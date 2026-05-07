La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

Propuesta de prohibir el alcohol durante las primeras horas del día. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La reciente propuesta del director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, ha generado debate en la industria de la aviación europea. En una entrevista concedida a The Times, el ejecutivo planteó prohibir la venta de alcohol en los aeropuertos durante las primeras horas del día. Esta iniciativa busca frenar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas entre los pasajeros antes de despegar, una práctica que, según el directivo, incide directamente en el aumento de problemas a bordo y desvíos de vuelos.

O’Leary, al frente de la aerolínea de bajo coste que transporta más pasajeros en Europa, cuestionó abiertamente la lógica de servir bebidas alcohólicas en los bares de aeropuertos a las cinco o seis de la mañana. “No entiendo por qué se sirve alcohol en los bares de los aeropuertos a las cinco o seis de la mañana. ¿Quién necesita beber cerveza a esas horas?”, declaró en la entrevista, subrayando el carácter preventivo de su propuesta. El planteamiento surge tras observar un incremento en los incidentes relacionados con pasajeros intoxicados, un fenómeno que se ha vuelto recurrente en los últimos años dentro de la compañía.

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La preocupación de O’Leary no es infundada. Según relató, Ryanair ha pasado de experimentar un desvío de vuelo por semana a registrar casi uno diario, una cifra que atribuye en buena parte a la disponibilidad de alcohol en los aeropuertos aún en horarios matutinos. El directivo considera que el acceso temprano a bebidas alcohólicas incentiva conductas problemáticas y traslada el conflicto de los locales comerciales a las aerolíneas, incrementando riesgos y complicaciones operativas.

Argumentos y justificaciones del CEO de Ryanair

El jefe de Ryanair sostiene que la venta indiscriminada de alcohol en los aeropuertos, especialmente durante la mañana, contribuye a la aparición de pasajeros conflictivos que pueden alterar la seguridad del vuelo. Según sus declaraciones, los bares y restaurantes dentro de los aeropuertos priorizan la venta sin restricciones, incluso en casos de retrasos, lo que multiplica el riesgo de incidentes a bordo. O’Leary afirmó que “los establecimientos del aeropuerto, restaurantes y bares, en caso de retraso, están dispuestos a servir todo el alcohol que estas personas quieran, porque saben que trasladarán el problema a las aerolíneas”.

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El directivo irlandés advierte que la falta de regulación efectiva en este aspecto puede tener consecuencias graves. Llegó a señalar que “hasta que alguien provoque un accidente que resulte en un choque aéreo y la muerte de cientos de personas, ningún gobierno se tomará realmente en serio este problema”. Esta alarma busca visibilizar el peligro latente que representa el consumo desmedido de alcohol antes de volar, tanto para la seguridad de la tripulación como para la de los pasajeros. Las cifras mencionadas por O’Leary refuerzan su preocupación. El hecho de que Ryanair haya pasado de un desvío semanal a casi uno diario evidencia la magnitud del problema desde la perspectiva de la aerolínea.

Medidas propuestas y antecedentes de Ryanair

Además de la prohibición total de ventas durante la mañana, Michael O’Leary propone limitar el consumo de bebidas alcohólicas a dos por pasajero en los aeropuertos. Para implementar esta restricción, sugiere un sistema de control mediante la tarjeta de embarque, de modo que cada viajero solo pueda adquirir un máximo de dos bebidas antes del vuelo. Esta propuesta, según el CEO, permitiría mantener un mayor control sobre el consumo y reducir los riesgos asociados al abuso de alcohol en el entorno aeroportuario.

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Las sanciones a las que se enfrentan por las actitudes conflictivas. (Freepik)

La postura de Ryanair respecto al consumo de alcohol y sustancias a bordo no es nueva. En junio pasado, la aerolínea decidió imponer una sanción de 500 euros a aquellos pasajeros cuyo comportamiento conflictivo obligue a su expulsión del avión. Esta medida se suma al llamado de O’Leary para que los operadores aeroportuarios asuman mayor responsabilidad y colaboren en la prevención de incidentes relacionados con el consumo de alcohol.

El debate sobre la venta de alcohol en los aeropuertos se ha intensificado tras las declaraciones del CEO, quien sostiene que la regulación actual resulta insuficiente para evitar situaciones peligrosas. La confrontación pública entre Michael O’Leary y figuras reconocidas, como Elon Musk, en las redes sociales durante la última semana, ha contribuido a amplificar la discusión sobre la responsabilidad de las aerolíneas y los operadores aeroportuarios en la gestión de pasajeros problemáticos.

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