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Desde proteger tu corazón hasta saciarte: cómo comer aguacate para aprovechar todos sus beneficios

La baja cantidad de carbohidratos y el índice glucémico bajo del alimento facilitan la estabilidad de la glucosa, mientras su aporte de fibra contribuye a aumentar la saciedad y apoyar estrategias de alimentación equilibrada

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Mayonesa de aguacate (Adobe Stock)
Mayonesa de aguacate (Adobe Stock)

El aguacate se ha convertido en los últimos años en un alimento básico en la alimentación de muchos españoles, debido a su perfil nutricional y versatilidad gastronómica. Este fruto, tradicionalmente considerado exótico pero que ha adquirido un papel protagonista en los platos de los españoles, cuenta con grandes beneficios para la salud. Sus bondades van desde una mejora del funcionamiento cardiaco hasta una mayor sensación de saciedad, que ayuda a reducir la ingesta de otros alimentos cuando el objetivo es disminuir el número de calorías diarias.

Conforme detalla la Fundación Española de la Nutrición (FEN), sus propiedades tanto energéticas como protectoras le convierten en un alimento único y muy completo. Un aguacate mediano, de 200 gramos, aporta aproximadamente el 33 % de las necesidades diarias de vitamina B6 recomendadas para un hombre adulto con actividad física moderada, y hasta el 38 % en mujeres de las mismas características. Esta proporción convierte al aguacate en una fuente especialmente relevante de micronutrientes esenciales para quienes buscan equilibrar su dieta sin recurrir a productos ultraprocesados.

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Qué nutrientes aporta el aguacate

El perfil nutricional del aguacate, conforme detalla la FEN, se caracteriza por un bajo contenido en agua frente a otras frutas, lo que incrementa la concentración de nutrientes y el valor calórico. La proporción de lípidos del aguacate es superior a la de la mayoría de las frutas comunes y se aproxima a la de la aceituna. El contenido graso, constituido principalmente por ácidos grasos insaturados –con especial protagonismo del ácido oleico–, le otorga una función protectora sobre el sistema cardiovascular. Estudios citados por la Fundación apuntan que el consumo habitual de este tipo de grasas contribuye a mantener los niveles de colesterol dentro de los rangos recomendados, favoreciendo la reducción del llamado colesterol LDL y el aumento del HDL.

A nivel vitamínico, el aguacate destaca por concentrar vitamina E en cantidades significativas, tratándose de una de las frutas con mayor aporte de este nutriente antioxidante. La vitamina E ayuda a prevenir el daño oxidativo en las células y podría tener efectos positivos en la prevención del envejecimiento prematuro y de enfermedades crónicas. A su vez, el aguacate contiene vitamina C, que contribuye al mantenimiento del sistema inmunológico y a la síntesis de colágeno, y vitamina B6, indispensable para los procesos metabólicos energéticos y la síntesis de neurotransmisores.

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Su elevado contenido en potasio es otro de sus puntos fuertes. Este mineral desempeña un papel esencial en la regulación del sistema nervioso y la función muscular, además de colaborar en el equilibrio hídrico y el control de la presión arterial. Según la FEN, el vínculo entre una dieta rica en potasio y la reducción del riesgo de hipertensión fortalece la consideración del aguacate como alimento cardioprotector.

Ocho recetas sanas con aguacate, el alimento que reduce el colesterol malo en sangre

Combinar el aguacate con tomate

Los nutricionistas recomiendan combinar este alimento con tomate, que contiene licopenos, un antioxidante beneficioso para la salud, ya que estos compuestos se absorben mejor en presencia de grasas saludables. El aguacate, al ser una fuente de grasa insaturada, favorece la absorción de licopenos del tomate cuando ambos alimentos se consumen juntos.

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