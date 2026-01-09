El Papa León XIV hará su primer viaje oficial a España este año: visitará Canarias, Madrid y Barcelona (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Las especulación sobre la primera visita oficial del Papa León XIV, Robert Prevost, lleva presente desde que fue seleccionado en el cónclave del pasado mayo, debido a su vínculo con el ámbito hispanohablante por su experiencia en Perú, su ascendencia española y sus anteriores visitas a España como responsable agustino.

En los últimos días, el calendario apunta a junio como la fecha probable para la llegada de León XIV a territorio español. Dos acontecimientos recientes refuerzan estas previsiones: la audiencia celebrada en el Vaticano entre el Papa y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a finales de diciembre; y la convocatoria en la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, junto a los cardenales Juan José Omella y José Cobo.

"¡Nunca más la guerra!", clama el papa León XIV.

El Papa visitará Canarias, Madrid y Barcelona

Según ha informado Javier Martínez-Brocal - corresponsal en el Vaticano para ABC -, el Papa tiene previsto viajar a España este año, con paradas en las Islas Canarias, Barcelona y Madrid, puntos “fundamentales” en el viaje. Así lo ha confirmado el cardenal José Cobo tras un encuentro mantenido entre Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, y los arzobispos de estas tres diócesis. Aunque la Santa Sede aún no ha realizado el anuncio oficial, la organización del viaje ya está en marcha y se trabaja en la agenda con la colaboración tanto del gobierno como de la Iglesia. Tampoco hay todavía una fecha concreta determinada.

El cardenal se ha desplazado hoy a la Secretaría de Estado del Vaticano para presentar junto a las autoridades vaticanas un primer borrador del posible viaje apostólico. En la reunión han participado también el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Canarias, José Mazuelos Pérez. “Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al santo padre para que luego lo matice con las notas que él estime”, ha señalado Cobo.

La conexión del nuevo Papa León XIV con España

Lo primero y más resaltable es la genealogía de su madre. Robert Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago. Varios medios del país norteamericano - como el Washington Post - ya se han referido a él como el “yankee latino”, asegurando que es así como se le conoce en Roma.

Es, técnicamente, el primer papa estadounidense: aunque nació en Chicago, Robert tiene también la nacionalidad peruana (donde pasó 20 años como misionero); su padre (Louis Marius Prevost) tenía ascendencia francesa e italiana, y su madre (Mildred Martínez) era descendiente de españoles y franceses asentados en New Orleans (Luisiana, EE.UU.) en el siglo XIX.

El papa León XIV envió un mensaje en español a los peregrinos de España y América Latina. (Foto: Vatican News)

No se queda ahí: según remarcó en Hora 25 César García Magán - secretario general de la Conferencia Episcopal Española -, “al haber trabajado en Perú es testigo de esa herencia evangelizadora en España”. Se refiere al nuevo Pontífice como “el segundo papa que viene de América Latina” porque, aunque sea estadounidense, sus años como misionero en Sudamérica tienen bastante peso.

“Habla español. Como dijo alguien, la lengua es la patria del espíritu”, añadía, comentando también en su comparecencia la posible dirección del pontificado de León XIV: “Ha hecho alguna mención al legado del papa Francisco. Ha invitado a la diócesis de Roma a ser misionera y ha mencionado el compromiso de llevar el evangelio a todos los contextos”.

Más allá de esto, el nuevo papa ha visitado España en varias ocasiones en el desempeño de sus funciones, la última de ellas hace menos de un año. Málaga y Bilbao se encuentran entre las ciudades españolas que recibieron en su día a Robert Prevost que, tanto en calidad de superior general de la Orden de San Agustín como por otras responsabilidades y relaciones personales, ha viajado por numerosos países.

En septiembre de 2024, el nuevo papa visitó en Ávila la casa natal de Santa Teresa de Jesús, actual basílica de Santa Teresa, dejando atrás su nombre en el libro de firmas de la misma. Prevost estuvo en la Diócesis abulense como prefecto para el Dicasterio de los Obispos, acompañando a un grupo de peregrinos junto a los que visitó ese templo, donde además celebró una misa.