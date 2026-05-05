Alemania se prepara para una “posible intervención en el Estrecho de Ormuz” y envía un buque militar al Mediterráneo

Buque Mosel A512 de Alemania

Alemania ha decidido suspender temporalmente su contribución en el mar Egeo para concentrar recursos en el Mediterráneo, como parte de “los preparativos para una posible intervención en el Estrecho de Ormuz”. Según informó la propia Bundesregierung, el buque de apoyo ‘Mosel’ pondrá fin en los próximos días a su actual despliegue y, junto al cazaminas ‘Fulda’, le acompañará en su integración en el Grupo 2 de Medidas Contraminas de la OTAN en aguas cercanas a Oriente Medio.

La medida, tal y como explicó el Ministerio alemán de Defensa, busca acercar los medios navales alemanes a la zona de potencial crisis y facilitar la preparación operativa conjunta para una intervención internacional en Ormuz. La función comercial y la relevancia estratégica del Estrecho hace que, si la situación provocada por la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel no cambia, haya que tomar medidas.

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"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

Condiciones para una intervención alemana en Ormuz

El Gobierno federal detalló que su intención es contribuir de manera “sustancial y visible” a una coalición internacional que garantice la libertad de navegación. El objetivo declarado es que esta ruta comercial vuelva a ser transitable en condiciones de seguridad y se preserve el derecho internacional que ampara la libre circulación marítima. Según el comunicado, la participación alemana dependerá de la existencia de un mandato jurídico internacional y de la aprobación previa del Bundestag, el Parlamento federal.

La propia Bundeswehr mantiene desde hace semanas unidades y capacidades en estado de alta disponibilidad, localizadas en proximidad geográfica a la zona, a la espera de una decisión política definitiva. El Ministerio de Defensa ha avanzado que en las semanas siguientes podrían trasladarse capacidades adicionales al Mediterráneo, de forma que las fuerzas armadas estén en disposición de actuar con rapidez si las circunstancias lo requieren.

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El posible despliegue se coordinará en todo momento con los países aliados y socios de la coalición internacional. En el comunicado, se subraya que cualquier participación alemana en Ormuz requerirá “el cese sostenido de las hostilidades”. La preparación de los buques en el Mediterráneo se interpreta como una señal de compromiso con la estabilidad de la región y la protección de los intereses europeos en materia de seguridad marítima.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: 10 Downing Street)

Claves para una misión europea en Ormuz

Europa debate su actuación en el estrecho de Ormuz ante la presión internacional. Las últimas reuniones de líderes europeos se han centrado en la libertad de navegación y el posible uso del artículo 42.7, la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea. El bloqueo del golfo y la subida del precio del combustible agravan la situación. Emmanuel Macron fue el primer líder en abrir la puerta a una misión europea, aunque luego la consideró “poco realista” por la falta de consenso y la presión de Estados Unidos.

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Más de 50 días después del primer ataque estadounidense, la Unión Europea estudia ampliar su labor defensiva en la zona. El experto externo en Defensa de la Comisión Europea, Iván Esteve, señala que existen las herramientas para una misión, pero el conflicto en Oriente Medio ha frenado la decisión. Añade que sería una implicación neutral y defensiva, centrada en la escolta comercial. La falta de avances diplomáticos eleva la presión sobre la UE.