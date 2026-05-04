Receta de yakitori de pollo, las brochetas bañadas en salsa más ricas de la gastronomía japonesa

ARCHIVO - La salsa teriyaki, elaborada con salsa de soja, mirin, sake y una buena porción de azúcar, garantiza que la carne de los pinchos yakitori brille y se mantenga tierna durante la cocción. Foto: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa

El yakitori es un aperitivo muy popular en Japón, especialmente común en las izakayas, las tabernas que encontramos escondidas por las calles de ciudades como Tokio. El significado literal de su nombre es ‘pollo a la parrilla’, lo que nos da una idea de cuál es su elaboración tradicional: brochetas de pollo asadas al fuego que suelen bañarse con una sabrosa salsa teriyaki a base de salsa de soja, mirin y sake.

Para prepararlas, se pueden utilizar distintas partes del pollo, desde el corazón hasta las alitas, también las pechugas y contramuslos; esta última es la opción que nosotros elegiremos, para conseguir un resultado más jugoso. Intercalando con la carne, añadiremos trozos de cebolleta tierna, con la idea de dar aún más sabor a cada bocado. Mientras se cocinan, ya sea en la parrilla, en el horno o en la plancha, las iremos bañando con la salsa casera, consiguiendo así un glaseado riquísimo que cambia por completo la receta.

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Receta de pollo yakitori

El pollo yakitori son brochetas de contramuslo o pechuga de pollo intercaladas con cebolleta y cocinadas a la plancha, parrilla u horno. El secreto está en la salsa yakitori casera, con base de salsa de soja, mirin y sake, que se reduce hasta quedar densa y brillante. Se pincela sobre las brochetas varias veces durante la cocción para lograr ese acabado caramelizado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

600 g de contramuslos de pollo deshuesados y sin piel (también vale pechuga)

2 cebolletas tiernas grandes

100 ml de salsa de soja

75 ml de mirin (o vino blanco dulce)

75 ml de sake (o vino blanco seco)

35 g de azúcar blanco

1/4 cucharadita de jengibre en polvo (opcional)

2 cucharadas de aceite de semillas o girasol

Brochetas de madera o metal

Cómo hacer pollo yakitori, paso a paso

Remoja las brochetas de madera en agua durante al menos 30 minutos para evitar que se quemen. Prepara la salsa yakitori: mezcla en un cazo la salsa de soja, mirin, sake, azúcar y jengibre. Lleva a ebullición, baja el fuego y deja reducir hasta que espese (unos 15-20 minutos). Corta el pollo en cubos de unos 3 cm. Limpia y trocea la cebolleta en segmentos de 3 cm, alternando partes blancas y verdes. Monta las brochetas alternando trozos de pollo y cebolleta. Pincela las brochetas con aceite por ambos lados. Cocina en plancha, sartén, horno o parrilla: Si usas plancha/sartén, caliéntala bien y dora las brochetas por cada lado (2 minutos por lado). Si prefieres horno, colócalas bajo el grill a 200 ºC unos 5-6 minutos por cada lado. Pincela varias veces las brochetas con la salsa durante la cocción, para lograr el glaseado brillante. Sirve caliente y, si quieres, espolvorea con sésamo y un poco de verde de cebolleta picada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 10-12 brochetas (4 raciones principales o 6-8 tapas).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 220 kcal

Proteínas: 23 g

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las brochetas cocinadas pueden guardarse en nevera durante 2-3 días en un recipiente hermético. La salsa yakitori casera puede conservarse hasta 2 semanas en nevera en tarro cerrado.

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