El obispo de Canarias se pone del lado del papa León XIV y critica la gestión de la migración de Vox: “A mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco sin comer”

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el Papa León XIV. (Diócesis de Canarias/Europa Press)

Este miércoles el obispo de Canarias, José Mazuelos, se ha mostrado contundente con respecto a la situación de la migración en nuestro país. “A mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco sin comer”, ha señalado en un encuentro con los medios de comunicación en Madrid.

De esta manera, apoyando la acogida de las personas que atraviesan el océano en embarcaciones precarias para llegar a nuestro país, el obispo ha hecho un llamamiento a la empatía, contraponiéndose a discursos como el que Vox pronuncia con respecto a este asunto.

Dadas las circunstancias en las que llegan estos migrantes a nuestras costas, Mazuelos ha señalado que “lógicamente”, lo que hay que hacer es “acogerlos” y “cuidarlos”. Así, el obispo de Canarias ha destacado que esta es la actuación correcta que debe llevarse a cabo “si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano”.

“Fastidia mucho cuando se trata al migrante como si fuera un número”, ha afirmado Mazuelos. “No es fácil meterse cinco días en un cayuco, vienen cargados de esperanza”.

El obispo de Canarias, José Mazuelos. (Javier Armean/Europa Press)

La visita del Papa a Canarias en junio

El próximo mes de junio, concretamente los días 11 y 12, el papa León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife. El pasado viernes Mazuelos recordó que la migración es uno de los elementos que motivaron su viaje al archipiélago, con el objetivo de cumplir el deseo de su predecesor.

Así, la agenda oficial del Pontífice en suelo canario se abrirá con un encuentro en el muelle de Arguineguín, “ese puerto de la vergüenza” en palabras de Mazuelos. Allí la Iglesia buscará dar cuenta de la realidad migratoria que se vive a nivel internacional y, especialmente, en las islas. Es aquí donde “se expresa toda esa realidad de la migración, tantas veces inhumana, y atendiendo y faltando a la dignidad de las personas”.

En el muelle de Arguineguín se realizará “un reconocimiento a todos aquellos a los que llamamos los ángeles del océanos”: Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional y las cofradías de pescadores, que muchas veces son los primeros que atienden a estas personas.

Recientemente, el papa León XIV, en una charla con los estudiantes de la Universidad Católica de África Central de Yaundé, en Camerún, expresó su comprensión sobre la migración, a la que muchas personas se ven obligadas por la situación de sus países de origen.

El papa León XIV saluda con la mano durante un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún. 16 de abril de 2026. (Guglielmo Mangiapane/REUTERS)

Sin embargo, animó a los jóvenes africanos a quedarse y luchar por la mejora de sus naciones: “Ante la comprensible tendencia a emigrar, que puede llevar a creer que en otro lugar un futuro mejor puede encontrarse más fácilmente, los invito, ante todo, a responder con un ardiente deseo de servir a su país y de aplicar los conocimientos que están adquiriendo aquí en beneficio de sus conciudadanos”.

En su visita a las islas Canarias, donde se abordará la situación de esta ruta atlántica “mortal”, Mazuelos espera que el Pontífice arroje humanidad con respecto a este asunto. “A ver si aparece esa humanidad de a ver cómo frenamos eso. Y eso es un problema no del gobierno de Canarias, no de la Iglesia de Canarias, sino un problema a nivel global, de toda Europa y de toda España, en definitiva. Incluso de los países de origen que, ya que se les está dando dinero, habrá que exigirles una responsabilidad. Y lógicamente habrá que atacar también mucho a las mafias”, ha puntualizado.

Sin embargo, es consciente de que el Papa no viaja a las islas “para coger el palo de la migración, para pegar políticamente a uno y a otro”. Pese a ello, el pasado mes de febrero el Pontífice ya alertó sobre el riesgo que supone la extrema derecha, especialmente por su discurso contra la acogida de migrantes.

El sumo pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias.

“Triste drama de la inmigración”

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha expresado también este miércoles que espera que la visita del Papa a Canarias sirva para “visibilizar a nivel internacional este triste drama de la inmigración”.

Ambos obispos se han mostrado de acuerdo con el contenido de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de España: “Podemos debatir si las formas son las correctas o no son las correctas, pero el contenido vamos a defenderlo como Iglesia porque no tenemos más remedio que defenderlo porque tenemos rostros delante y realidades, familias, que están ahí que necesitan papeles para poder trabajar”, ha señalado Mazuelos.

*Con información de Europa Press