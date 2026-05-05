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Inicia ‘Tormenta de Primavera’, el ejercicio militar de la OTAN con más de 12.000 soldados en la frontera de Rusia

El objetivo principal es reforzar la cooperación y la capacidad de respuesta ante un escenario de guerra convencional

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Imagen de tanques en un ejercicio militar de Estonia
Tanques en un ejercicio militar (Ministerio de Defensa Estonia)

El ejercicio militar ‘Tormenta de Primavera 2026’ comenzó este lunes 4 de mayo en Estonia, marcando el inicio de casi un mes de maniobras de gran envergadura en la frontera con Rusia. En medio de la escalada de tensión entre la Unión Europea (UE) y el Kremlin, con nuevas ayudas a Ucrania y sanciones aprobadas por el grupo. Más de 12.000 soldados procedentes de países aliados de la OTAN se desplegarán en las regiones de Põlva, Tartu, Valga, Viljandi y Võru.

El objetivo principal es reforzar la cooperación y la capacidad de respuesta ante un escenario de guerra convencional. Los ejercicios se basarán en simulacros de combate, planificación y ejecución de operaciones defensivas, así como entrenamientos conjuntos con unidades de otros países. Estonia, a través de la 2.ª Brigada de Infantería y el Mando Regional Sur, asume la principal responsabilidad de las operaciones.

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Este año participan tropas de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, República Checa, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Ucrania. De esta manera, se trata de una de las maniobras más relevantes de la Alianza del Atlántico Norte, tanto por su fuerza militar como por su ubicación.

La misión ‘Centinela del Ártico’ de la OTAN y los cambios en la Alianza: Europa gana poder pero EEUU mantiene su dominio de las operaciones.

Importancia del ejercicio militar

El ejercicio ‘Tormenta de Primavera’ aplica aprendizajes extraídos del conflicto entre Rusia y Ucrania, con especial atención a las tácticas y al uso de sistemas no tripulados. Una de las novedades de esta edición es la integración de representantes de la industria de defensa, que podrán probar innovaciones tecnológicas directamente en un entorno real de entrenamiento junto a las Fuerzas de Defensa de Estonia. El Comando de Transformación de Fuerzas dirige estas pruebas, centradas en identificar soluciones operativas que respondan a los desafíos actuales.

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Las maniobras se dividen en varias fases, incluyendo actividades de puesto de mando, entrenamientos de unidades y simulacros de combate, que culminarán con ejercicios de fuego real en el Campo de Entrenamiento Central. Durante el ejercicio, se emplearán cartuchos de fogueo, granadas de entrenamiento, bengalas, maquinaria pesada, aeronaves de combate y sistemas aéreos no tripulados.

‘Tormenta de Primavera’ es el mayor ejercicio anual de las Fuerzas de Defensa de Estonia y reúne a unidades terrestres, aéreas, navales, así como al Comando Cibernético y el Comando de Apoyo. La edición de 2026 incorpora a militares en activo, reclutas o reservistas, reflejando el carácter integral de la operación. Se trata de la vigésima edición de este ejercicio, instaurado en 2003, de manera que consolida la cooperación militar internacional, solo interrumpida en años puntuales.

Misión de la OTAN en Irak (EMAD)

Rusia lo considera una “amenaza”

Rusia ha acusado reiteradamente a Europa de reforzar su frontera oriental con despliegues y crecimiento militar, percibiendo esto como una amenaza directa. Según el canciller ruso Sergei Lavrov, si Europa cumple sus “amenazas” y se prepara para la guerra, Rusia respondería con todos los medios a su alcance, incluso insinuando el posible uso de arsenal nuclear.

Estas declaraciones llegan en un contexto donde varios países europeos, especialmente los bálticos, Polonia y Alemania, han incrementado su gasto en defensa. Por su parte, Rusia utiliza esta retórica de amenaza e intimidación para desestabilizar a la UE y disuadir el apoyo europeo a Ucrania. Sin embargo, Europa justifica su rearme por la percepción de una amenaza real y la necesidad de salvaguardar su seguridad en un escenario de creciente incertidumbre internacional

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