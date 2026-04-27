El Papa León XIV beatificará a medio centenar de mártires españoles asesinados “por odio a la fe” durante la Guerra Civil en Cataluña

El papa autoriza la beatificación de 50 religiosos asesinados en la Guerra Civil española (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

El Papa León XIV ha firmado hoy el decreto que permitirá la beatificación de 50 españoles, entre ellos 49 religiosos y un sacerdote, asesinados en Cataluña durante la Guerra Civil Española. La medida, que se produce tras la audiencia del Pontífice con el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, cardenal Marcello Semeraro, marca un paso significativo en el reconocimiento de los mártires del conflicto civil en España.

Como ha indicado el comunicado oficial del Vaticano, el grupo está compuesto por los “siervos de Dios” Estanislao Ortega García (de nombre civil Lorenzo) y otros 48 compañeros, que eran miembros del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel, así como el sacerdote diocesano Manuel Berenguer Clusella. Las muertes ocurrieron entre los meses de julio y noviembre de 1936 en distintos puntos de Cataluña.

Este periodo ha sido descrito por la Santa Sede como un momento de “persecución” a creyentes “por odio a la fe”. Del mismo modo, la institución religiosa ha subrayado que, en virtud de este reconocimiento de martirio, no será necesario acreditar milagros para proceder a su beatificación. Esta excepción forma parte del proceso habitual de la Iglesia católica cuando se reconoce el martirio en defensa de la fe.

El papa León XIV observa mientras se reúne con profesores de catequesis católica que asisten a un encuentro nacional organizado por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 25 de abril de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Salado Alba, un hombre laico que será beatificado

El decreto despeja el camino para su beatificación y sitúa a estos 50 españoles en la antesala de los altares. Asimismo, el decreto incluye la autorización para abrir la causa de beatificación del laico Pedro Manuel Salado Alba, nacido en Chiclana de la Frontera, Cádiz, en 1968 y fallecido en febrero de 2012 en la playa de Tonsupa, Ecuador.

Salado Alba, miembro de la asociación eclesial Hogar de Nazaret, murió tras rescatar a siete menores que habían sido arrastrados por la corriente marina. Según el Vaticano, su fallecimiento ocurrió “a causa del agotamiento extremo” tras salvar la vida de los niños, un hecho que se reconoce como “oferta de la vida”, el primer paso del proceso de beatificación para los laicos.

El caso de Salado Alba se enmarca en una vía introducida por el Papa Francisco, que permite la apertura de causas de beatificación para quienes ofrecen libremente la vida por los demás hasta la muerte. Esta modalidad se suma al reconocimiento tradicional de martirio y a la vía de las virtudes heroicas. En este sentido, la Santa Sede ha explicado que la figura del laico gaditano, desplazado desde 1999 a la localidad ecuatoriana de Quinindé, provincia de Esmeraldas, representa un ejemplo de entrega y compromiso social.

El papa León XIV aclara que no se ve a sí mismo como un político y expresa su deseo de no entrar en debates, enfatizando su rol en la promoción de la paz y el diálogo entre naciones.

Este anuncio ha coincidido, además, con la promulgación de otros decretos de León XIV. En ellos, el Pontífice ha reconocido las virtudes heroicas de María Eletta de Jesús (Caterina Tramazzoli), religiosa italiana de la Orden de las Carmelitas Descalzas, de María Teresa de la Santísima Trinidad (Teresa Ysseldijk), religiosa neerlandesa de la Congregación de las Hermanas Carmelitas del Divino Corazón de Jesús, y de la italiana María Rafaela De Giovanna, fundadora de la Congregación de las Hermanas Terciarias Mínimas de San Francisco de Paula, tal y como ha recogido EFE.

Estas iniciativas ponen en valor el compromiso de la Iglesia católica con la memoria histórica de quienes sufrieron persecución religiosa y con el reconocimiento de modelos de vida ejemplar en contextos sociales diversos. Sin embargo, por el momento tenemos que esperar a que se confirme la fecha de la ceremonia de beatificación.