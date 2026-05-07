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España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Saif Abukeshek permanece detenido desde el pasado jueves tras ser abordado en aguas internacionales

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. (Marta Fernández/ Europa Press)
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. (Marta Fernández/ Europa Press)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado por segunda vez a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación y regreso “inmediato” del activista español-palestino de la flotilla detenido desde el pasado jueves. Así lo ha adelantado el jefe de la diplomacia española en una comparecencia en el Congreso, donde ha pedido a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, que ejerza presión para acelerar el proceso. “Debe ser inmediatamente puesto en libertad, es inaceptable”, ha señalado.

La comparecencia fue solicitada por Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, junto a ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís, después de que las autoridades israelíes interceptaran la semana pasada las más de 70 embarcaciones que cruzaban aguas internacionales en dirección a la Franja de Gaza.

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Entre los abordados se encontraba Saif Abukeshek, quien fue posteriormente trasladado a Israel junto con otro activista brasileño. Abukeshek, que permanece en huelga de hambre desde su retención, compareció este miércoles ante un tribunal de la ciudad israelí de Bersheeba, que rechazó su recurso de apelación a la prórroga de su detención policial, prevista hasta este domingo. Como protesta, además de no ingerir alimentos, el activista ha comenzado a rechazar también beber agua.

La exalcaldesa de Barcelona y miembro de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha acudido este martes a la Audiencia Nacional (AN) para denunciar a Israel por cometer presuntos "crímenes de guerra y de lesa humanidad" al retener en aguas internacionales a los miembros de la flota que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Desde Exteriores mantienen que el cónsul en Tel Aviv permanece en contacto con el detenido y en coordinación con su homólogo brasileño, con quien ya trasladó en una carta conjunta su rechazo.

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Albares convoca también al embajador iraní

El ministro socialista también ha adelantado que convocará este jueves al embajador de Irán en España, Reza Zabid, para exigirle la liberación inmediata de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada por el régimen de los ayatolás y en estado crítico, según ha anunciado el ministro. “Es imprescindible que reciba la atención médica necesaria; pero, sobre todo, exigimos a las autoridades iraníes su inmediata liberación”, ha expresado Albares.

El titular de Exteriores ha recalcado que el Gobierno ha venido apoyando todas las sanciones europeas contra Teherán por las violaciones de Derechos Humanos, ha condenado “la brutal represión ejercida por las autoridades iraníes contra su pueblo”, incluidas las ejecuciones, y seguirá alzando “la voz contra cualquier violación grave por parte del régimen iraní”.

En cuanto a las negociaciones entre EEUU, Israel e Irán, ha pedido a todas las partes “respeto pleno del alto el fuego” y ha expresado el apoyo del Ejecutivo español a las negociaciones mediadas por Pakistán, “ya que no existe alternativa militar a una solución diplomática y política que resuelva todas las cuestiones pendientes con Irán”.

Noticia con información de agencias

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