España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 4 mayo

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Guardar
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Conoce enseguida los ganadoresdel sorteo de la Triplex de la Once de este lunes 4 de mayo celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 4 de mayo.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 5, 9, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pan sin gluten ahora sí se considera ‘pan’: la normativa que cambia su etiquetado y su calidad alimentaria este 2026

Hasta febrero de este año, el pan sin gluten no estaba incluido formalmente en el Real Decreto 308/2019, lo que significaba que no tenía que cumplir los mismos estándares de trazabilidad que el pan común

El pan sin gluten ahora sí se considera ‘pan’: la normativa que cambia su etiquetado y su calidad alimentaria este 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 4 mayo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 4 mayo

Del geranio a la lavanda: cinco plantas de exterior con flor resistentes que llenarán de color tu balcón esta primavera

La mejor garantía de éxito son las plantas clásicas de fácil cuidado, resistencia al calor y adaptación al entorno urbano

Del geranio a la lavanda: cinco plantas de exterior con flor resistentes que llenarán de color tu balcón esta primavera

Dani García, chef Michelin: “Mi receta favorita para aprovechar un pollo asado son estos canelones sin horno que parecen de restaurante”

Esta receta de aprovechamiento utiliza los restos de pollo asado para convertirlos en un plato lleno de sabor gracias al añadido de la pasta de trufa y del sofrito de cebolla y mantequilla

Dani García, chef Michelin: “Mi receta favorita para aprovechar un pollo asado son estos canelones sin horno que parecen de restaurante”

La Guardia Civil abre la convocatoria para acoger cachorros antes de su preparación como perros policía: estos son los requisitos y plazos

El programa FÉNIX está al alcance de las familias residentes en Madrid y las provincias limítrofes que estén dispuestas a colaborar en la socialización de los canes a lo largo de un año

La Guardia Civil abre la convocatoria para acoger cachorros antes de su preparación como perros policía: estos son los requisitos y plazos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mbappé se queda sin red en el Real Madrid: la afición le espera disponible para el Clásico tras sus fotos en Cerdeña y su desafortunado aterrizaje

Mbappé se queda sin red en el Real Madrid: la afición le espera disponible para el Clásico tras sus fotos en Cerdeña y su desafortunado aterrizaje

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev