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Ábalos sostiene que los pagos en efectivo en Ferraz respondían a una “vieja cultura del PSOE” y niega irregularidades en su gestión: “Otra cosa es que se haga bien o mal”

El exministro asegura que los gastos estaban justificados mediante tickets y supervisados por la estructura administrativa del partido, y sitúa el fin de los pagos en metálico en 2021

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El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas (Tribunal Supremo)
El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas (Tribunal Supremo)

José Luis Ábalos ha defendido este lunes en el Tribunal Supremo que los pagos en efectivo en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz, respondían a una práctica “histórica” del partido y no a un mecanismo opaco. El exministro de Transportes ha sostenido, desde el inicio de su declaración, que el uso de metálico formaba parte de una “cultura organizativa” arraigada durante décadas y que se mantuvo, según ha precisado, “hasta el año 2021”.

“Se ha generado mucha controversia con esto, pero es una práctica que viene de antiguo”, ha afirmado Ábalos al ser interrogado por los documentos que reflejan entregas de dinero en efectivo para sufragar gastos de la Secretaría de Organización. El exdirigente socialista ha rechazado que ese sistema pueda interpretarse como irregular en sí mismo y lo ha enmarcado en una forma de funcionamiento interna que, según ha dicho, afectaba a distintos niveles del partido.

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En su relato, Ábalos ha evocado incluso su etapa como miembro del Comité Federal para ilustrar la normalidad de estos procedimientos. “Recuerdo ir a los comités y que hubiera dos mesas: una para acreditarte y otra para cobrar los gastos. Si ibas en coche, entregabas el kilometraje; si ibas en tren o avión, el billete. Y te pagaban en moneda, en metálico”, ha explicado. “Doscientas y pico personas cobrando así”, ha insistido, como prueba de que no se trataba de una excepción ni de una práctica reciente.

Una práctica extendida y asumida

El exsecretario de Organización se ha apoyado en la declaración previa del gerente del PSOE, quien en fase de instrucción aludió a esa misma tradición. “Cuando dijo que responde a una vieja cultura del partido, tiene razón”, ha sostenido Ábalos, aunque ha introducido un matiz: “Otra cosa es que se haga bien o mal, o que ahora resulte llamativo”.

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A lo largo de su intervención, el exministro ha tratado de deslindar esa práctica generalizada de cualquier sospecha de irregularidad concreta. Según ha explicado, los gastos estaban siempre justificados mediante tickets o facturas y seguían un circuito administrativo que incluía la revisión por parte del área correspondiente y el visto bueno de los servicios de administración. “No se trataba de que nadie hiciera gastos sin control”, ha resumido.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas (Tribunal Supremo)
El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas (Tribunal Supremo)

Ábalos ha insistido en que su papel no era el de gestor directo de esos fondos. Ha asegurado que la llevanza material de los gastos recaía en su colaborador Koldo García, quien “recogía los tickets, llevaba el control y lo trasladaba a la secretaria en Ferraz”. Él, como responsable político del área, se limitaba a validar los gastos dentro de sus competencias. “Yo no llevaba la contabilidad ni me metía en el régimen económico”, ha afirmado.

Del efectivo a la transferencia

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido la transición del metálico a los pagos bancarios. Ábalos ha situado ese cambio en 2021, cuando, según ha dicho, comenzaron a generalizarse las transferencias. “Hasta ese año no recibo ninguna transferencia del PSOE por gastos de actividad; era todo en metálico”, ha señalado.

A partir de entonces, los movimientos quedaron reflejados en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que documentan ingresos en su cuenta y posteriores transferencias a Koldo García. El exministro ha cifrado en unos 23.000 euros el total de esas devoluciones. “Si a mí me estuvieran gestionando o guardando dinero, no tendría sentido que yo lo devolviera. El flujo sería en una sola dirección”, ha argumentado.

El interrogatorio también ha abordado la gestión de distintos tipos de fondos —del partido, del ministerio y personales— y su posible mezcla. Ábalos ha negado tajantemente cualquier confusión y ha asegurado que él mismo exigía una separación estricta. “Tenía que haber una distinción clara: lo del ministerio, al ministerio; lo del partido, al partido; y lo personal, lo personal”, ha explicado. Según ha añadido, esa diferenciación se materializaba incluso en la forma en que su colaborador organizaba los justificantes.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, declara y se desvincula de la responsabilidad en la contratación de la empresa para la compra de mascarillas. Asegura que su función fue dar la "orden política" de conseguirlas urgentemente, pero que la decisión y la responsabilidad de la contratación recaía en el órgano competente.

Sobre las cantidades globales manejadas en efectivo por la Secretaría de Organización, que algunos documentos sitúan por encima de los 120.000 euros en determinados periodos, Ábalos ha evitado entrar en detalles. “Yo no llevaba la cuenta”, ha reconocido, aunque ha añadido que, si esas cifras proceden de documentación oficial del partido, “las doy por buenas”.

En varios momentos de su declaración, el exministro ha tratado de desmontar la carga simbólica asociada al uso del metálico. “Cuando se dice la palabra ‘sobre’, todo el mundo se pone a pensar raro”, ha lamentado. Frente a esa interpretación, ha defendido que se trataba de un mecanismo operativo conocido y extendido, desvinculado, según su versión, de cualquier finalidad irregular.

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