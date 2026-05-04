Receta fácil de salsa César casera: así se hace el aliño auténtico de la ensalada más famosa del mundo

Receta de salsa césar para ensaladas (Magnific)

Si existiera un concurso de las ensaladas más famosas del planeta, la ensalada César se llevaría a casa el primer premio. Está en restaurantes, en los frigoríficos de los supermercados y en recetarios de cocina casera, una de esas recetas saludables pero ricas que demuestran que comer sano no tiene que ser aburrido. Su sencilla combinación de ingredientes brilla gracias a la salsa, una mezcla de ingredientes que aporta muchísimo sabor a nuestra receta y que hoy aprenderemos a preparar en su forma más auténtica.

El origen de esta ensalada se atribuye al chef César Cardini, del restaurante Cardini, un inmigrante italiano que operaba restaurantes en México y en los Estados Unidos. Según han contado sus descendientes, esta ensalada la inventó el cuatro de julio de 1924, en la ciudad de Tijuana, cuando, en uno de los restaurantes de Cardini, se agotaron los suministros de la cocina. Los cocineros se las arreglaron con lo que tenían, creando una curiosa mezcla de ingredientes que prepararon en la propia mesa, mezclando la ensalada con este nuevo aliño a la vista del comensal.

PUBLICIDAD

El resultado del experimento fue la famosa ensalada César, la cual tiene como base la lechuga romana, una hortaliza que se sirve acompañada de únicamente dos ingredientes: pechuga de pollo troceada y croûtons (trozos de pan tostado). A esta ensalada se le añade la famosa salsa César: una mezcla de zumo de limón, aceite de oliva, huevo, salsa Worcestershire, anchoas, ajo, mostaza Dijon, queso parmesano y pimienta negra. Una emulsión que poco o nada tiene que ver con la versión industrial que podemos encontrar en los lineales de nuestros supermercados, aunque igual o incluso más rica que esta.

Receta de salsa César

La salsa César es una emulsión cremosa y muy sabrosa elaborada principalmente con yema de huevo, anchoas, queso Parmesano, zumo de limón, ajo, mostaza, salsa Perrins y aceite. Se monta como una mayonesa, logrando una textura densa y sabor potente, ideal para ensaladas y más.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos Preparación: 10 minutos



Ingredientes

1 huevo

3 o 4 filetes de anchoa en aceite

50 g de queso Parmesano rallado

1 cucharadita de mostaza de Dijón o a la antigua

1 cucharadita de salsa Perrins (Worcestershire)

1 cucharada de zumo de limón

1/2 cucharadita de vinagre de manzana

50 ml de aceite de girasol o de oliva suave

1/2 diente de ajo

Pimienta negra al gusto

Sal (opcional, por las anchoas)

Cómo hacer salsa César, paso a paso

Coloca en el vaso de la batidora el huevo, las anchoas, el queso Parmesano, la mostaza, la salsa Perrins, el zumo de limón, el vinagre de manzana y el ajo. Añade la pimienta negra y prueba antes de incorporar sal, ya que las anchoas aportan bastante sabor. Añade el aceite poco a poco mientras bates para una emulsión más estable. Sigue batiendo hasta lograr una mezcla homogénea y cremosa. Prueba y ajusta, si es necesario, el punto de sal. Reserva la salsa en la nevera al menos 30 minutos antes de servir para que tome cuerpo. Utilízala para aliñar ensaladas, acompañar verduras, carnes o como dip con crudités.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente para 4 porciones (ensaladas individuales).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130-150 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en la nevera en un recipiente hermético hasta 3 días. No congelar. Si cambia el olor o aspecto, descartar.