EN VIVO: Estados Unidos quiere garantizar el paso por Ormuz mientras Irán mantiene el bloqueo y amenaza con ataques

Estados Unidos lanzó el lunes el denominado “Proyecto Libertad”, una iniciativa para escoltar barcos comerciales a través del estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo que está sacudiendo los mercados globales de energía. El Centro Conjunto de Información Marítima indicó que había establecido una “zona de seguridad reforzada” en aguas del lado omaní del estrecho, con una fuerza que podría involucrar más de 100 aeronaves, destructores con misiles guiados y 15.000 efectivos.
Teherán respondió con una advertencia directa. El mayor general Ali Abdollahi declaró a la televisora estatal que “cualquier fuerza militar extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que pretenda acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada“. Irán calificó el plan de Trump como parte de su “delirio” y exigió que los barcos en tránsito se coordinen con sus propias autoridades militares, en un desafío abierto a la iniciativa estadounidense.
El pulso en el estrecho se produce mientras las negociaciones entre ambas partes permanecen empantanadas. Irán presentó una propuesta de 14 puntos que exige el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense —vigente desde el 13 de abril— y la retirada de fuerzas de la región. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que los peajes iraníes recaudados hasta ahora son “una miseria” frente a los ingresos petroleros que el bloqueo les está cortando, y advirtió que Irán podría verse forzado a cerrar pozos en los próximos días.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
La agencia estatal iraní reporta el disparo de dos misiles contra una fragata de EEUU en el estrecho de Ormuz
Irán disparó el lunes dos misiles contra una fragata del ejército estadounidense que se aproximaba al estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado a la navegación desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, aseguró la agencia de prensa iraní Fars.
“La fragata, que navegaba este lunes en el estrecho de Ormuz en violación de las reglas de navegación y de seguridad marítima cerca de [el puerto de] Yask, fue blanco de un ataque de misiles tras haber ignorado una advertencia de la Marina iraní”, escribe Fars sin citar sus fuentes, una información todavía sin confirmación oficial.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que Estados Unidos guiará “con total seguridad” a los buques de terceros países bloqueados en el estrecho, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.
Estados Unidos evacúa a los 22 tripulantes del carguero iraní Touska y los traslada a Pakistán
Estados Unidos evacuó a los 22 tripulantes del buque portacontenedores iraní MV Touska —incautado el 19 de abril en el golfo de Omán— y los entregó este lunes a las autoridades iraníes a través de Pakistán, que calificó la medida como un gesto de confianza entre ambas partes. El barco será trasladado a aguas territoriales paquistaníes para reparaciones antes de ser devuelto a sus propietarios.
El Touska, perteneciente al grupo naviero iraní IRISL —bajo sanciones estadounidenses—, fue abordado por marines tras ignorar durante seis horas las advertencias del Comando Central de no violar el bloqueo naval impuesto por Washington.
Imágenes difundidas por el Pentágono mostraron a efectivos rapelando desde un helicóptero sobre el buque, mientras una grabación de audio captó la advertencia de la armada: “Estamos preparados para someterlo a fuego inhabilitante”. Según fuentes de seguridad marítima, la embarcación probablemente transportaba material de doble uso con potencial aplicación militar.
Pakistán, que actúa como mediador entre Teherán y Washington, indicó que continuará facilitando el diálogo diplomático para alcanzar la paz regional.
El régimen de Irán advirtió este lunes que atacará a cualquier fuerza armada extranjera si ingresa al estrecho de Ormuz, en respuesta al inminente inicio del operativo “Proyecto Libertad” anunciado por Estados Unidos para escoltar buques comerciales en la zona bloqueada.
Estados Unidos pondrá en marcha este lunes el operativo “Proyecto Libertad” para guiar y escoltar barcos comerciales varados en el estrecho de Ormuz, en un contexto de alta tensión con Irán y tras nuevos ataques reportados contra embarcaciones en la zona.
Negociar con Donald Trump sería “muy fácil”, declaró Friedrich Merz a este periódico el año pasado, durante su exitosa campaña para convertirse en canciller de Alemania. Probablemente no diría lo mismo hoy. Tras haber aspirado en su momento a ser el principal asesor de Trump en Europa, Merz se ha encontrado esta última semana en el punto de mira del presidente, justo cuando Alemania se enfrenta a una retirada parcial de las tropas estadounidenses que amenaza con debilitar la capacidad de disuasión de Europa frente a Rusia.
Un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, informó este lunes la agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), en un contexto en el que Estados Unidos anunció que escoltará buques en el estrecho de Ormuz, afectado por un bloqueo en medio de la crisis con Irán.