert Gea)

Semana de Clásico y semana en la que podría decidirse el título de liga. Los de Flick llegan al duelo con los deberes hechos y las sensaciones intactas después de ganar en Pamplona. Todo sin su estrella Lamine Yamal. Por su parte, el Real Madrid se subió al carro de Vinícius para agarrarse al último clavo ardiendo y evitar el pasillo al eterno rival. Aunque el domingo 10 veremos si hay celebración.

Sería la primera vez en 125 años desde que se fundó LaLiga que un duelo entre Real Madrid y FC Barcelona decante al campeón. Algo que el presidente del club catalán, Joan Laporta, quiere aprovechar al máximo.

PUBLICIDAD

Hace diez días que salieron las entradas para el partido y el precio ha sido el primer protagonista. Los precios más bajos para el público general se sitúan en 499 euros. A pesar de ello, el Spotify Camp Nou ha colgado el cartel de sold out. Así que ahora el acceso queda restringido a experiencias VIP que van desde los 1.750 euros hasta los 12.500. Un Clásico que podría ser histórico, pero que también será inalcanzable para gran parte de la afición.

Mbappé y Lamine Yamal en el último Clásico. (REUTERS/Susana Vera)
Mbappé y Lamine Yamal en el último Clásico. (REUTERS/Susana Vera)

De 499 euros hasta 12.500

La estructura de precios del Barça refleja un cambio radical en el acceso al estadio:

PUBLICIDAD

  • Córner superior: 499 euros
  • Córner 1: 599 euros
  • Lateral inferior: 749 euros
  • Tribuna: 799 euros

Pero esas entradas ya no existen en el mercado. Y la oferta actual se concentra en productos VIP:

  • VIP estándar: desde 1.750 euros
  • VIP Premium: desde 2.750 euros
  • Zonas intermedias (como “Balcony Gol” o “Pitch Row”): entre 2.750 euros y 8.000 euros
  • Palco presidencial y “Players Zone”: hasta 12.500 euros

Estas últimas incluyen servicios exclusivos, catering y ubicaciones privilegiadas junto a autoridades, banquillos o el túnel de vestuarios.

Pedri agarra a Vinícius en el Clásico del Bernabéu. (Reuters)
Pedri agarra a Vinícius en el Clásico del Bernabéu. (Reuters)

“El Barça es ver a la gente que le cuesta llegar a final de mes”

Joan Laporta fue reelegido presidente del FC Barcelona el 15 de marzo de 2026. Arrasó en las urnas y será su tercer mandato al frente de la institución, después de los dos anteriores, entre 2003-2010 y 2021-2026.

La campaña fue todo un éxito. Incluso colgó un cartel gigante junto al Santiago Bernabéu con la frase: “Ganas de volver a veros”. Aunque entre sus frases más sonadas a lo largo de la contienda electoral prometió: “El Barça es visitar peñas, ver a la gente que le cuesta llegar a final de mes, pero lleva a su hijo al fútbol”. Algo que choca con los precios desorbitados que ha implantado para el partido más importante del año.

Cartel de Laporta mientras el Bernabéu estaba en obras. (REUTERS/Juan Medina)
Cartel de Laporta mientras el Bernabéu estaba en obras. (REUTERS/Juan Medina)

Comparación con el Clásico del Bernabéu

Para entender mejor la dimensión de los costes, conviene repasar los precios del último Clásico de liga disputado en el Bernabéu. Fue el 26 de octubre de 2025 y el Real Madrid se impuso por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Los precios de las entradas oscilaron entre los 135 euros la más barata y los 465 la más cara para el público general. Para el VIP, los precios estaban desde los 990 euros.

El final caliente del clásico entre Real Madrid y Barcelona

Un clásico con un impacto comercial récord

Más allá del estadio, el partido se ha convertido en un evento de alcance mundial. En el último Clásico de ida, la audiencia alcanzó los 2,9 millones de espectadores únicos. Para este duelo, LaLiga prepara una producción con 37 cámaras y tecnología cinematográfica avanzada, en lo que ha definido como una “superproducción audiovisual” emitida en 190 países.

Google icon

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaLaLigaLa LigaReal MadridFC BarcelonaJoan LaportaPrecios EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Según la información difundida por ‘Marca’, los dos jugadores casi llegan a las manos

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

El selección, según ha detallado en la presentación de su libro, ya tiene clara la lista de convocados para el Mundial

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

El propietario del Andorra volvió a cargar contra los árbitros tras el partido ante el Albacete: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

El alcalde de Madrid habló sobre la eliminación del club rojiblanco y los posibles dos penaltis no pitados durante el duelo ante el Arsenal

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”

El jugador de origen senegalés habló de la estafa que sufrió por parte de su mejor amigo

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

Los Mossos advierten del nuevo método para robar coches: solo necesitan un cúter, una Dremel y un multímetro

ECONOMÍA

Los jóvenes inversores abandonan el ‘ladrillo’: la Generación Z apuesta por la bolsa, los ETFs y las criptomonedas

Los jóvenes inversores abandonan el ‘ladrillo’: la Generación Z apuesta por la bolsa, los ETFs y las criptomonedas

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

DEPORTES

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”