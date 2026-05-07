Muere un trabajador cada cuatro días en Madrid y los accidentes mortales en la construcción se duplican en un año

Una empleada trabaja en la fachada de un edificio de Toledo, en una imagen de archivo (Ángeles Visdómine / EFE)

“Madrid me mata” ha dejado de ser solo una expresión castiza o una referencia cultural. Para 86 trabajadores, la frase tuvo en 2025 una lectura literal: murieron en accidente laboral en la Comunidad de Madrid, uno cada 4,2 días. La cifra incluye tanto los accidentes ocurridos durante la jornada como los registrados in itinere, es decir, al ir o volver del trabajo, según el informe elaborado por UGT y CCOO con datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El dato resulta especialmente alarmante porque llega en un año en el que la siniestralidad laboral con baja se redujo en términos generales. En 2025 se produjeron 87.617 accidentes de trabajo con baja en la región, un 1,76% menos que el año anterior. Sin embargo, los accidentes mortales aumentaron de 84 a 86, lo que supone un incremento del 2,38%.

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En la práctica, el informe resume la situación con tres frecuencias: cada día se produjeron 240 accidentes laborales con baja, hubo un accidente grave diario y cada cuatro días falleció una persona trabajadora.

La construcción duplica sus muertes laborales

El mayor repunte se produjo en la construcción. Los accidentes mortales en jornada laboral en este sector pasaron de 14 en 2024 a 29 en 2025, más del doble en solo un año. El aumento rompe la tendencia observada en ejercicios anteriores y convierte a la construcción en uno de los principales focos de preocupación del balance sindical.

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En total, los accidentes mortales en jornada de trabajo se repartieron entre 31 fallecidos en servicios, 29 en construcción, 4 en industria y ninguno en el sector agrario. Aunque servicios sigue concentrando el mayor número de muertes en términos absolutos, el salto de la construcción es el dato que más destaca en la evolución anual.

El peso de servicios también se observa en el conjunto de accidentes con baja en jornada laboral. En 2025, este sector registró 51.271 accidentes, frente a los 12.007 de construcción, los 8.447 de industria y los 254 del sector agrario. En porcentaje, servicios concentró el 71,23% de los accidentes con baja en jornada, construcción el 16,68%, industria el 11,73% y agricultura el 0,35%.

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Los hombres sufren casi el total de los accidentes mortales

El informe muestra una evolución desigual según la gravedad de los siniestros. Los accidentes leves bajaron de 88.602 en 2024 a 87.073 en 2025, mientras que los graves descendieron de 507 a 458. En cambio, los mortales subieron de 84 a 86.

También hay una fuerte diferencia por sexo. Del total de accidentes ocurridos en 2025, 55.051 afectaron a hombres y 32.566 a mujeres. La brecha se agrava en los casos más graves: los hombres concentraron el 93% de los accidentes mortales recogidos en el informe, frente al 7% registrado entre mujeres.

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Aumentan los accidentes al ir o volver del trabajo

Otro de los puntos de alerta está en los accidentes in itinere. En 2025 se registraron 15.638 accidentes con baja al ir o volver del trabajo, un 4,34% más que el año anterior. El aumento fue todavía más acusado en los siniestros mortales: pasaron de 15 a 22, lo que supone un incremento del 46,67%. De esos 22 fallecimientos in itinere, 21 fueron accidentes de tráfico.

En el conjunto de accidentes con baja, 71.979 se produjeron durante la jornada laboral, un 3% menos que en 2024, mientras que los in itinere aumentaron. Esta evolución lleva a los sindicatos a reclamar medidas específicas de prevención vial laboral y una racionalización de los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo.

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Infartos, ictus y otras patologías no traumáticas

UGT y CCOO también ponen el foco en las patologías no traumáticas, donde se incluyen, entre otras causas, infartos o ictus. En 2025, 32 trabajadores fallecieron por este tipo de patologías, lo que representa el 37% de todos los accidentes mortales registrados en la Comunidad de Madrid.

Los sindicatos vinculan este fenómeno con factores como la carga de trabajo, los horarios, el trabajo a turnos, el estrés laboral y otros riesgos asociados a la organización del trabajo. En su informe reclaman que los riesgos psicosociales dejen de estar “ocultos” en las empresas y se incorporen de forma central a la negociación colectiva y a las políticas preventivas.

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El arranque de 2026 mantiene el alarmante ritmo

Los datos del primer trimestre de 2026 apuntan en la misma dirección. Entre enero y marzo se produjeron 22.856 accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, un 3,22% más que en el mismo periodo del año anterior: 22.699 fueron leves, 136 graves y 21 mortales. De nuevo, la proporción equivale a una persona trabajadora fallecida aproximadamente cada cuatro días, ya que 21 muertes en 90 días suponen un fallecimiento cada 4,3 días.

El aumento fue moderado en los siniestros ocurridos durante la jornada laboral, que crecieron un 0,56%, pero mucho más intenso en los accidentes in itinere, que subieron un 15,83%. De los 21 fallecimientos registrados en este periodo, 15 se produjeron durante la jornada y 6 en desplazamientos laborales. Además, 13 se debieron a patologías no traumáticas, como infartos o ictus, lo que equivale al 62% del total.

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Ante estos datos, UGT Madrid y CCOO Madrid reclaman más medios para la Inspección de Trabajo y para el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, un plan de choque contra los riesgos psicosociales, medidas para reducir la siniestralidad vial laboral y actuaciones específicas para mejorar la detección de enfermedades profesionales.