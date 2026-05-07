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Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

Marruecos quiere que la final del Mundial de 2030 se celebre en Casablanca, donde levanta un puntero complejo deportivo inspirado por la tradición

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Gran Estadio Hassan II
Gran Estadio Hassan II, sede principal de Marruecos en el Mundial 2030. (Populous)

Marruecos apunta alto, no solo por haberse sumado al programa Armemis de la NASA o de haber inaugurado la Torre Mohamed VI, el nuevo edificio más alto del país y el tercero en África. El país quiere proyectar al mundo una imagen de modernidad que tiene su mayor oportunidad en 2030, cuando acoge el Mundial de fútbol. El reino organiza junto a España y Portugal, con las que rivaliza por los partidos más atractivos del torneo, principalmente la final, que disputa con Madrid y Barcelona. Sobre plano, en lo que ya ha ganado es en tener la sede más espectacular, el Gran Estadio Hassan II.

Eso que el Santiago Bernabéu y el Camp Nou -o el Metropolitano, casa del Atlético de Madrid- no se quedan atrás. El templo del Real Madrid ha cambiado su piel y multiplicado sus posibilidades, polémica por los conciertos aparte, capaz de albergar a 81.000 espectadores. El del Barça sigue levantándose, pero ya celebra partidos. Quedan la grada alta y la cubierta y será el de mayor capacidad en España de largo, con aforo para 105.000 personas. Son muy pocos los estadios en el mundo que rebasan las 100.000, pero es que el Hassan II va a batir cualquier marca, con 115.000 asientos. Será el fortín de la selección nacional una vez esté terminado, en 2028.

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Gran Estadio Hassan II
Interior del Gran Estadio Hassan II, sede principal de Marruecos en el Mundial 2030. (Populous)

Un ‘moussem’ en un entorno boscoso

Fijarse en el número es indicativo del monstruoso tamaño, pero no de la dimensión, con un diseño que lo hace diferente a cualquier otro, inspirado en la inconografía y la cultura marroquíes, con su tradición. Este gigante estará situado a 38 kilómetros al norte de Casablanca, en el entorno natural de El Mansouria, y será epicentro de un complejo deportivo y comercial más amplio. Son 100.000 hectáreas. El trabajo lleva la firma del arquitecto francés François Clement, del estudio Populous y responsable de otros estadios, además de algunas de las instalaciones más punteras en los Juegos de París 2024.

“El diseño se inspira en la tradicional reunión social marroquí conocida como moussem, con la estructura del estadio situada bajo una gran carpa que emerge como una intervención espectacular en el paisaje boscoso", se lee en la presentación del proyecto. “En ambos extremos del colosal estadio -sigue-, tres gradas empinadas y compactas garantizan un ambiente vibrante y espectacular. Cada extremo del estadio tiene capacidad para 29.500 espectadores”. Para los que puedan permitírselo, contará además con cinco niveles de hospitality o experiencias VIP en los eventos, para hasta 12.000 usuarios.

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Gran Estadio Hassan II
Vista aérea del Gran Estadio Hassan II, sede principal de Marruecos en el Mundial 2030. (Populous)

“Para albergar la final de la Copa Mundial”

Siguiendo por la descripción, según sus propios creadores: “El estadio está cubierto por una llamativa cubierta formada por una singular estructura de celosía de aluminio. Un anillo de 32 escaleras sostiene la geometría del techo y del estadio, creando monumentales accesos con exuberantes jardines situados sobre plataformas elevadas, cada una a 28 metros del suelo. Los jardines crean una experiencia espacial extraordinaria: un oasis de vegetación bajo la cubierta translúcida. Este efecto se ve realzado por una serie de jardines botánicos a nivel del suelo, bajo los bordes exteriores de la cubierta”.

La obra, con financiación pública, fue aprobada en 2023 y concebida, como también figura en la documentación, “para albergar la final de la Copa Mundial de 2030″. Es una de las principales incógnitas de la cita. Marruecos no estuvo dispuesta a dar por hecho que España sea concebida como organizador principal del torneo, y que por tanto sea sede del último partido. El país vecino compagina esta pugna con la de tratar de componer una selección que pueda levantar la copa. Fue semifinalista en Catar 2022 y es actual -y controvertido- campeón de África, con Achraf Hakimi o Brahim Díaz como estrellas.

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