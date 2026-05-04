España

La Guardia Civil abre la convocatoria para acoger cachorros antes de su preparación como perros policía: estos son los requisitos y plazos

El programa FÉNIX está al alcance de las familias residentes en Madrid y las provincias limítrofes que estén dispuestas a colaborar en la socialización de los canes a lo largo de un año

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Agentes del instituto armado junto a varios cachorros. (Guardia Civil)
Agentes del instituto armado junto a varios cachorros. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha abierto la convocatoria de su Programa FÉNIX, que busca familias voluntarias que acojan a los futuros perros policía del cuerpo. Se trata de una iniciativa del Servicio Cinológico destinada a mejorar la socialización y preparación de los futuros perros policía mediante un sistema de acogida temporal de cachorros por familias.

El Programa Fénix es la evolución del Proyecto de Cría de Cachorros iniciado en 2009 después de que el cuerpo armado comprobara que “una buena socialización temprana mejora de forma decisiva el rendimiento posterior de los perros en su trabajo policial”. Así, se entregan cachorros de unos dos meses a las familias seleccionadas, normalmente con residencia en Madrid y alrededores, para éstas que los críen en su primer año de vida. Durante ese tiempo, la Guardia Civil asume todos los gastos de alimentación y veterinarios.

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Qué debe hacer la familia

La misión principal de la familia es socializar al cachorro: convivencia en hogar, contacto con personas y entornos cotidianos, educación básica y bienestar emocional. Al finalizar el periodo, el perro regresa al Servicio Cinológico para su evaluación y adiestramiento como perro operativo, ya sea en detección de drogas, explosivos, rescate, seguridad o cualquier otro servicio.

Los agentes caninos de la Benemérita trabajan sin descanso para continuar con la investigación de lo ocurrido tras el descarrilamiento en Adamuz

Para poder acceder al programa, los interesados deben cumplir con los requisitos y enviar a tiempo el formulario de solicitud, conforme detalla el cuerpo armado en un comunicado.

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Cuáles son los requisitos

El el comunicado, el organismo establece cuatro requisitos básicos:

  • Que el núcleo familiar esté compuestos por entre dos y cinco personas con autonomía y capacidad física adecuada.
  • Que el lugar de residencia esté circunscrito dentro de la Comunidad de Madrid o provincias limítrofes cuyo desplazamiento hasta las dependencias del Servicio Cinológico en El Pardo no supere la hora de trayecto en vehículo particular.
  • Las familias seleccionadas deberán de disponer del tiempo necesario para los cuidados básicos, “control de conductas y un espacio adecuado en su vivienda que garantice el correcto desarrollo psicoemocional del cachorro durante todo el tiempo que el mismo permanezca en su domicilio”.
  • En la vivienda no puede convivir con ninguna mascota de raza felina o canina, hurones, roedores ni animales de cualquier clase que pudiera intentar convertir en presa o que pudiera suponer un riesgo para la seguridad física o el desarrollo emocional del cachorro.

Cómo hacer la solicitud

Las solicitudes deben tramitarse a través del formulario disponible en la web del instituto armado, donde se requiere información personal, experiencia previa con perros y detalles sobre otros animales en el domicilio. El proceso concluye con el envío telemático al correo dg-cinologicofenix@guardiacivil.org y la fecha límite para enviar las solicitudes es el próximo 15 de mayo 2026.

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