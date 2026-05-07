Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta (REUTERS/Albert Gea)

Semana de Clásico y semana en la que podría decidirse el título de liga. Los de Flick llegan al duelo con los deberes hechos y las sensaciones intactas después de ganar en Pamplona. Todo sin su estrella Lamine Yamal. Por su parte, el Real Madrid se subió al carro de Vinícius para agarrarse al último clavo ardiendo y evitar el pasillo al eterno rival. Aunque el domingo 10 veremos si hay celebración.

Sería la primera vez en 125 años desde que se fundó LaLiga que un duelo entre Real Madrid y FC Barcelona decante al campeón. Algo que el presidente del club catalán, Joan Laporta, quiere aprovechar al máximo.

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Hace diez días que salieron las entradas para el partido y el precio ha sido el primer protagonista. Los precios más bajos para el público general se sitúan en 499 euros. A pesar de ello, el Spotify Camp Nou ha colgado el cartel de sold out. Así que ahora el acceso queda restringido a experiencias VIP que van desde los 1.750 euros hasta los 12.500. Un Clásico que podría ser histórico, pero que también será inalcanzable para gran parte de la afición.

Mbappé y Lamine Yamal en el último Clásico. (REUTERS/Susana Vera)

De 499 euros hasta 12.500

La estructura de precios del Barça refleja un cambio radical en el acceso al estadio:

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Córner superior: 499 euros

Córner 1: 599 euros

Lateral inferior: 749 euros

Tribuna: 799 euros

Pero esas entradas ya no existen en el mercado. Y la oferta actual se concentra en productos VIP:

VIP estándar: desde 1.750 euros

VIP Premium: desde 2.750 euros

Zonas intermedias (como “Balcony Gol” o “Pitch Row”): entre 2.750 euros y 8.000 euros

Palco presidencial y “Players Zone”: hasta 12.500 euros

Estas últimas incluyen servicios exclusivos, catering y ubicaciones privilegiadas junto a autoridades, banquillos o el túnel de vestuarios.

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Pedri agarra a Vinícius en el Clásico del Bernabéu. (Reuters)

“El Barça es ver a la gente que le cuesta llegar a final de mes”

Joan Laporta fue reelegido presidente del FC Barcelona el 15 de marzo de 2026. Arrasó en las urnas y será su tercer mandato al frente de la institución, después de los dos anteriores, entre 2003-2010 y 2021-2026.

La campaña fue todo un éxito. Incluso colgó un cartel gigante junto al Santiago Bernabéu con la frase: “Ganas de volver a veros”. Aunque entre sus frases más sonadas a lo largo de la contienda electoral prometió: “El Barça es visitar peñas, ver a la gente que le cuesta llegar a final de mes, pero lleva a su hijo al fútbol”. Algo que choca con los precios desorbitados que ha implantado para el partido más importante del año.

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Cartel de Laporta mientras el Bernabéu estaba en obras. (REUTERS/Juan Medina)

Comparación con el Clásico del Bernabéu

Para entender mejor la dimensión de los costes, conviene repasar los precios del último Clásico de liga disputado en el Bernabéu. Fue el 26 de octubre de 2025 y el Real Madrid se impuso por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Los precios de las entradas oscilaron entre los 135 euros la más barata y los 465 la más cara para el público general. Para el VIP, los precios estaban desde los 990 euros.

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El final caliente del clásico entre Real Madrid y Barcelona

Un clásico con un impacto comercial récord

Más allá del estadio, el partido se ha convertido en un evento de alcance mundial. En el último Clásico de ida, la audiencia alcanzó los 2,9 millones de espectadores únicos. Para este duelo, LaLiga prepara una producción con 37 cámaras y tecnología cinematográfica avanzada, en lo que ha definido como una “superproducción audiovisual” emitida en 190 países.