España

Madrid preparará sus hospitales para el Papa y los peregrinos durante la visita de León XIV

La capital se prepara para recibir al Pontífice y asegurará que sus servicios sanitarios estén listos

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Imagen de archivo del Papa León XIV, durante su visita a Mónaco. (Europa Press)
Imagen de archivo del Papa León XIV, durante su visita a Mónaco. (Europa Press)

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que habrá “hospitales preparados para el Papa” y para los peregrinos durante la visita de León XIV a la capital española. El Pontífice viajará a España entre el 6 y el 12 de junio, la primera visita que recibe el país del máximo representante de la Santa Sede desde Benedicto XVI en 2011.

Madrid será la primera parada en el viaje de León XIV, que también pasará por Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Matute se ha reunido este martes con el Ayuntamiento de Madrid, la Conferencia Episcopal y la Delegación de Gobierno para abordar los preparativos de la visita, con el objetivo de garantizar la máxima cooperación interinstitucional.

“Coordinamos todos los niveles asistenciales para dar servicio a esa visita del Papa, desde nuestro Summa 112 en la calle hasta hospitales preparados no solo para el Papa, sino también para la gente que va a venir aquí a verle y, desde luego, yo creo que es una coordinación perfecta entre distintas administraciones”, ha resaltado este martes en declaraciones a los medios en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Matute espera que el delegado de Gobierno “esté a la altura y se dedique a lo importante”, que, en su opinión, es trabajar; y “no a criticar cosas un poco espurias”.

León XIV pasará una semana en España

El papa León XIV, el miércoles 25 de marzo durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI)
El papa León XIV, el miércoles 25 de marzo durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI)

El Papa León XIV realizará su primera visita oficial a España del 6 al 12 de junio de 2026, aunque será la segunda vez que pise terreno español, pues ya estuvo en el país como responsable agustino. Durante su recorrido, el Pontífice estará en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

La estancia en el archipiélago canario marcará un hecho inédito, ya que será la primera vez que un Papa visite ese territorio, conforme lo señalaron fuentes del Vaticano citadas por Vatican News. Según el diario oficial de la Santa Sede, León XIV concluirá su viaje en las Islas Canarias, uno de los principales puntos de llegada de migrantes a Europa, cifra que se eleva a decenas de miles cada año.

La agenda oficial se hará pública en fechas próximas, pero figuras eclesiásticas han adelantado algunos detalles. Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, informó que el Pontífice encabezará el acto central de inauguración de la Torre de Jesús desde el estadio olímpico de Barcelona. El cardenal José Cobo añadió que los destinos elegidos son “fundamentales” para esta gira. Además, el arzobispo de Madrid recordó que la idea de incluir Canarias partió de una inquietud dejada por el difunto papa Francisco, ante la crisis migratoria.

Este viaje también responde al deseo histórico de la iglesia local. El Obispo de Tenerife calificó la confirmación del recorrido papal como un “hito sin precedentes” y remarcó que es “un anhelo compartido por generaciones a lo largo de más de seis siglos de presencia eclesial en Canarias”. Previo a esta gira por España, el Papa León XIV habrá visitado Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, y emprenderá otros dos viajes internacionales en 2026, según informó el Vaticano: Mónaco el 28 de marzo, y Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril.

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