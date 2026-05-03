Cinco recetas llenas de sabor para llenar tu táper esta semana: ensaladas, albóndigas y bacalao gratinado

Recetas saludables para llevar en táper esta semana (Magnific)

Es el drama recurrente que nos asalta a muchos cada semana. ¿Qué vamos a comer? Abrimos el frigorífico y nos encontramos ante una selección de productos que, a veces, parecen no decirnos nada. Cocinar con antelación y prepararnos tápers para comer durante los días de trabajo es una opción cómoda y muy efectiva, especialmente para aquellos que van cortos en horas libres. Pero la originalidad, muchas veces, se ve reducida al mínimo con platos tan básicos como repetitivos.

Por eso, en este artículo, recopilamos cinco recetas diferentes y llenas de sabor, que además conforman un menú semanal variado en el que encontramos desde carnes blancas hasta pescado, legumbres y verduras. Son recetas que podemos repartir en táperes para, o bien llevarlos con nosotros allá donde vayamos, ya sea al trabajo o a la universidad, o bien guardarlos en nuestra nevera a modo de batch cooking. Estos platos, que podemos cocinar con unos días de antelación, aguantan con solvencia el recalentado, por lo que nos ayudarán a disfrutar de una comida decente incluso después de una visita al microondas.

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Ensalada de lentejas alta en proteína

Ensalada de lentejas (Shutterstock)

Si eres una de esas personas a las que les cuesta llegar al mínimo requerido de legumbres a la semana, esta ensalada de lentejas puede ser lo que buscas. Saciante, con mucho sabor y con un interesante aporte de verduras frescas, es además alta en proteínas, lo que la convierte en una magnífica opción para empezar la semana con energía.

Ingredientes

1 taza de lentejas cocidas

1 lata de atún al natural (opcional, para mayor aporte proteico)

1 huevo duro

8-10 tomates cherry

1 pepino mediano

1/4 de cebolla morada picada

1 puñado grande de hojas de lechuga, espinaca o rúcula

Sal y pimienta al gusto

Jugo de 1 limón

2 cucharadas de aceite de oliva

Elaboración

Hierve el huevo durante 10 minutos. Enfría bajo agua corriente y pélalo. Prepara las lentejas: si usas lentejas de bote, enjuágalas bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Escurre bien para evitar exceso de líquido. Lava y corta los vegetales: parte los tomates cherry por la mitad. Pela el pepino, córtalo en cuartos longitudinales y luego en rodajas. Pica la cebolla en dados finos. Monta la ensalada en una ensaladera grande, coloca primero el puñado de hojas de espinaca o rúcula. Añade las lentejas, el atún bien escurrido y desmenuzado y el huevo duro cortado en trozos. Incorpora los tomates cherry, el pepino y la cebolla. Aliña: añade sal, pimienta, el jugo de limón y el aceite de oliva. Prueba y ajusta de sal, pimienta o limón si lo ves necesario. Sirve fría.

Escalope de pollo con ensalada

Receta de escalope de pollo (Magnific)

Continuamos con un pequeño capricho en forma de crujiente y jugoso escalope de pollo. Podemos acompañarlo con las guarniciones que más nos apetezcan, desde ensalada hasta patatas fritas o salsas caseras. Pero lo principal y más importante es conseguir un buen empanado, crujiente y ligero, para que el resultado sea lo más jugoso y menos pesado posible.

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Ingredientes

4 pechugas de pollo deshuesadas

2 huevos

4 cucharadas de harina

100 g de pan rallado

1 pizca de pimienta

Perejil

Aceite de oliva

Sal

Elaboración

Corta cada pechuga en dos filetes finos. Estíralos un poco con la maza para carne. Si no tienes, puedes aplanarla ligeramente con algo de peso, o con la base de una cacerola o sartén ancha dando unos golpes. Salpimienta los filetes por ambos lados. Pasa los filetes ligeramente por harina y elimina el exceso golpeando suavemente. Bate los huevos en un plato hondo. Pasa los filetes por huevo batido y luego por pan rallado, asegurando que queden bien cubiertos. Calienta abundante aceite en una sartén a temperatura media. Fríe los filetes primero en aceite no muy caliente hasta que estén hechos. No sobrecargues la sartén: así el aceite mantiene la temperatura y el empanado no se despega. Retira y sube la temperatura del aceite. Vuelve a freírlos brevemente para que tomen un color dorado y crujiente. Deja escurrir sobre papel absorbente. Sirve el escalope con su guarnición.

Espinacas a la crema

Espinacas a la crema, una receta reconfortante y deliciosa (Freepik)

Las espinacas a la crema son un clásico de la cocina casera de siempre, una de esas recetas sencillas pero riquísimas que vale la pena recuperar para darle vida a nuestro menú semanal. Cocinaremos esta verdura de hoja verde con una sencilla bechamel, que también podemos comprar en el supermercado en caso de que no tengamos dominada la técnica.

