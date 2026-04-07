España

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

El pontífice recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias en sus siete días de estancia en junio en nuestro país

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El papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (EFE/Massimo Percossi)
El papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (EFE/Massimo Percossi)

El viaje del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, en la que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tendrá un coste de al menos 15 millones de euros, ha informado este lunes Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y uno de los coordinadores del acontecimiento. En rueda de prensa, ha avanzado además el que será el lema de la visita: ‘Alzad la mirada’.

Se trata de una estimación inicial, ha puntualizado Giménez Barriocanal, ya que el coste total no será posible calcularlo hasta que se conozca la agenda al completo del pontífice, que visitará el Congreso de los Diputados en Madrid o la Sagrada Familia en Barcelona. “Mi sensación es que será más”, ha opinado. Asegura que el 50% de ese presupuesto ya está cubierto y que el impacto económico del viaje será superior a los 100 millones de euros.

Quién paga el viaje

Una de las preguntas más recurrentes estas últimas semanas es quién costea esto. En este sentido, los obispos españoles han estado buscando patrocinadores que financien la visita, garantizando que no saldrá un solo euro de las arcas del Estado. La Conferencia Episcopal ha habilitado una web para que los fieles puedan donar y establecido cinco niveles de aportación, que van desde los 1.000 euros hasta el millón. A partir de los 500.000 euros, el donante será considerado ‘gran benefactor’ y podrá mantener un encuentro personal con el papa.

El pontífice visitará las Cortes en calidad de jefe de Estado el 8 de junio.

El nivel más económico es el de ‘amigo’, con donaciones de 1.000 euros que otorgan un certificado oficial de participación. Además del dinero, la Conferencia Episcopal también solicita aportaciones en especie, que van desde infraestructuras y transporte hasta material logístico como pantallas, vallas o servicios técnicos para los actos multitudinarios que tiene previstos en nuestro país. “Cuando se cierre el evento -dice la institución-, todas las colaboraciones serán auditadas y se rendirá cuenta de lo ingresado y cómo se ha usado”.

Por primera vez en 15 años

Él viaje de León XIV aún está en confección, a falta de tres meses. El último papa que visitó España fue Benedicto XVI, en 2011, hace 15 años. Vino en tres ocasiones. Francisco no lo hizo. León XIV lo hará apenas un año después de la fumata blanca, el 8 de mayo de 2025, y tras un semestre intenso en cuanto a desplazamientos. En marzo estuvo en el Principado de Mónaco y en abril y durante 11 días estará en África. En aquel continente, el papa recorrerá Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Juan Pablo II, el papa viajero, visitó España en cinco ocasiones. La primera en 1982, en un recordado viaje de 10 días que le llevó a Madrid, Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia, Moncada, Alcira y Santiago de Compostela. El segundo (1984) fue un viaje relámpago, con escala en Zaragoza cuando se dirigía a la República Dominicana. En su tercer viaje (1989) visitó Santiago, Oviedo y Covadonga. En el cuarto (1993) asistió al congreso eucarístico en Sevilla y visitó Dos Hermanas, Huelva, La Rábida, Palos de la Frontera, Moguer, El Rocío, y Madrid. El último, en 2003, ya fue con una frágil salud, en Madrid.

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