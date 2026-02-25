El Vaticano anuncia que la visita a España del papa León XIV será del 6 al 12 de junio

La Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española han confirmado hoy que el papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, según información de EFE . Se espera que el Pontífice pase por Madrid, Barcelona, y las Islas Canarias.

Últimas Noticias

Mario Casas y Melyssa Pinto presumen de su amor en Canarias: el gesto del actor del que todo el mundo habla La pareja rompe su año de discreción con un romántico viaje a Las Palmas de Gran Canaria

Incautan 3.872 medicamentos en una carnicería de Vallecas (Madrid): el matrimonio que los vendía está acusado de un delito contra la salud pública En el establecimiento también había trabajadores “que no disponían de contrato y se encontraban en situación irregular”

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España Más de medio millón de trabajadores extracomunitarios se encuentran en situación laboral irregular, mientras hogares, hostelería y cuidados concentran el 60 % de esta precariedad

Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo” Renuncia también a liderar la nueva alianza de Sumar