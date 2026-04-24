El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

Composición fotográfica de un agricultor fertilizando la plantación con gráficos rojos detrás (Infobae)

La llegada de la primavera no ha supuesto una alegría para los agricultores europeos. Con el inicio de la estación, los campos españoles y del resto de Europa se preparan para la siembra, con la necesidad de utilizar fertilizantes. El conflicto en Oriente Medio, iniciado el pasado 22 de febrero, ha encarecido de manera abrupta el precio de la urea, lo que complica la tarea a los agricultores, incapaces algunos de asumir este sobrecoste, lo que pone en duda la producción de maíz en 2026.

El aumento del precio del fertilizante, junto con el de la energía, se traducirá en el campo europeo en la pérdida de superficie de cultivo para el maíz. Según los analistas de Expana y Argus Media, por primera vez en este siglo la superficie dedicada al maíz en grano caerá en la Unión Europea por debajo de los ocho millones de hectáreas en 2026.

No es únicamente el aumento de costos derivados del conflicto en Irán lo que perjudica a los agricultores del bloque europeo, sino que estas consecuencias se suman a otros inconvenientes que lastran los productores desde hace tiempo, como las bajos márgenes y los riesgos de rendimientos derivados de las condiciones meteorológicas extremas del último verano en el hemisferio norte -cabe aclarar que en España el panorama es más optimistas por las precipitaciones registradas en el primer trimestre del año-.

Según los datos de Trading Economics, el precio de la urea acumula este año un alza de más del 70%, superando los 700 dólares por tonelada, el nivel más alto desde octubre de 2022. Esta subida se debe principalmente a que el conflicto de Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento del precio del gas -un insumo clave en la producción de urea- y ha restringido el flujo a través del Estrecho de Ormuz, por donde transitan un tercio de los envíos de fertilizantes del mundo.

Gráfico en el que se plasma la evolución del precio de la Urea a nivel mundial (Trading Económics)

Además, otros productores de este fertilizante, como India y Bangladesh, se han visto afectados por el cierre de plantas debido a la escasez mundial de gas natural licuado. Por su parte, China ha reaccionado ante la incertidumbre económica y comercial endureciendo las restricciones a la exportación, para asegurar el suministro interno, mientras que Rusia ha reducido los envíos de nutrientes esenciales bajo el mismo pretexto.

En España peligra la segunda cosecha

La tendencia en España continúa igual. Actualmente es momento de siembra para las segundas cosechas y los incrementos han llevado a muchos agricultores a plantearse no realizar la segunda siembra de maíz o cambiar de producto, como explica Javier Fatas, productor de cereales y miembro de la asociación COAG. Según Fatas, las regiones más afectadas son las de Aragón, Cataluña y Castilla y León.

“Habrá gente que se replantee reducir la siembra de maíz. Es una planta que necesita mucha fertilización y agua. La segunda tenemos bastante este año, pero el problema es la subida de los fertilizantes y los precios del maíz, que no llegan a cubrir los costes de producción”, explica el agricultor, señalando además que, a nivel global, existe un buen “colchón” de reservas de maíz tras la última cosecha del cono sur.

A nivel europeo, Fatas considera que la situación es similar en todos los países de la UE, donde el potencial ganadero está aportando “nutrientes necesarios” para la fertilización. Además, desde su organización han pedido contar con stocks de fertilizante en la Unión Europea para garantizar la siembra y no depender de los conflictos externos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

La situación en el resto de Europa

Este conglomerado de inconvenientes ha provocado que la superficie dedicada al maíz en grano se pueda reducir en Francia entre un 10% y un 15% este año, lo que equivaldría a una pérdida de unas 200.000 hectáreas, según las previsiones de AGPM (productores). Según los analistas, la racha de sequía vivida en el país vecino ha llevado a los agricultores a adelantar la siembra, con un 56% de la superficie del maíz en grano ya sembrada, aunque el regreso de las lluvias a comienzos de mayo será clave para el crecimiento temprano de los cultivos.

En Polonia los agricultores también hablan de reducciones dedicadas al maíz, aunque en menor media, pasando de las 1,3 millones de hectáreas de 2025 a las 1,25 millones para este año, según ha detallado la consultora Sparks Polska: “Es probable que el reciente y rápido aumento de los precios de los fertilizantes tenga algún impacto en las siembras de maíz, pero probablemente no demasiado debido a la falta de alternativas de cultivo y a la reciente fortaleza de los precios del maíz”.

En Alemania sin embargo son más optimistas, pese a los aumentos generados por el conflicto en Oriente Medio, esperan que las siembras de maíz en grano aumenten un 3,5% con respecto a 2025, alcanzando las 507.000 hectáreas, según ha adelantado la asociación de cooperativas agrícolas del país. Esto se debe principalmente a que realizaron pedidos anticipados de fertilizante, lo que ayuda a limitar el impacto de la guerra.