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Del geranio a la lavanda: cinco plantas de exterior con flor resistentes que llenarán de color tu balcón esta primavera

La mejor garantía de éxito son las plantas clásicas de fácil cuidado, resistencia al calor y adaptación al entorno urbano

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Plantas con flor para decorar los balcones en primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la primavera, los balcones y terrazas toman el protagonismo de las viviendas. Cada vez son más quienes buscan llenar estos espacios de vida y color de forma sencilla y duradera, apostando por plantas de fácil mantenimiento que toleren el sol, el viento y los cambios de temperatura, una elección que no siempre resulta sencilla.

La mejor garantía de éxito suele encontrarse en plantas más clásicas, que fácilmente se encuentran en viveros o tiendas especializadas. El objetivo es claro, encontrar especies que decoren los entornos sin necesidad de invertir mucho tiempo en su cuidado.

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Geranio, petunia, buganvilla, margarita y lavanda son cinco opciones capaces de llenar de color cualquier balcón con mínimos cuidados. Sus características incluyen una elevada tolerancia a las condiciones variables del exterior, períodos de floración prolongados y necesidades de riego y mantenimiento sencillas, lo que las convierte en la apuesta segura para quienes desean disfrutar de la jardinería en casa pero sin que les lleve mucho tiempo.

Geranio

Geranios. (Adobe Stock)
Geranios. (Adobe Stock)

El geranio es la especie más representativa de balcones y terrazas en España, especialmente en áreas mediterráneas y del sur de la península. Presenta una amplia gama de colores que va del rojo al rosa, además de blancos y naranjas, y se considera un referente en la jardinería doméstica desde hace décadas. Su crecimiento compacto en macetas, las hojas aromáticas y la floración continua desde la primavera hasta bien avanzado el verano la convierten en una favorita.

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Esta planta destaca por su resistencia al sol intenso y la capacidad de soportar periodos breves de sequía, dos factores fundamentales en el clima español. Se recomienda situar el geranio al sol, regar entre dos y tres veces por semana sin encharcar y limpiar ocasionalmente hojas y flores secas.

Petunia

Planta colgante con flor. (Adobe Stock)
Petunia. (Adobe Stock)

La petunia es otra de las plantas más apreciadas en primavera. Sus flores grandes, en tonos que incluyen violeta, fucsia y blanco, resultan perfectas para jardineras y macetas colgantes en balcones o terrazas.

Entre las principales ventajas de esta planta están la tolerancia al calor y la floración ininterrumpida desde marzo hasta el final del otoño, siempre que disponga de suficiente luz. La ubicación debe ser muy luminosa, con al menos cinco o seis horas de sol al día, y es necesario regar regularmente, manteniendo el sustrato húmedo pero nunca encharcado. Para una planta sana y con flores continuas, conviene eliminar las flores marchitas y añadir fertilizante líquido cada dos semanas en plena temporada.

Buganvilla

(Freepik)
Buganvilla (Freepik)

La buganvilla es símbolo de fachadas encaladas y pueblos costeros en muchas regiones mediterráneas y cada vez es más común en balcones o terrazas. Sus flores en tonos púrpura, magenta o naranja aportan color y viveza a cualquier espacio.

Esta trepadora destaca por su resistencia al sol y la sequía. Prefiere ubicaciones cálidas, soleadas y bien ventiladas, donde florece intensamente desde finales de la primavera hasta el final del verano. El riego debe espaciarse una vez por semana en los meses cálidos y el sustrato ha de estar bien drenado para evitar el exceso de humedad en las raíces. Tras la floración, la buganvilla admite una poda ligera para mantener su forma y vigor año tras año.

Margarita

Primer plano de una maceta de margaritas blancas en un balcón. Se ven otros tiestos y edificios de piedra con ventanas oscuras bajo un cielo gris de ciudad.
Margaritas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La margarita aporta sencillez y color a balcones y jardines clásicos en toda España. La variedad común, reconocible por sus flores blancas con centro amarillo y follaje perenne, es la más habitual en balcones urbanos y rurales. Su floración se prolonga desde la primavera hasta el verano, dotando de vida cualquier espacio.

Esta planta tolera tanto el sol directo como ubicaciones con algo de sombra, siempre que reciba suficiente luz. Requiere riego moderado, dos o tres veces por semana, evitando que el sustrato permanezca empapado. El truco para mantener la floración continua es eliminar las flores marchitas y añadir abono en primavera, lo que además refuerza su resistencia frente a plagas como el pulgón.

Lavanda

Primer plano de macetas colgantes de terracota en la baranda de un balcón. Contienen lavanda floreciendo, helechos y potus. Al fondo, edificios urbanos bajo cielo nublado.
La lavanda es una de las mejores opciones para terrazas y balcones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda se distingue por su intenso color violeta y el aroma fresco de sus espigas, una planta que cada vez es más común en balcones y terrazas. Esta especie es particularmente rústica, por lo que soporta con facilidad tanto el calor intenso como las heladas suaves. Además, demanda muy pocos cuidados.

El principal requisito para la lavanda es una ubicación muy soleada y un suelo bien drenado, ya que el exceso de agua perjudica su desarrollo. El riego puede limitarse a una vez por semana durante el verano, y tras la floración solo necesita una poda ligera para conservar la forma y el vigor. Otro de sus beneficios es que ayuda a mantener lejos a los mosquitos, convirtiéndose en una opción decorativa y funcional para la época de verano.

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