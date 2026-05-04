Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”

Álvaro Arbeloa y Vinicius Junior (Europa Press)

La tensión con Mbappé en las filas del Real Madrid se ha disparado después de que se fuera de viaje a Italia con su actual pareja, Ester Expósito, a pesar de estar lesionado. Todo ello en medio de la situación que vive el club, que está a punto de cerrar una nueva temporada en blanco. Estas acciones han dado mucho que hablar entre los aficionados madridistas, que miran con recelo al francés. Quien tampoco ha dudado en dar su opinión es el técnico del club blanco, Álvaro Arbeloa, quien cuestionó el viaje del delantero y aprovechó la coyuntura para elogiar a Vinicius.

En rueda de prensa, el técnico del club blanco, no dudó en dar su opinión sobre el delantero, que llegó a Madrid tan solo 12 minutos antes de que comenzara el partido ante el Espanyol. “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas y cuándo no. Y a partir de ahí, cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno. Y yo ahí no puedo entrar".

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Respecto a la molestia generalizada con el francés, detalló: “Yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe, ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente. ¿No? Lo que representan, dónde están y lo importante que es. Y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar en el Real Madrid".

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (EFE/J.J. Guillén)

El técnico también habló sobre la posible presencia de Mbappé en el Clásico. Un duelo decisivo que tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo, donde el FC Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga. “Vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo, pero vamos a ver cómo evoluciona”. De momento no se conoce si finalmente el francés podrá o no disputar el partido ante el eterno rival, quien sí lo hará será Vinicius, a quien Arbeloa no dudó en elogiar.

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Las palabras de Arbeloa sobre Vinicius

Tras el partido ante el Espanyol, donde el brasileño marcó los dos goles que dieron la victoria al Real Madrid, Arbeloa afirmó: “Ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos y siendo el líder en la parcela ofensiva del equipo. Una amenaza total cada vez que coge el balón, muy agresivo e inteligente. Como siempre digo, muy valiente, constante. Le he reservado un poco porque no quería jugármela a que no estuviese en el Clásico y por eso ha sido el cambio".

Y añadió: “Ese trabajo que hace ayudando al equipo, ayudando cuando se juntan con nuestro medio campo. Lo que llevo diciendo todos estos meses: un jugador fantástico, un líder nato, un compañero al que todo el mundo quiere, una gran persona... Muy orgulloso de tenerle como jugador. La verdad es que tengo muchísima suerte”, detalló el técnico.

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El francés contó un momento particular de la llegada del argentino al PSG

Respecto al compromiso de Vinicius frente al de Mbappé, Arbeloa explicó: “Yo no entro en comparaciones entre jugadores. Creo que necesitamos de todos. Lo he dicho siempre desde que estoy en esta silla: para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros. Y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco, incluso cuando tenemos nosotros la posesión”.

Y continuaba: “Tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo, porque para que te den un balón tienes que tirar diez desmarques. Pero necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, defender, atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, uno al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer: el talento solo no vale. Me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid”. Unas palabras que evidenciaban lo que el entrenador del club blanco espera de sus jugadores.

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