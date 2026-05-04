EN VIVO: Estados Unidos quiere garantizar el paso por Ormuz mientras Irán mantiene el bloqueo y amenaza con ataques

Cargueros se ven en el mar cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una costa rocosa cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Fatima Shbair)

Estados Unidos lanzó el lunes el denominado “Proyecto Libertad”, una iniciativa para escoltar barcos comerciales a través del estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo que está sacudiendo los mercados globales de energía. El Centro Conjunto de Información Marítima indicó que había establecido una “zona de seguridad reforzada” en aguas del lado omaní del estrecho, con una fuerza que podría involucrar más de 100 aeronaves, destructores con misiles guiados y 15.000 efectivos.

Teherán respondió con una advertencia directa. El mayor general Ali Abdollahi declaró a la televisora estatal que “cualquier fuerza militar extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que pretenda acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada“. Irán calificó el plan de Trump como parte de su “delirio” y exigió que los barcos en tránsito se coordinen con sus propias autoridades militares, en un desafío abierto a la iniciativa estadounidense.

El pulso en el estrecho se produce mientras las negociaciones entre ambas partes permanecen empantanadas. Irán presentó una propuesta de 14 puntos que exige el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense —vigente desde el 13 de abril— y la retirada de fuerzas de la región. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que los peajes iraníes recaudados hasta ahora son “una miseria” frente a los ingresos petroleros que el bloqueo les está cortando, y advirtió que Irán podría verse forzado a cerrar pozos en los próximos días.