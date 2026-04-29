Receta de salsa mil islas, el sencillo aderezo que dará vida a tus ensaladas

Receta de salsa Mil Islas, ideal para aliñar ensaladas (Magnific)

Muchas veces las menospreciamos, desterrándolas en botes abiertos que acaban cogiendo polvo en la puerta de nuestras neveras. Pero las salsas son, en gran medida, las encargadas de darle personalidad a nuestras recetas; más aún cuando hablamos de aliños caseros que preparamos con mimo, midiendo los ingredientes que más nos gusten.

Hoy os proponemos probar la salsa mil islas, una salsa que se usa principalmente para acompañar pescados y mariscos, pero su color rosado y su textura suave la hacen irresistible para aliñar ensaladas o para untar en el pan de nuestros sándwiches y hamburguesas. Elaborada a base de mayonesa y kétchup, nos recuerda a la clásica salsa rosa, aunque tiene pequeños matices que marcan la diferencia gracias a ingredientes como los pepinillos, la cebolla o el limón.

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Receta de salsa vizcaína, un básico de la cocina vasca que acompaña al bacalao y también a platos de carne.

Su preparación no tiene más misterio que poner todos los ingredientes en un bol y picarlos o triturarlos hasta obtener una salsa de textura homogénea y cremosa; ni siquiera tendremos que encender el fuego, a no ser que queramos añadir a la mezcla un huevo cocido, algo totalmente opcional. Sin complicaciones ni ingredientes extraños, solo un buen equilibrio de sabores y una mezcla bien integrada para conseguir una salsa suave y perfecta para darle vida a nuestras ensaladas.

Receta de salsa mil islas

La salsa mil islas es una emulsión cremosa a base de mayonesa y kétchup, enriquecida con encurtidos, huevo duro y un toque ácido de zumo de limón. Es muy fácil de preparar y no requiere ningún tipo de cocción, solo picar y mezclar.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 0 minutos (solo requiere cocer el huevo, opcional)



Ingredientes

200 g de mayonesa

2 cucharadas de kétchup

1 cucharadita de mostaza suave

1 huevo duro picado (opcional)

1 cucharada de pepinillos en vinagre muy picados

1 cucharada de cebolla muy picada

1 cucharadita de zumo de limón

1 cucharadita de salsa Worcestershire (Perrins)

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra

Cómo hacer salsa mil islas, paso a paso

Pica muy fino los pepinillos, la cebolla y el huevo duro (si lo usas). En un bol, añade la mayonesa, el kétchup y la mostaza. Mezcla hasta conseguir un color rosado uniforme. Incorpora los pepinillos y la cebolla picados. Añade el huevo duro. Agrega el zumo de limón y la salsa Worcestershire. Mezcla de nuevo. Salpimenta al gusto. Deja reposar en la nevera al menos 30 minutos antes de servir para que se integren los sabores. Truco clave: Si la quieres más ligera, añade una cucharada de nata líquida o yogur natural.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para unas 6 porciones (aproximadamente 250 ml de salsa).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 2 g

Proteínas: 1,5 g

Azúcares: 1,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un recipiente hermético, la salsa Mil Islas se conserva en la nevera hasta 4 días. No se recomienda congelar.