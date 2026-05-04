España

Buscan a una niña de cinco años sustraída por su familia biológica en un punto de encuentro en Oviedo

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando los padres de la menor agredieron a la educadora social que supervisaba el encuentro y se la llevaron

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Cartel con los datos de la niña sustraida por sus padres biológicos en un punto de encuentro en Oviedo. (Policía Nacional)
Cartel con los datos de la niña sustraida por sus padres biológicos en un punto de encuentro en Oviedo. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo para localizar a una niña de 5 años a la que su familia biológica se llevó hace unos días de un punto de encuentro familiar en Oviedo. Se trata de un dispositivo que sigue el protocolo establecido por el Ministerio del Interior para estos casos.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, durante una visita programada entre la niña y su familia biológica, organizada por los servicios sociales del Principado de Asturias. Durante el encuentro, los padres agredieron a la educadora social que estaba supervisando el encuentro y se llevaron a la menor, según han infomado fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

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Este mismo departamento informó de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores y presentó una denuncia formal, por lo que a partir de ese momento las autoridades pusieron en marcha el protocolo establecido para desapariciones de menores.

Las autoridades piden colaboración ciudadana

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha publicado en su sitio web y en redes sociales un aviso con la fotografía y los datos de la menor, solicitando colaboración ciudadana para localizarla. La niña, identificada como Miranda M. M., nació el 26 de enero de 2021, tiene el pelo castaño, ojos marrones, mide 1,20 metros y pesa alrededor de 18 kilos, según la información difundida.

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