De Rosalía y Penélope Cruz a las hijas de Julio Iglesias: los españoles que han conquistado la Met Gala

La cantante Rosalía en la Met Gala del año 2024. (REUTERS/Andrew Kelly)

La Met Gala es, sin discusión, uno de los acontecimientos más esperados del año en el universo de la moda. Cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Nueva York se convierte en el epicentro mundial del estilo, el espectáculo y la creatividad.

Allí, sobre su icónica escalinata, desfila una mezcla explosiva de actores, cantantes, modelos, diseñadores y famosos en general que no solo buscan deslumbrar, sino también interpretar la temática anual del evento.

PUBLICIDAD

Damiano David se acercó a una periodista y le reveló una parte de su look que no estaba a la vista de las demás cámaras presentes en la alfombra.

Con la nueva edición de 2026 a punto de celebrarse, este lunes 4 de mayo, es inevitable mirar atrás y recordar cómo han sido los debuts de algunos de los rostros españoles más conocidos. Algunos han pasado por la alfombra roja con acierto absoluto, otros con más riesgo… pero todos han dejado su huella.

Penélope Cruz, la española más fiel a la Met Gala

Hablar de la Met Gala en clave española es hablar de Penélope Cruz. La actriz no solo ha sido una de las grandes embajadoras del cine español en Hollywood, sino también una de las presencias más habituales en este evento.

PUBLICIDAD

Penelope Cruz en la Met Gala del año 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Su debut llegó en 2011, en una edición dedicada a “Alexander McQueen: Savage Beauty”. Penélope apostó por la elegancia clásica con un diseño de Oscar de la Renta en negro, uno de esos looks que pasan discretamente, pero con efecto que eclipsó. Aquel fue solo el inicio.

Penélope Cruz en la Gala Met del año 2023. REUTERS/Andrew Kelly

Con el paso de los años, la actriz ha regresado en varias ocasiones, consolidándose como una de las españolas con más presencia en la gala. Su estilo ha ido evolucionando entre la sofisticación, la costura impecable y los guiños a grandes diseñadores, siempre dentro de una estética muy reconocible.

PUBLICIDAD

Rosalía: del mantón de Manila al fenómeno global

Si hay un debut que marcó un antes y un después reciente, ese fue el de Rosalía. La cantante catalana apareció por primera vez en la Met Gala en 2021, y lo hizo fiel a su universo artístico: con un diseño de Rick Owens inspirado en el mantón de Manila, reinterpretado de forma futurista.

Rosalia en la Gala Met del año 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Su presencia no pasó desapercibida y confirmó algo que ya era evidente: Rosalía no solo es una estrella musical, sino también una figura clave en la moda contemporánea.

PUBLICIDAD

Un año después, en 2022, volvió a la escalinata con otro look impactante que generó conversación global, consolidando su estatus como una de las invitadas más esperadas. Repitió de nuevo en 2024 y 2025, convirtiéndose en una de las más esperadas de la cita.

Rosalía, de Rick Owens (izquierda) y Givenchy (derecha) en la MET Gala de 2021 y 2022, respectivamente

Mucho antes del fenómeno actual, la modelo Eugenia Silva ya había abierto camino. Su debut en 2004 fue uno de los primeros grandes momentos españoles en la Met Gala, con un vestido de lentejuelas que brillaba con luz propia. Silva no solo debutó una vez: repitió en varias ediciones posteriores, convirtiéndose en una de las pocas españolas con presencia recurrente en distintas etapas del evento.

PUBLICIDAD

Rosalía en la Met Gala del año 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Georgina Rodríguez, un debut muy mediático

Uno de los debuts más recientes y comentados fue el de Georgina Rodríguez en 2025. La influencer y empresaria llevó la gala a su propio terreno con un estilismo que no dejó indiferente a nadie: un vestido lencero satinado de Vetements, con detalles de encaje y una maxi cola que aportaba dramatismo al conjunto.

Georgina Rodríguez en la Gala Met del año 2025.

Completó el look con salones negros de charol y un espectacular collar con un gran diamante amarillo, mientras apostaba por un efecto “wet” en el cabello y un maquillaje en tonos tierra, muy en su línea. Un debut que generó opiniones divididas, pero que confirmó su capacidad para acaparar titulares.

PUBLICIDAD

Manu Ríos, el rostro joven de la moda internacional

Más reciente es el caso de Manu Ríos, que representa la nueva generación de españoles en la Met Gala. Su primera aparición llegó en 2022, con un esmoquin de Moschino que encajaba perfectamente con la estética arriesgada de la gala.

Manu Ríos en la Gala Met del año 2024. (Grosby)

Su estilo, muy ligado a la moda internacional y a su proyección en series globales, lo ha convertido en uno de los nombres jóvenes a seguir en futuras ediciones.

PUBLICIDAD

Elsa Pataky, Pedro Almodóvar y otros debuts con sello propio

Fotomontaje de José María Manzanares, Elsa Pataky, Victoria y Cristina Iglesias y Pedro Almodóvar en la Met Gala. (Grosby Group)

En 2024, Elsa Pataky vivió su primer gran momento en la Met Gala junto a Chris Hemsworth, apostando por un diseño de Tom Ford que combinaba elegancia y sobriedad.

Antes que ellos, nombres como Pedro Almodóvar (2013), José María Manzanares (2015) o incluso las hermanas Victoria y Cristina Iglesias (2019) ya habían pasado por la alfombra roja, cada uno con su propio estilo, parecidas pero diferentes.

PUBLICIDAD