Ingredientes

1 kg de espinacas congeladas o frescas

Salsa bechamel (aproximadamente 500 ml)

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

100 g de queso rallado (parmesano o manchego)

30 g de mantequilla

Sal al gusto

Nuez moscada

Pimienta negra

Elaboración

Cocer las espinacas en agua con sal durante 5-7 minutos. Escurrir muy bien, presionando para eliminar el exceso de agua. Rehogar los ajos pelados y picados en el aceite de oliva. Cuando tomen color, añadir las espinacas bien escurridas y saltear unos minutos hasta que queden secas. Preparar una bechamel ligera (puedes hacerla casera con mantequilla, harina y leche, o usar ya preparada). Mezclar las espinacas calientes con la bechamel en la sartén. Remover para que se integren perfectamente y añadir la pimienta y la nuez moscada. Probar de sal y rectificar si fuera necesario. Verter la mezcla en cazuelitas individuales o una fuente apta para horno. Alisar la superficie. Espolvorear el queso rallado por encima y añadir unos pegotitos de mantequilla. Gratinar en el horno a 200 ºC durante 6-8 minutos, hasta que el queso funda y la superficie dore. Sacar del horno y servir caliente.

Albóndigas en salsa de mostaza

Albóndigas de pollo en salsa (Adobe Stock)

Para acompañar estas albóndigas, que podemos preparar con carne de cerdo, ternera o pollo, prepararemos una salsa a base de mostaza que completaremos con un sofrito de cebolla, un chorro de vino blanco y un poco de nata, consiguiendo una combinación exquisita de textura y sabor.

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Ingredientes

500 g de carne picada (mezcla de ternera y cerdo o de pollo y pavo)

1 huevo

2 dientes de ajo

2 cucharadas de pan rallado

1 cucharadita de perejil picado

Sal y pimienta al gusto

Harina para rebozar

Aceite de oliva

1 cebolla mediana

1 vaso pequeño de vino blanco (100 ml)

3 cucharadas de mostaza tipo Dijon o Savora

200 ml de nata líquida para cocinar

1 vaso de caldo de carne (opcional)

Elaboración

Mezcla la carne picada con el huevo, el ajo muy picado, el perejil, el pan rallado, sal y pimienta. Trabaja la masa hasta que quede homogénea. Forma bolitas del tamaño de una nuez. Pásalas por harina para sellarlas bien al freír. Fríe las albóndigas en aceite de oliva caliente hasta que estén doradas por fuera. No es necesario que se cocinen por completo. Reserva sobre papel de cocina. En la misma sartén, pocha la cebolla picada muy fina hasta que esté transparente (baja el fuego para evitar que se queme). Añade el vino blanco y deja que reduzca 2-3 minutos. Incorpora la mostaza y remueve bien. Después, añade la nata líquida y, si lo deseas, algo de caldo para aligerar la salsa. Coloca las albóndigas en la salsa, cubre y cocina a fuego suave durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando para que la salsa no se agarre. Sirve caliente, espolvoreando con un poco de perejil fresco.

Pastel de bacalao con patatas al horno

Bacalao gratinado con una capa de patatas por encima. (Freepik)

La ración de pescado de esta semana nos la dará este pastel gratinado de bacalao con patatas. La receta consiste en alternar capas de bacalao y patatas previamente cocidas, terminando con una generosa capa de patatas en la parte superior. El toque final es el gratinado al horno, que aporta un punto único.

Ingredientes

700 g de lomos de bacalao desalado

1 kg de patatas

2 cebollas medianas

2 dientes de ajo

200 ml de nata líquida (opcional, según la variante)

100 ml de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

Sal y pimienta al gusto

40 g de pan rallado

2 huevos (para el gratinado)

Perejil fresco picado

Elaboración

Cuece las patatas enteras con piel en agua y sal durante 25 minutos o hasta que estén tiernas. Pela y corta en rodajas de 1 cm. Desala el bacalao según el grosor, escurre bien y quita la piel y las espinas. Desmiga o lamina. Pocha la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva hasta que estén muy tiernos. Incorpora el bacalao desmigado y el laurel a la sartén. Saltea 5 minutos para que tome sabor. Retira la hoja de laurel y, si lo deseas, añade la nata líquida. Mezcla bien y cocina 3 minutos más. En una fuente de horno, coloca una capa de bacalao con su sofrito y cubre con una capa de patatas. Bate los huevos y mézclalos con el pan rallado y el perejil. Reparte esta mezcla sobre la capa superior de patatas. Vierte un chorrito de aceite de oliva por encima y hornea a 200 ºC durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente. Deja reposar 5 minutos antes de servir.