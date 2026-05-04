Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 4 al 7 de mayo de 2026: música, teatro, televisión y mucha diversión en el plató de Pablo Motos

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', en una imagen promocional. (Atresmedia)

Una semana más, El Hormiguero calienta motores con una nueva tanda de invitados dispuestos a dar juego en el plató de Pablo Motos. El programa de Antena 3 arranca el mes de mayo con una combinación de música, teatro, televisión y entretenimiento puro que promete momentos divertidos, confesiones inesperadas y alguna que otra sorpresa.

Como es habitual, el espacio ya ha desvelado el listado oficial de invitados que pasarán por la mesa más famosa de la televisión entre el lunes 4 y el jueves 7 de mayo. Una semana en la que no faltarán nombres muy conocidos del panorama nacional y que apuntan a seguir mejorando la racha del programa del presentador valenciano, que sigue cosechando éxitos semana tras semana. Sigue siendo el líder de las audiencias semanales, superando con creces a su mayor rival, David Broncano, que la semana pasada se quedó con una segunda posición durante todos los días.

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El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El Hormiguero despidió la semana pasada manteniéndose como la opción favorita del público en su franja. La visita de Borja Sémper permite al espacio de Pablo Motos conservar el liderazgo, con un 11,6% de cuota de pantalla y una media de 1.295.000 espectadores. Aunque el dato baja respecto al registrado el día anterior con Manuel Carrasco (12,9%), el programa sigue imponiéndose en una de las franjas más competitivas de la televisión.

Lunes 4: Hombres G

Hombres G.

La semana arranca con ritmo y nostalgia gracias a Hombres G. El mítico grupo visita el programa para presentar su documental Los mejores años de nuestra vida, que llegará a los cines el próximo 8 de mayo.

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Será una ocasión perfecta para repasar sus cuatro décadas de carrera, recordar algunos de sus grandes éxitos y descubrir material inédito que forma parte de este proyecto. Además, seguro que no faltan anécdotas sobre su trayectoria y su conexión con varias generaciones de fans.

Martes 5: Marta Hazas y Javier Veiga

Martas Hazas y Javier Veiga en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El martes llega el turno del teatro con la visita de Marta Hazas y Javier Veiga. La pareja acude para hablar de su obra Un matrimonio sin filtros, una comedia que está triunfando en el Teatro Maravillas hasta el 28 de junio.

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Escrita y dirigida por Veiga, la función aborda con humor y sinceridad las luces y sombras de la vida en pareja. En plató, seguro que compartirán detalles del montaje y alguna que otra confesión sobre cómo es trabajar juntos dentro y fuera del escenario.

Miércoles 6: Juan y Medio

Juan y Medio es el nuevo investigador de 'Mask Singer'. (Atresmedia)

El miércoles será el turno de uno de los rostros más queridos de la televisión andaluza: Juan y Medio. El presentador visita el programa para hablar de su participación como investigador en Mask Singer.

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Además, repasará su larga trayectoria en televisión, especialmente al frente del popular espacio La tarde, aquí y ahora. Su cercanía y sentido del humor prometen una entrevista llena de momentos divertidos.

Jueves 7: Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique | Antena 3

La semana se cierra con dos invitados muy televisivos: Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado. Ambos participan en la nueva edición de Tu cara me suena, uno de los formatos más exitosos de Antena 3.

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Durante su visita, contarán cómo está siendo la experiencia de meterse en la piel de distintos artistas cada semana, un reto que combina interpretación, canto y, sobre todo, mucha capacidad de sorprender al público. Jesulín, siempre carismático, y Leonor, experta en imitaciones, prometen protagonizar una noche llena de risas y momentos inesperados.