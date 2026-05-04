Dani García, chef Michelin: “Mi receta favorita para aprovechar un pollo asado son estos canelones sin horno que parecen de restaurante”

Receta de canelones de pollo asado de Dani García (Magnific)

En el universo de las recetas de aprovechamiento, los canelones son una de las opciones favoritas para muchos. Una elaboración sabrosa, reconfortante y muy versátil que puede rellenarse con carne picada, pescado, verdura, requesón, espinacas y un sinfín de opciones. El chef Dani García, cocinero con dos estrellas Michelin y un habitual en programas de televisión y redes sociales, adora esta receta como cualquier hijo de vecino, unos canelones cuyo paso a paso nos ha compartido para que también nosotros podamos recrear en casa su versión preferida.

En este caso, el chef de origen marbellí elige como relleno unas sobras de pollo asado, una riquísima carne a la que le dará una segunda vida. “Hoy toca mi receta favorita para aprovechar un pollo asado: canelones de pollo cremosos, con bechamel y sin horno, que parecen de restaurante”, explica en su publicación. Además, el chef nos comparte su lista de ingredientes: “Solo necesitas pollo asado, placas de canelones, cebolla, zanahoria, setas, mantequilla, AOVE, bechamel, pasta de trufa, perlas de mozzarella, hojas de acedera, sal y pimienta”.

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Una combinación de ingredientes que da como resultado unos canelones al estilo catalán, con un delicioso sabor a trufa que combina de maravilla con el ahumado del pollo asado y la cremosidad de la bechamel, la cual podemos preparar en casa o comprar ya lista. En esta ocasión, podemos servir los canelones sin hornear, aunque también podríamos gratinarlos durante solo unos minutos para obtener una capa crujiente de queso tostado.

Receta de canelones de pollo sin horno de Dani García

Estos canelones se preparan con una mezcla de carne de pollo asado, verduras y, en ocasiones, setas, todo ello bien picado y sofrito. García les añade, además, un poco de pasta de trufa. Se rellenan los tubos de pasta y se cubren con una generosa capa de bechamel. El truco está en conseguir un relleno jugoso y aromático y una bechamel con la textura perfecta.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h 20 min Preparación: 45 min Cocción: 35 min



Ingredientes

20 placas de pasta para canelones

400 g de pollo picado

1 cebolla grande

1 zanahoria

150 g de setas variadas (champiñones, boletus, etc.)

40 g de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

100 ml de bechamel (puede ser comprada)

1 cucharadita de pasta de trufa (opcional, pero muy recomendable)

125 g de mozzarella en perlas o rallada

Sal y pimienta negra al gusto

Hojas de acedera o espinaca baby para decorar

Cómo hacer los canelones sin horno de Dani García, paso a paso

Pica la cebolla y la zanahoria en brunoise. Sofríe la cebolla en mantequilla y aceite de oliva durante 2 minutos en una sartén amplia. Añade la zanahoria picada y sigue sofriendo 5 minutos más, removiendo para que no se queme. Incorpora las setas en brunoise y echa un poco más de mantequilla si ves que se seca. Cocina otros 5 minutos. Agrega el pollo picado a la sartén. Salpimienta y cocina removiendo hasta que pierda el color crudo. Añade la pasta de trufa y mezcla bien. Ajusta el punto de sal y pimienta. Calienta agua e hidrata la pasta de canelones durante 20 minutos o según indique el fabricante. Saca las placas con cuidado y extiéndelas sobre un paño limpio. Rellena cada canelón con la mezcla templada y enróllalos. Cierra bien para que no se salga el relleno. Cubre el fondo del plato o bandeja con bechamel caliente. Dispón los canelones sobre la bechamel. Añade un poco más de bechamel por encima. Sazona ligeramente, reparte las perlas de mozzarella y gratina si tienes horno, o simplemente funde el queso con el calor de la bechamel. Termina con unas hojas de acedera y un extra de pasta de trufa para un toque fresco y aromático.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones abundantes (5 canelones por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal

Proteína: 28 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 38 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, los canelones se conservan 3 días bien tapados. También admiten congelación antes de gratinar, hasta 1 mes.