España

El obispo de Canarias se pone del lado del papa León XIV y critica la gestión de la migración de Vox: “A mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco sin comer”

José Mazuelos ha señalado que para “ser cristiano y humano” la respuesta “lógica” es “acoger” y “cuidar” a los migrantes que llegan a España

Guardar
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el Papa León XIV. (Diócesis de Canarias/Europa Press)
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el Papa León XIV. (Diócesis de Canarias/Europa Press)

Este miércoles el obispo de Canarias, José Mazuelos, se ha mostrado contundente con respecto a la situación de la migración en nuestro país. “A mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco sin comer”, ha señalado en un encuentro con los medios de comunicación en Madrid.

De esta manera, apoyando la acogida de las personas que atraviesan el océano en embarcaciones precarias para llegar a nuestro país, el obispo ha hecho un llamamiento a la empatía, contraponiéndose a discursos como el que Vox pronuncia con respecto a este asunto.

Dadas las circunstancias en las que llegan estos migrantes a nuestras costas, Mazuelos ha señalado que “lógicamente”, lo que hay que hacer es “acogerlos” y “cuidarlos”. Así, el obispo de Canarias ha destacado que esta es la actuación correcta que debe llevarse a cabo “si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano”.

“Fastidia mucho cuando se trata al migrante como si fuera un número”, ha afirmado Mazuelos. “No es fácil meterse cinco días en un cayuco, vienen cargados de esperanza”.

El obispo de Canarias, José Mazuelos. (Javier Armean/Europa Press)
El obispo de Canarias, José Mazuelos. (Javier Armean/Europa Press)

La visita del Papa a Canarias en junio

El próximo mes de junio, concretamente los días 11 y 12, el papa León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife. El pasado viernes Mazuelos recordó que la migración es uno de los elementos que motivaron su viaje al archipiélago, con el objetivo de cumplir el deseo de su predecesor.

Así, la agenda oficial del Pontífice en suelo canario se abrirá con un encuentro en el muelle de Arguineguín, “ese puerto de la vergüenza” en palabras de Mazuelos. Allí la Iglesia buscará dar cuenta de la realidad migratoria que se vive a nivel internacional y, especialmente, en las islas. Es aquí donde “se expresa toda esa realidad de la migración, tantas veces inhumana, y atendiendo y faltando a la dignidad de las personas”.

En el muelle de Arguineguín se realizará “un reconocimiento a todos aquellos a los que llamamos los ángeles del océanos”: Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional y las cofradías de pescadores, que muchas veces son los primeros que atienden a estas personas.

Recientemente, el papa León XIV, en una charla con los estudiantes de la Universidad Católica de África Central de Yaundé, en Camerún, expresó su comprensión sobre la migración, a la que muchas personas se ven obligadas por la situación de sus países de origen.

El papa León XIV saluda con la mano durante un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún. 16 de abril de 2026. (Guglielmo Mangiapane/REUTERS)
El papa León XIV saluda con la mano durante un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún. 16 de abril de 2026. (Guglielmo Mangiapane/REUTERS)

Sin embargo, animó a los jóvenes africanos a quedarse y luchar por la mejora de sus naciones: “Ante la comprensible tendencia a emigrar, que puede llevar a creer que en otro lugar un futuro mejor puede encontrarse más fácilmente, los invito, ante todo, a responder con un ardiente deseo de servir a su país y de aplicar los conocimientos que están adquiriendo aquí en beneficio de sus conciudadanos”.

En su visita a las islas Canarias, donde se abordará la situación de esta ruta atlántica “mortal”, Mazuelos espera que el Pontífice arroje humanidad con respecto a este asunto. “A ver si aparece esa humanidad de a ver cómo frenamos eso. Y eso es un problema no del gobierno de Canarias, no de la Iglesia de Canarias, sino un problema a nivel global, de toda Europa y de toda España, en definitiva. Incluso de los países de origen que, ya que se les está dando dinero, habrá que exigirles una responsabilidad. Y lógicamente habrá que atacar también mucho a las mafias”, ha puntualizado.

Sin embargo, es consciente de que el Papa no viaja a las islas “para coger el palo de la migración, para pegar políticamente a uno y a otro”. Pese a ello, el pasado mes de febrero el Pontífice ya alertó sobre el riesgo que supone la extrema derecha, especialmente por su discurso contra la acogida de migrantes.

El sumo pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias.

“Triste drama de la inmigración”

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha expresado también este miércoles que espera que la visita del Papa a Canarias sirva para “visibilizar a nivel internacional este triste drama de la inmigración”.

Ambos obispos se han mostrado de acuerdo con el contenido de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de España: “Podemos debatir si las formas son las correctas o no son las correctas, pero el contenido vamos a defenderlo como Iglesia porque no tenemos más remedio que defenderlo porque tenemos rostros delante y realidades, familias, que están ahí que necesitan papeles para poder trabajar”, ha señalado Mazuelos.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

ReligiónReligión CatólicaPapa León XIVCanariasInmigración EspañaMigrantesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El tribunal recuerda que la vía de extensión de una sentencia es una posibilidad excepcional y privilegiada, reservada únicamente para casos en los que no haya que practicar siquiera pruebas

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

La lluvia de estrellas Líridas alcanza su máximo explendor esta noche: esta es la mejor hora para contemplarlas

La Luna se encontrará cerca del cuarto creciente, que será el día 24 de abril, aunque estará en el lado opuesto del cielo que el radiante, lo que facilitará su visión

La lluvia de estrellas Líridas alcanza su máximo explendor esta noche: esta es la mejor hora para contemplarlas

La nueva factoría norteamericana de 12.000 metros cuadrados para producir motores de aviones que abrirá en Marruecos

Pratt & Whitney Canada, filial del grupo estadounidense RTX, ha inaugurado una nueva planta de fabricación

La nueva factoría norteamericana de 12.000 metros cuadrados para producir motores de aviones que abrirá en Marruecos

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Ha explicado que tampoco podrían haber tenido billetes de 500 euros, como indica uno de los informes de la UCO, porque nunca manejaban ese tipo de cantidades

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

El rey Harald V de Noruega ya prepara su funeral: el sarcófago de 20 millones en el que será enterrado junto a la reina Sonia

El padre del príncipe Haakon de Noruega se encuentra supervisando todos los detalles de lo que podría ser un último adiós con tintes egipcios

El rey Harald V de Noruega ya prepara su funeral: el sarcófago de 20 millones en el que será enterrado junto a la reina Sonia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Cayetana Álvarez de Toledo no logra que el Gobierno llame “dictadura” a China: “Pedro Sánchez es amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín”

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente y el PP le acusa de asumir la corrupción del Gobierno

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

ECONOMÍA

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”