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Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

El exministro se niega a responder a las preguntas de las acusaciones populares en el Tribunal Supremo por “coherencia” y extiende su negativa a la defensa de Víctor de Aldama, cuya estrategia pone en duda

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El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas (Tribunal Supremo)
El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas (Tribunal Supremo)

José Luis Ábalos se ha negado este lunes en el Tribunal Supremo a responder a las preguntas de la acusación popular, encabezada por el Partido Popular, al que ha acusado de hacer oposición política mediante un “uso torticero de la Justicia” en el juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El exministro de Transportes ha marcado así desde el primer momento el tono de su intervención en la sesión vespertina de la decimotercera jornada, en la que también están acusados el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García. Tras haber respondido por la mañana a la Fiscalía Anticorrupción negando las acusaciones, Ábalos ha optado por levantar un dique frente a las acusaciones populares y a la defensa de Aldama.

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El intento de interrogatorio por parte de la acusación popular ha quedado abortado antes de tomar forma. A la primera pregunta, Ábalos ha respondido con una negativa tajante, amparándose en un “principio de coherencia”. Ha recordado que ya había solicitado la exclusión de los partidos políticos del procedimiento y ha sostenido que no reconoce ese espacio como legítimo para su actuación.

A su juicio, la presencia de partidos en el proceso desborda los límites de la acción judicial y convierte el juicio en un instrumento de confrontación política. “Entiendo que no es el foro de acción de un partido político, tiene otras formas”, ha sostenido, ni tampoco “la vía para conformar y contribuir a la formación de la opinión pública”.

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En ese contexto, ha dirigido sus reproches al PP, al que ha señalado como impulsor de esa estrategia. Según ha expuesto, las acusaciones populares no actúan con el objetivo de esclarecer los hechos, sino de “hacer una acción de oposición al Gobierno”. De ahí su negativa a responder a sus preguntas.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas (Tribunal Supremo)
El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas (Tribunal Supremo)

El tribunal le ha recordado que entre las acusaciones populares figuran también entidades ajenas a los partidos. Ábalos no ha negado ese extremo, pero ha insistido en que el liderazgo del PP dentro de ese bloque es evidente. “Se le reconoce perfectamente”, ha resumido, sin modificar su decisión.

Cuestionamiento de Aldama

La misma línea de rechazo se ha extendido a la defensa de Víctor de Aldama. Ábalos tampoco ha querido contestar a su abogado y ha aprovechado cuestionar el papel procesal del empresario —quien se encuentra en libertad— y el sentido de su actuación en la causa. “Habrá visto que somos dos personas que venimos de la cárcel y otra, sin haber colaborado en la causa, fue puesta en libertad”, ha señalado.

El exministro ha descrito a Aldama como una figura “muy rara” dentro del procedimiento, llegando a calificarlo de “ornitorrinco procesal”. Con esa expresión, ha expuesto lo que considera un papel atípico, marcado por una supuesta colaboración con la Justicia cuyo alcance ha cuestionado abiertamente.

En su intervención, ha dejado entrever que esa estrategia podría responder a un intento de obtener beneficios judiciales, desviando la atención hacia un terreno ajeno al núcleo del proceso. Ha hablado de actuaciones en un plano “extraprocesal” y ha sugerido que se estaría tratando de “eludir la responsabilidad” mediante la politización de la causa.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, declara y se desvincula de la responsabilidad en la contratación de la empresa para la compra de mascarillas. Asegura que su función fue dar la "orden política" de conseguirlas urgentemente, pero que la decisión y la responsabilidad de la contratación recaía en el órgano competente.

Ese planteamiento enlaza con la crítica que había dirigido previamente a las acusaciones populares. Para Ábalos, tanto la actuación de los partidos como la posición de Aldama forman parte de una dinámica que desvirtúa el procedimiento judicial.

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