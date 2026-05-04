Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Turnberry, Escocia (Reino Unido), el 27 de julio de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

Donald Trump va a imponer en los próximos días un arancel del 25% a los automóviles y camiones fabricados en la Unión Europea. Así lo ha confirmado este lunes el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en una entrevista en CNBC. La medida llega en plena vigencia del acuerdo comercial alcanzado el verano pasado en Turnberry, Escocia, que fijaba un techo del 15% para los aranceles estadounidenses sobre los productos europeos. Sin embargo, es Washington quien culpa a Bruselas de no cumplir con lo pactado.

El acuerdo de Turnberry, suscrito entre el presidente estadounidense y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, establecía un esquema de concesiones mutuas. La UE aceptó un arancel del 15% para la mayoría de sus exportaciones a cambio de que Estados Unidos accediera a los mercados europeos sin aranceles para la mayor parte de sus productos.

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Pero Washington considera que Bruselas no ha cumplido su parte. Greer ha enumerado en la cadena americana los compromisos pendientes: La Unión Europea prometió al presidente Trump que reduciría a cero todos sus aranceles industriales, que establecería cuotas libres de derechos para ciertos productos agrícolas estadounidenses y que simplificaría algunas de sus regulaciones para beneficiar a las empresas de EEUU“.

Según el representante comercial, los Veintisiete “acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EEUU, pero no han hecho nada de eso”. El proceso legislativo en el Parlamento Europeo ha avanzado con lentitud y, además, ha incorporado enmiendas que, a juicio de Greer, “limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo”.

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Arma de presión sobre Alemania

El sector del automóvil no es un objetivo elegido al azar. Según el eurodiputado alemán Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, las amenazas de Trump apuntan directamente a los fabricantes de coches alemanes. Alemania concentra buena parte de las exportaciones de vehículos europeos a Estados Unidos, por lo que un gravamen del 25% afectaría sobre todo a marcas como BMW, Mercedes-Benz o Volkswagen.

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Greer ha precisado, además, que los aranceles al automóvil son “un componente” del acuerdo vigente, no una medida al margen de él. Es decir, Washington interpreta que tiene margen para elevar ese gravamen concreto sin abandonar formalmente el pacto, al entender que la UE ya habría incumplido sus propias obligaciones.

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Después, el representante estadounidense ha señalado que este fin de semana ha mantenido contactos con funcionarios comerciales “tanto europeos como alemanes” para explicarles las razones de la medida y recordarles el historial de negociaciones. Aun así, dejó claro que la decisión está tomada: “Continuaré manteniendo dichas conversaciones, pero el presidente seguirá adelante con esta acción”.

La respuesta de Bruselas y la reunión de París

Por su parte, la Comisión Europea ha preferido rebajar la tensión en público. Este lunes, su portavoz, Thomas Regnier, ha recordado que “no es la primera vez que vemos amenazas” y ha subrayado que el bloque permanece “muy tranquilo, centrado en hacer cumplir la declaración conjunta en interés de nuestras empresas y ciudadanos”.

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Bruselas también ha advertido de que, si Estados Unidos adopta medidas “incompatibles” con el acuerdo, “todas las opciones siguen abiertas”. El año pasado, durante la primera fase de la guerra arancelaria, la Comisión preparó un paquete de represalias sobre productos estadounidenses valorado en 95.000 millones de euros, aunque finalmente lo suspendió.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tiene previsto reunirse este martes en París con Greer, al margen de la reunión de ministros de Comercio del G7. La cita estaba programada con anterioridad a la última amenaza de Trump.

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El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, habla con los medios de comunicación en Bruselas (Bélgica). REUTERS/Piroschka van de Wouw/Foto de archivo

Y el contexto político complica aún más las negociaciones. La amenaza arancelaria ha llegado tras las críticas del canciller alemán Friedrich Merz a la política de Washington en la guerra de Irán, y coincide con el anuncio de la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, lo que añade tensión a unas relaciones transatlánticas ya deterioradas.

Lange, desde el Parlamento Europeo, ha sido más directo que la Comisión: “El comportamiento del presidente Trump es inaceptable; en la UE estamos cumpliendo el acuerdo de Escocia”. El eurodiputado alemán recordó que el Parlamento ya aprobó en marzo legislación para reducir los aranceles sobre los productos estadounidenses, y que el proceso para finalizar el acuerdo con los estados miembros está en marcha con el objetivo de cerrarlo en junio.

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Noticia elaborada con información de agencias.