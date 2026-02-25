España

El Vaticano anuncia que la visita a España del papa León XIV será del 6 al 12 de junio

La Conferencia Episcopal Española ha confirmado las fechas de la visita, que se espera tenga paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias

La sombra del crucifijo que
La sombra del crucifijo que corona su bastón pastoral cubre al papa León XIV mientras preside el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma católica, en la basílica de Santa Sabina en Roma, el miércoles 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

La Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española han confirmado hoy que el papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, según información de EFE. Se espera que el Pontífice pase por Madrid, Barcelona, y las Islas Canarias.

*en ampliación

