España

“No hacen falta más manos” voluntarias en Barcelona para la llegada del Papa: las inscripciones se cierran, pero aún quedan plazas en Madrid y Canarias

El Papa León XIV visitará España del próximo 6 al 12 de junio de 2026 para “visitar a los católicos y a todos aquellos que con buena voluntad quieran acercarse a verle y a escucharle”

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El papa León XIV el 25 de marzo durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano (EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI)
El papa León XIV el 25 de marzo durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano (EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI)

Después de la invitación del Jefe de Estado y de la Iglesia española, el Papa León XIV visitará España del próximo 6 al 12 de junio de 2026. Se prevé que el viaje incluya paradas en Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife, según la página oficial del Comité Preparatorio. Para ello, los organizadores del viaje abrieron hace dos semanas tres canales de inscripción para ofrecerse como voluntarios en cada una de sus paradas, ya que se espera que miles de personas se trasladen durante esos días hasta los cuatro destinos.

“El Papa viene a España, que conoce bien, a visitar a los católicos y a todos aquellos que con buena voluntad quieran acercarse a verle y a escucharle”, explican desde la web. Asimismo, el Comité Preparatorio ha precisado que “se trata de un viaje apostólico, donde el Papa, acompañado de los obispos españoles, viene a hablar, desde el amor de Dios, de asuntos que tocan el fondo del corazón del hombre y que tienen una intensa repercusión social”.

De momento, como se ha podido ver en su web, el registro para los voluntarios en Barcelona ya se ha cerrado. El motivo: “No hacen falta más manos”, han anunciado. Del mismo modo, la organización ha agradecido a “todos los que han ofrecido su tiempo” y ha señalado que aquellos que no han podido apuntarse podrán “sostener la visita con tu oración, unidos a las intenciones del Papa y a este reto pastoral para la Iglesia en España”, concluyen.

El papa León XIV llega para oficiar la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 5 de abril de 2026. REUTERS/Matteo Minnella
El papa León XIV llega para oficiar la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 5 de abril de 2026. REUTERS/Matteo Minnella

Todavía hacen falta voluntarios en Madrid y Canarias

Aun así, el Comité Preparatorio ha afirmado que “continúan abiertas las inscripciones para participar activamente en la visita a Madrid -donde permanecerá del 6 al 9 de junio- y Canarias -donde estará del 11 al 12 de junio-”. Para preparar su parada en Madrid, la archidiócesis de la capital busca formar un equipo de voluntarios que ayude en la logística y el desarrollo de todas las actividades programadas. Según Ángel Luis Caballero, responsable del área de voluntarios, estas personas serán esenciales para garantizar el correcto funcionamiento tanto de los actos litúrgicos como de las tareas operativas. Se estima que serán necesarias alrededor de 10.000 personas para atender las necesidades del evento.

Concretamente, la web de inscripción expone que “podrás colaborar de distintas maneras: ofreciendo tu tiempo como voluntario, tanto en los trabajos de preparación como en las tareas de apoyo durante los actos, y ofreciendo tu casa para la acogida de personas que vengan desde distintos puntos de España”. Así solo necesitas realizar un registro personal con datos básicos y analizar el panel de gestión del voluntario.

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Por su parte, los canarios tendrían que rellenar un formulario disponible en la web oficial. Si decides ser voluntario, “podrás colaborar de distintas maneras: ofreciendo tu tiempo como voluntario, tanto en los trabajos de preparación como en las tareas de apoyo durante los actos de Gran Canaria o Tenerife; realizando alguna colaboración en especie —como transporte, servicios, material o conocimientos profesionales—; y, sobre todo, sosteniendo la visita con tu oración, unido a las intenciones del Papa y a este reto pastoral para la Iglesia en España", describen.

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