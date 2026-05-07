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El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

El club vallecanos consiguió firmar una victoria por la mínima en el partido de ida que les permite afrontar la vuelta con cierta ventaja

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El partido entre el Rayo y el Estrasburgo (Europa Press)
El partido entre el Rayo y el Estrasburgo (Europa Press)

El Estrasburgo y el Rayo vuelven a verse las caras, con el Stade de la Meinau como escenario del partido de vuelta de la Conference League. Dos equipos con historias diferentes. Los vallecanos con identidad de barrio y arraigo en la capital. Con un arsenal de franjirrojos al pie de guerra, que van “a las armas” cuando el club lo necesita. Enfrente, los de Alsacia. Un club que ha cambiado hasta tres veces de nacionalidad. Virando entre la francesa y alemana. Ahora se enmarca entre los clubes galos. El duelo en Alsacia se presenta más favorable para los franquirrojos, gracias a la victoria por la mínima que firmaron en Vallecas. Ahora tratarán de certificar su pase a la final, el duelo por la copa.

Nunca se pusieron los vallecanos límites. Su condición de equipo de barrio, que llevan por bandera, nunca lastró sus sueños de llegar a la competición continental. Ahora, sueñan con hacer historia en Europa. Sí, en Europa. Han leído bien. Vallecas lleva dos años soñando a lo grande. Sin límites. Quieren hacer historia y escribir su nombre en los libros de fútbol. Su escaso bagaje en el continente nunca fue obstáculo cuando todo un barrio brama y apoya a su equipo. Se entregaron a la causa y los de Íñigo Pérez aspiran a devolverles el favor en forma de título.

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Toda una temporada resumida en un único partido. La pasada campaña el Rayo logró la gesta de clasificarse para Europa y este año aspira a conquistar el continente desde la relativamente nueva Conference. Solo 90 minutos les separan de la final. En Vallecas, los nervios y miedos afloraron ante la magnitud de lo que estaban consiguiendo. Unas emociones contraproducentes para afrontar el duelo ante el Estrasburgo. En la segunda mitad, la necesidad de salir de su estadio con algo de ventaja les llevó a la guerra. Avasallaron a su rival. Sin permiso ni perdón.

El central del rayo Florian Lejeune (Europa Press)
El central del rayo Florian Lejeune (Europa Press)

Fue Alemão quien deshizo la igualdad, instalada en el partido durante los primeros 45 minutos, con un remate de cabeza dirigido al segundo palo para batir a Penders. La locura se desató en las gradas, mientras en el verde los vallecanos pujaban por un segundo tanto, empujados por la confianza del primer. Ese gol les dio aliento y el coraje necesario para reivindicarse en esa segunda mitad y mostrar quien manda en Vallecas. No pudieron ampliar la ventaja que cerraron el duelo con la sensación de que su objetivo de llegar a la final era factible. Al técnico del Rayo no le vale otra situación.

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El partido en Estrasburgo

En la rueda de prensa previa al partido de este jueves entre el Estrasburgo y el Rayo, afirmó: “No voy a permitirme el ‘estar aquí es un orgullo, es suficiente’. Es cierto, pero es un mensaje que mandamos sin querer y mañana deben jugar”. Íñigo quiere aprovechar esa ventaja conseguida en Vallecas para acceder a Leizpig, aunque no se pilla las manos con promesas: “No voy a permitirme el ‘estar aquí es un orgullo, es suficiente’. Es cierto, pero es un mensaje que mandamos sin querer y mañana deben jugar.

Aficionados y vecinos del Rayo Vallecano se pronuncian sobre la última polémica de trasladar el estadio de su ubicación actual.

Para el duelo recuperan efectivos. Álvaro García, que se lesionó durante el duelo en Atenas ante el AEK, pero regresa justo a tiempo para el duelo decisivo ante el Estrasburgo. Quien no podrá participar en el partido será Luiz Felipe, aunque no ha dudado en viajar junto al equipo para apoyar a sus compañeros. Quienes tampoco faltarán a la cita serán los más de 1600 aficionados que viajaran para apoyar a su equipo. El Rayo y su afición sueñan con conquistar Europa, pero antes deberán ganar la batalla ante el Estrasburgo.

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